Việt Nam nâng tầm hợp tác với Trung Quốc, Cuba

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Việt Nam nâng tầm hợp tác với Trung Quốc, Cuba

DƯƠNG NGỌC

Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế đang thăm Việt Nam

Ngày 31-8, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Triệu Lạc Tế dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc đã đến Hà Nội, thăm chính thức Việt Nam. Ông sẽ dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; đồng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Việt Nam - Trung Quốc tăng cường tin cậy chính trị

Tiếp ông Triệu Lạc Tế, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi trong bối cảnh thế giới biến động sâu sắc, Việt Nam và Trung Quốc duy trì ổn định và phát triển, quan hệ hai Đảng, hai nước đạt được những kết quả nổi bật.

Tổng Bí thư cho rằng hai nước cần đoàn kết chặt chẽ, đồng hành vững bước đi lên CNXH. Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn coi việc phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa và chính sách quốc phòng "4 không".

Nhằm tiếp tục nâng tầm và làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thời gian tới, Tổng Bí thư đề nghị hai Đảng, hai nước tiếp tục xây dựng quan hệ chính trị tin cậy, chân thành giữa Ban lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác trên kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, MTTQ và trong các lĩnh vực trọng yếu, thường xuyên; làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp.

Về vấn đề biển Đông, Tổng Bí thư đề nghị hai bên tiếp tục kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, đặt mình vào vị trí của nhau, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, cùng duy trì môi trường hòa bình, ổn định, để hai nước tập trung thúc đẩy kỷ nguyên, thời đại phát triển mới của hai dân tộc.

Bày tỏ coi trọng và nhất trí với những ý kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Triệu Lạc Tế khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam tăng cường tin cậy chính trị, đi sâu vào hợp tác thực chất; tăng cường kết nối chiến lược giữa hai nền kinh tế. Trung Quốc tiếp tục cùng Việt Nam kiểm soát thỏa đáng và giải quyết tốt hơn bất đồng, cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định trên biển, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của mỗi nước.

Việt Nam nâng tầm hợp tác với Trung Quốc, Cuba - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đón Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: TTXVN

Việt Nam - Cuba: Hình mẫu quan hệ quốc tế

Sáng 31-8, Bí thư Thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân đã đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, theo lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân.

Ông Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã hai lần dẫn đầu đoàn Cuba thăm Việt Nam. Lần thứ nhất là vào tháng 6-2013, khi ông là Phó Chủ tịch Thứ Nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng; lần thứ 2 vào tháng 11-2018, trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng. Ông Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã được Đảng, Nhà nước ta tặng Huân chương Hồ Chí Minh.

Dù cách xa nhau nửa vòng trái đất, mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba đã trở thành hình mẫu trong quan hệ quốc tế. Trải qua 65 năm, hợp tác giữa hai nước được triển khai sâu rộng ở tất cả các cấp, các kênh và các lĩnh vực, với ba trụ cột chính: Chính trị - ngoại giao là nền tảng, kinh tế - thương mại - đầu tư là động lực và giao lưu nhân dân là chất keo gắn kết.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết hai nước đã đồng hành qua những thăng trầm của lịch sử, vun đắp nên biểu tượng mẫu mực, hiếm có của tình đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, vượt qua giới hạn địa lý và thử thách của thời gian. Có thể khẳng định tình đoàn kết Việt Nam - Cuba là không giới hạn; sự ủng hộ của Cuba dành cho Việt Nam và của Việt Nam dành cho Cuba là không giới hạn.

Trên cơ sở những văn kiện, thỏa thuận đã ký kết, hai Đảng, hai nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong tất cả lĩnh vực; triển khai có trọng tâm, trọng điểm với phương châm đồng hành, hợp tác, cùng phát triển không chỉ trong "Năm hữu nghị Việt Nam - Cuba 2025" mà còn là các năm tiếp tới. 

Dấu mốc mới trong hợp tác lập pháp Việt Nam - Trung Quốc

Tại buổi tiếp ông Triệu Lạc Tế, Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn cơ quan lập pháp Việt Nam và Trung Quốc phát huy vai trò gắn kết giữa hai nền kinh tế, thúc đẩy thương mại phát triển theo hướng cân bằng, bền vững, mở cửa hơn nữa thị trường cho nhau; gắn kết hơn nữa về khoa học - công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực then chốt như AI, bán dẫn, năng lượng hạt nhân, 5G, 6G; đẩy mạnh giao lưu nhân dân, củng cố nền tảng xã hội của quan hệ hai nước.

Ông Triệu Lạc Tế nhấn mạnh trong chuyến thăm này, hai bên sẽ phối hợp tổ chức tốt Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Nhân đại Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam; tạo dấu mốc mới trong hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, đóng góp thiết thực vào việc thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững trong kỷ nguyên mới.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo