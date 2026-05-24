Việc làm ý nghĩa

Câu chuyện trao đi mái tóc của đôi bạn Huỳnh Thanh Trúc - Hoàng Thị Trúc Thủy là minh chứng cho việc người trẻ không chỉ sống cho riêng mình.

Trúc Thủy và Thanh Trúc (cùng 24 tuổi) lần đầu gặp nhau khi cùng tham gia hoạt động xã hội ở trường đại học. Tình bạn của cả hai được vun bồi bởi sự đồng điệu trong việc tạo ra những giá trị có ích. Dù hiện tại, mỗi người đều đang theo đuổi công việc khác nhau nhưng họ vẫn duy trì thói quen chung tay cho các hoạt động cộng đồng. Vừa qua, đôi bạn đã cùng nhau vượt hàng trăm cây số để tham gia dự án xây dựng thư viện cho trẻ em dân tộc thiểu số tại Buôn Ma Thuột. Đây không phải là một quyết định ngẫu hứng mà là một "mục tiêu phải hoàn thành" trong năm mới của cả hai.

Huỳnh Thanh Trúc và Hoàng Thị Trúc Thủy (trái) tin rằng mỗi bạn trẻ đều có thể trao đi sự tử tế bắt đầu từ những điều nhỏ bé của bản thân

Và kỷ niệm đặc biệt nhất là việc cả hai đã quyết định hiến tóc như món quà cho các bệnh nhân ung thư. Thủy vốn dĩ luôn gây ấn tượng với mái tóc dài đen mượt chấm lưng. Việc Thủy dành mái tóc quý giá của mình hiến tặng cho Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (BCNV) đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho Trúc. Để có được mái tóc đủ tiêu chuẩn hiến tặng, Trúc kiên trì chăm sóc và bảo vệ tóc suốt 2 năm. Cô nhận ra: "Hiến tóc không đơn thuần là khoảnh khắc cắt đi mái tóc của mình mà đó thực sự là món quà được nuôi dưỡng, chăm chút".

Mới đây, Trúc đã đến một địa điểm trong hệ thống salon Tóc Hồng để trao gửi mái tóc. Trúc xúc động: "Tôi vui vì cuối cùng đã hoàn thành mục tiêu. Mái tóc ngắn ban đầu lạ lẫm nhưng không làm tôi mất đi sự tự tin". Niềm vui càng nhân đôi vì hai bạn trẻ đã hoàn thành việc này cùng nhau. Hành động của họ là minh chứng cho sự trưởng thành trong nhận thức về tinh thần sẻ chia. Theo Thủy, vẻ đẹp thật sự không nằm ở độ dài của mái tóc mà ở tấm lòng biết gửi gắm yêu thương cho người khác.

Nhiều bạn bè và người quen khi biết hành động đẹp của cả hai cũng bắt đầu lên kế hoạch nuôi tóc để hiến tặng cho bệnh nhân ung thư.