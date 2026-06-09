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Kinh tế Tài chính – Chứng khoán

Vietcombank đồng hành Cục Thuế hỗ trợ hộ kinh doanh

Châu Thy

Nhằm thúc đẩy nộp thuế điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt, Vietcombank đã phối hợp Cục Thuế ký kết Thỏa thuận hợp tác hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số.

Đây là hoạt động trọng điểm nhằm hưởng ứng Ngày Tài chính số năm 2026 và hiện thực hóa Nghị định số 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Cú hích cho hạ tầng tài chính số

Trong bối cảnh nền kinh tế dịch chuyển mạnh mẽ theo hướng minh bạch và số hóa, việc hỗ trợ khối hộ kinh doanh cá thể, một trong những trụ cột kinh tế có số lượng lớn nhất, tiếp cận với phương thức quản lý thuế hiện đại là bước đi tất yếu.

Với hộ kinh doanh, dòng tiền minh bạch không chỉ phục vụ yêu cầu tuân thủ thuế, mà còn giúp chủ hộ nhìn rõ doanh thu, chi phí, giao dịch theo từng điểm bán, từng thu ngân và từng giai đoạn kinh doanh. Khi dữ liệu tài chính được ghi nhận nhất quán qua ngân hàng, hộ kinh doanh có thêm nền tảng để tiếp cận các giải pháp tín dụng phù hợp, từ eTax Credit, các khoản vay bổ sung vốn lưu động đến các chương trình ưu đãi lãi suất đối với hoạt động sản xuất kinh doanh.

Là ngân hàng thương mại hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ, Vietcombank đã và đang không ngừng hoàn thiện hệ sinh thái ngân hàng số để đồng hành cùng cơ quan quản lý nhà nước và người dân. Thông qua hợp tác với Cục Thuế, Vietcombank sẽ phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn và cung cấp các giải pháp số để hộ kinh doanh quản lý tài khoản phục vụ hoạt động kinh doanh, kết nối với các công cụ kê khai - nộp thuế điện tử, đồng thời từng bước hình thành thói quen quản trị tài chính minh bạch.

Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

Tại lễ ký kết, ông Lê Quang Vinh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Vietcombank - cho biết Vietcombank nhận thức sâu sắc rằng chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính và thuế chỉ có thể đi vào thực chất khi có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, ngân hàng, các nền tảng bán hàng và cộng đồng hộ kinh doanh. Vietcombank cam kết tiếp tục phát huy các lợi thế công nghệ, mạng lưới sản phẩm và con người để đồng hành cùng ngành thuế góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao mức độ tuân thủ tự nguyện, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại và văn minh hơn.

Vietcombank đồng hành Cục Thuế hỗ trợ hộ kinh doanh - Ảnh 1.

Ông Lê Quang Vinh - Tổng Giám đốc Vietcombank phát biểu tại buổi lễ

Đại diện Cục Thuế, ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế đánh giá cao sự phối hợp của Vietcombank trong việc hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận các công cụ số phục vụ quản lý dòng tiền, thanh toán không tiền mặt, kê khai và nộp thuế điện tử. Việc kết nối giữa cơ quan thuế, ngân hàng và các nền tảng phục vụ bán hàng được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao mức độ tuân thủ tự nguyện, giảm sai sót trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế và thúc đẩy quá trình số hóa hộ kinh doanh trên toàn quốc.

Bà Đoàn Hồng Nhung - Thành viên Ban điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ Vietcombank - cũng cho hay Vietcombank mong muốn đóng vai trò cầu nối giữa chủ trương thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, hiện đại hóa quản lý thuế và nhu cầu kinh doanh hằng ngày của hộ kinh doanh. "Chúng tôi không chỉ cung cấp công cụ để hộ kinh doanh nhận tiền, quản lý dòng tiền và nộp thuế thuận tiện hơn, mà còn thông qua các chính sách ưu đãi góp phần giúp hộ kinh doanh có thêm cơ hội gia tăng doanh thu, hình thành dữ liệu minh bạch và tiếp cận các dịch vụ tài chính hiện đại, an toàn hơn. Đồng thời, Vietcombank phối hợp chặt chẽ cùng Cục Thuế triển khai các hoạt động hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng hộ kinh doanh" - bà Nhung nói.

Vietcombank đồng hành Cục Thuế hỗ trợ hộ kinh doanh - Ảnh 2.

Lãnh đạo Vietcombank và Cục Thuế thực hiện nghi thức ký kết và trao biên bản Thỏa thuận Hợp tác

Trong khuôn khổ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Vietcombank với Cục Thuế, Thuế TP Hà Nội và các chi nhánh Vietcombank trên địa bàn đã tiến hành Nghi thức ký kết thỏa thuận hợp tác. Văn bản thỏa thuận với các chi nhánh còn lại trong hệ thống Vietcombank ở các tỉnh, thành ngoài Hà Nội sẽ tiếp tục được hoàn tất sau buổi lễ.

Lễ ký kết giữa Cục Thuế và Vietcombank hỗ trợ hộ kinh doanh vững bước chuyển đổi - Hưởng ứng Ngày Tài chính số năm 2026 đã mở ra một giai đoạn hợp tác toàn diện, thúc đẩy tiến trình số hóa toàn diện nền kinh tế, hướng tới mục tiêu quốc gia về một xã hội không dùng tiền mặt và một nền tài chính số hiện đại.

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