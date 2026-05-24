Giáo dục

Vinh danh các tài năng Toán học trẻ

Yến Anh

(NLĐO)- 22 tỉnh, thành phố có học sinh đoạt giải tại cuộc thi Đấu trường Toán học châu Á (AIMO) năm học 2025- 2026.

Ngày 24-5, tại Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam, Hà Nội đã diễn ra Lễ trao giải Vòng Chung kết Quốc gia Đấu trường Toán học châu Á (AIMO) năm học 2025-2026.

Ban tổ chức trao thưởng cho các thí sinh giành Cup vô địch quốc gia AIMO 2026

Vòng Chung kết năm nay diễn ra trong hai ngày 23 và 24-5, quy tụ gần 1.300 học sinh xuất sắc từ lớp 2 đến lớp 12, được tuyển chọn từ 11.670 thí sinh trên toàn quốc. Cuộc thi do Báo Tiền Phong và ĐH Bách khoa Hà Nội phối hợp tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đề thi AIMO được thực hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh, không chỉ kiểm tra năng lực Toán học mà còn đánh giá tư duy logic, khả năng phân tích và kỹ năng ngoại ngữ của học sinh. Thí sinh làm bài trực tiếp tại điểm thi ở ĐH Bách khoa Hà Nội.

Tại vòng chung kết có 22 tỉnh, thành phố có học sinh đoạt giải, trong đó Hà Nội dẫn đầu tuyệt đối với số lượng thí sinh áp đảo ở tất cả các khối lớp và hạng mục huy chương. Thanh Hóa đứng thứ hai về tổng số giải, đặc biệt mạnh ở khối THCS. Ban Tổ chức trao hơn 700 huy chương và 9 cúp vô địch quốc gia cho những gương mặt xuất sắc nhất đến từ mỗi khối.

Cuộc thi là bước chuẩn bị quan trọng nhằm lựa chọn những gương mặt tiêu biểu đại diện Việt Nam tham dự Vòng Chung kết Quốc tế AIMO 2026, dự kiến tổ chức tại Hà Nội từ ngày 1 đến 5-8-2026.

Phát biểu tại lễ trao giải, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng Ban Tổ chức - cho biết vòng Chung kết Quốc gia AIMO năm nay ghi nhận quy mô ấn tượng với gần 1.300 thí sinh xuất sắc, được sàng lọc kỹ lưỡng từ hơn 11.600 thí sinh trên toàn quốc.

Theo nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, trong giai đoạn phát triển mới, đất nước cần thế hệ trẻ có kiến thức, tư duy độc lập, năng lực giải quyết vấn đề, khả năng ngoại ngữ, bản lĩnh hội nhập và khát vọng cống hiến. Toán học là nền tảng quan trọng để hình thành những năng lực ấy. Đằng sau trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ bán dẫn, robot, tài chính số và nhiều lĩnh vực mũi nhọn của tương lai đều có dấu ấn của tư duy Toán học.

Vì vậy, đưa học sinh đến với những sân chơi Toán học bằng tiếng Anh theo chuẩn quốc tế không chỉ là tổ chức một cuộc thi, mà còn là sự chuẩn bị cho tương lai; là cách gieo những hạt giống đầu tiên cho nguồn nhân lực chất lượng cao và nuôi dưỡng niềm tin rằng học sinh Việt Nam hoàn toàn có thể sánh vai với bạn bè trong khu vực và trên thế giới.

Đấu trường Toán học châu Á, tên tiếng Anh là Asia International Mathematical Olympiad, là kỳ thi Toán học quốc tế được Hiệp hội Olympic Toán học châu Á khởi xướng từ năm 2012.

Sau hơn một thập kỷ phát triển, AIMO đã trở thành một trong những sân chơi Toán học uy tín trong khu vực châu Á và mở rộng ảnh hưởng ra nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ.

Mỗi năm, AIMO thu hút khoảng 150.000 học sinh từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, bao gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Ấn Độ, Brazil, Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ, Đài Loan, Việt Nam…


