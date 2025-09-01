Việt Nam nâng tầm hợp tác với Trung Quốc, Cuba

Ngày 31-8, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Triệu Lạc Tế dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc đã đến Hà Nội, thăm chính thức Việt Nam. Ông sẽ dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; đồng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Việt Nam - Trung Quốc tăng cường tin cậy chính trị

Tiếp ông Triệu Lạc Tế, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi trong bối cảnh thế giới biến động sâu sắc, Việt Nam và Trung Quốc duy trì ổn định và phát triển, quan hệ hai Đảng, hai nước đạt được những kết quả nổi bật.

Tổng Bí thư cho rằng hai nước cần đoàn kết chặt chẽ, đồng hành vững bước đi lên CNXH. Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn coi việc phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa và chính sách quốc phòng "4 không".

Nhằm tiếp tục nâng tầm và làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thời gian tới, Tổng Bí thư đề nghị hai Đảng, hai nước tiếp tục xây dựng quan hệ chính trị tin cậy, chân thành giữa Ban lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác trên kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, MTTQ và trong các lĩnh vực trọng yếu, thường xuyên; làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp.

Về vấn đề biển Đông, Tổng Bí thư đề nghị hai bên tiếp tục kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, đặt mình vào vị trí của nhau, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, cùng duy trì môi trường hòa bình, ổn định, để hai nước tập trung thúc đẩy kỷ nguyên, thời đại phát triển mới của hai dân tộc.

Bày tỏ coi trọng và nhất trí với những ý kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Triệu Lạc Tế khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam tăng cường tin cậy chính trị, đi sâu vào hợp tác thực chất; tăng cường kết nối chiến lược giữa hai nền kinh tế. Trung Quốc tiếp tục cùng Việt Nam kiểm soát thỏa đáng và giải quyết tốt hơn bất đồng, cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định trên biển, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của mỗi nước.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đón Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: TTXVN

Việt Nam - Cuba: Hình mẫu quan hệ quốc tế

Sáng 31-8, Bí thư Thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân đã đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, theo lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân.

Ông Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã hai lần dẫn đầu đoàn Cuba thăm Việt Nam. Lần thứ nhất là vào tháng 6-2013, khi ông là Phó Chủ tịch Thứ Nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng; lần thứ 2 vào tháng 11-2018, trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng. Ông Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã được Đảng, Nhà nước ta tặng Huân chương Hồ Chí Minh.

Dù cách xa nhau nửa vòng trái đất, mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba đã trở thành hình mẫu trong quan hệ quốc tế. Trải qua 65 năm, hợp tác giữa hai nước được triển khai sâu rộng ở tất cả các cấp, các kênh và các lĩnh vực, với ba trụ cột chính: Chính trị - ngoại giao là nền tảng, kinh tế - thương mại - đầu tư là động lực và giao lưu nhân dân là chất keo gắn kết.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết hai nước đã đồng hành qua những thăng trầm của lịch sử, vun đắp nên biểu tượng mẫu mực, hiếm có của tình đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, vượt qua giới hạn địa lý và thử thách của thời gian. Có thể khẳng định tình đoàn kết Việt Nam - Cuba là không giới hạn; sự ủng hộ của Cuba dành cho Việt Nam và của Việt Nam dành cho Cuba là không giới hạn.

Trên cơ sở những văn kiện, thỏa thuận đã ký kết, hai Đảng, hai nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong tất cả lĩnh vực; triển khai có trọng tâm, trọng điểm với phương châm đồng hành, hợp tác, cùng phát triển không chỉ trong "Năm hữu nghị Việt Nam - Cuba 2025" mà còn là các năm tiếp tới.

Dấu mốc mới trong hợp tác lập pháp Việt Nam - Trung Quốc Tại buổi tiếp ông Triệu Lạc Tế, Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn cơ quan lập pháp Việt Nam và Trung Quốc phát huy vai trò gắn kết giữa hai nền kinh tế, thúc đẩy thương mại phát triển theo hướng cân bằng, bền vững, mở cửa hơn nữa thị trường cho nhau; gắn kết hơn nữa về khoa học - công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực then chốt như AI, bán dẫn, năng lượng hạt nhân, 5G, 6G; đẩy mạnh giao lưu nhân dân, củng cố nền tảng xã hội của quan hệ hai nước. Ông Triệu Lạc Tế nhấn mạnh trong chuyến thăm này, hai bên sẽ phối hợp tổ chức tốt Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Nhân đại Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam; tạo dấu mốc mới trong hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, đóng góp thiết thực vào việc thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững trong kỷ nguyên mới.



