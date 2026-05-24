VỤ ÁN NỔI CỘM TRONG TUẦN: Chặt đứt nhiều đường dây ma túy, "đào lửa" lớn

Bắt ca sĩ Long Nhật, diễn viên Sơn Ngọc Minh trong vụ án ma túy

Ngày 20-5, Công an TP HCM cho biết đã bắt giữ ca sĩ Long Nhật và diễn viên Sơn Ngọc Minh để điều tra liên quan một vụ án ma túy đang được mở rộng. Theo cơ quan chức năng, quá trình điều tra ban đầu xác định một số đối tượng có dấu hiệu liên quan hoạt động tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và mua bán ma túy.

Ca sĩ Long Nhật bị bắt

Thông tin nghệ sĩ bị bắt gây xôn xao dư luận bởi cả Long Nhật và Sơn Ngọc Minh đều từng hoạt động trong lĩnh vực giải trí, có lượng người theo dõi nhất định trên mạng xã hội. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng người liên quan.

Thông tin xem thêm tại đây

Khởi tố vụ án phóng hỏa đốt nhà ở Cà Mau

Cơ quan CSĐT tỉnh Cà Mau ngày 20-5 khởi tố vụ án để điều tra hành vi phóng hỏa đốt nhà dân xảy ra tại địa phương.

Theo thông tin ban đầu, người đàn ông sau mâu thuẫn cá nhân đã dùng xăng đốt nhà, khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội, thiêu rụi nhiều tài sản.

Bà Gấm được gia đình cha mẹ ruột tổ chức hậu sự và an táng vào trưa 20-5

Vụ việc khiến người dân khu vực hoảng loạn vì đám cháy xảy ra trong khu dân cư đông đúc, nguy cơ cháy lan rất cao. Lực lượng chữa cháy phải khẩn trương khống chế ngọn lửa để tránh thiệt hại nghiêm trọng hơn.

Dương Tấn Công, quê Cà Mau, được xác định là nghi phạm phóng hỏa đốt nhà khiến vợ tử vong và con trai 4 tuổi bị bỏng hơn 90%.

Thông tin xem thêm tại đây

Phá đường dây tiêu thụ hơn 100.000 chai nước hoa giả

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây buôn bán nước hoa giả quy mô lớn, thu giữ hơn 100.000 sản phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Dior, Gucci…

Theo thông tin công bố ngày 20-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Hồng Dương (SN 1993) và Tao Thị May (SN 1997; cùng ngụ xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ); Vũ Thị Yến Mai (SN 1990; ngụ phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình); Lê Thị Tố Loan (SN 1989; ngụ phường Bình Tây); Phạm Thị Mỹ (SN 1998; ngụ phường Phú Định); Trần Ngọc Thanh (SN 1994; ngụ Chợ Lớn), TP HCM về tội "Buôn bán hàng giả".

Công an thi hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng trong đường dây buôn bán nước hoa giả. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội, livestream và sàn thương mại điện tử để quảng bá sản phẩm dưới dạng "hàng xách tay", "sale thanh lý" với giá rẻ nhằm đánh vào tâm lý người tiêu dùng. Qua kiểm tra, phần lớn sản phẩm không rõ nguồn gốc, bao bì được làm tinh vi để đánh lừa khách hàng.

Thông tin xem thêm tại đây

Khởi tố 7 bị can đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Chiều 21-5, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về các tội danh "Rửa tiền" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Các đối tượng này thuộc đường dây rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền giao dịch được xác định lên tới hàng ngàn tỉ đồng. Các đối tượng bị cáo buộc sử dụng tài khoản ngân hàng "rác", công ty bình phong và nhiều lớp trung gian để hợp thức hóa dòng tiền phạm pháp.

Theo cơ quan điều tra, đường dây hoạt động rất tinh vi, có sự móc nối giữa các đối tượng trong nước và người nước ngoài. Đây được xem là vụ án điển hình cho xu hướng tội phạm tài chính công nghệ cao ngày càng phức tạp.

Thông tin xem thêm tại đây

Triệt phá đường dây CakhiaTV phát lậu bóng đá, quảng cáo cá độ

Tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết trong thời gian từ 15 đến 21-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao đồng loạt tiến hành triệu tập, bắt giữ, khám xét khẩn cấp và khởi tố bị can đối với 23 đối tượng tại các tỉnh, thành phố gồm: Gia Lai; Tây Ninh; Vĩnh Phúc; Thanh Hoá, Nghệ An; Hà Tĩnh; TPHCM; TP Hà Nội…

23 đối tượng được xác định điều hành các trang web phát lậu bóng đá CakhiaTV, Rakhoi.TV để quảng cáo cá độ, tổ chức đánh bạc, thu lợi số tiền bất chính đặc biệt lớn.

Các đối tượng tại nơi tạm giam. Nguồn: VTV

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng tổ chức hệ thống máy chủ, các trang web vệ tinh và mạng xã hội để phát sóng trái phép các trận đấu lớn, thu lợi bất chính đặc biệt lớn từ quảng cáo và đường link cá cược.

Nhiều thiết bị điện tử, máy chủ dữ liệu đã bị thu giữ phục vụ điều tra.

Thông tin xem thêm tại đây

Đột kích khách sạn, phát hiện 85 người nước ngoài nghi lừa đảo

Ngày 21-5, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TPHCM cho biết vừa phát hiện hàng chục người nước ngoài thuê khách sạn tại phường Thuận Giao để lưu trú, lắp đặt hệ thống máy móc có dấu hiệu phục vụ hoạt động vi phạm pháp luật.

Các đối tượng nghi vấn hoạt động lừa đảo công nghệ cao. Ảnh: Công an cung cấp

Lực lượng công an kiểm tra khách sạn nơi phát hiện 85 người nước ngoài lưu trú. Ảnh: Công an cung cấp

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện 85 người quốc tịch Trung Quốc thuê một khách sạn tại phường Thuận Giao để ở và tập kết nhiều thiết bị điện tử. Trong số này có 17 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Bước đầu xác định, nhóm trên do cặp vợ chồng H.G. (SN 1989) và Q.M. (SN 1998, cùng quốc tịch Trung Quốc) cầm đầu. Các đối tượng khai nhận thuê khách sạn với giá khoảng 315 triệu đồng/tháng để làm nơi lưu trú và bố trí hệ thống máy móc cho cả nhóm hoạt động.

Việc kịp thời ngăn chặt ổ "đào lửa" này là kết quả của đợt cao điểm 45 ngày tấn công, trấn áp tội phạm và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn của Công an TPHCM.

Thông tin xem thêm tại đây

Triệt phá sàn tiền ảo lừa đảo xuyên tỉnh

Cán bộ Ban chuyên án ĐC 159 Khánh Hòa họp bàn phương án phối hợp điều tra với Công an tỉnh Phú Thọ

Công an tỉnh Khánh Hòa ngày 22-5 công bố vừa triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thông qua hình thức đầu tư tiền mã hóa trên sàn giao dịch điện tử "3COMMAS.ASIA", khởi tố 7 bị can về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong vụ án này, các đối tượng xây dựng hình ảnh doanh nghiệp công nghệ, tổ chức hội thảo, thuê người quảng bá "dự án đầu tư sinh lời cao" nhằm dụ dỗ nạn nhân nạp tiền. Khi số tiền đủ lớn, hệ thống bị đánh sập hoặc khóa tài khoản để chiếm đoạt.

Thông tin xem thêm tại đây

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nói lời sau cùng

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Sáng 22-5, phiên xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo trong vụ án thất thoát, lãng phí gần 804 tỉ đồng tại các dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 (Hà Nam cũ), kết thúc phần tranh luận.

Nói lời sau cùng, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bày tỏ mong muốn HĐXX xem xét mức án nhẹ nhất để sớm trở về với gia đình và tiếp tục có cơ hội đóng góp cho xã hội.

Trước đó, VKSND đề nghị bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến 5 đến 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Thông tin xem thêm tại đây

Công an TP HCM bắt 140 người trong chuyên án ma túy cực lớn

Trong chuyên án ma túy quy mô đặc biệt lớn, Công an TP HCM phối hợp nhiều đơn vị đồng loạt khám xét, bắt giữ 140 người liên quan hoạt động mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng thu giữ lượng lớn ma túy tổng hợp, heroin, súng cùng nhiều tang vật khác. Theo cơ quan công an, đây là đường dây hoạt động có tổ chức, liên tỉnh và có yếu tố xuyên quốc gia.

Công an TPHCM bắt 140 đối tượng

Ngày 22-5, Công an TPHCM cho biết chuyên án được triển khai thực hiện theo chỉ đạo xuyên suốt của lãnh đạo Bộ Công an với phương châm “không chỉ đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng cầm đầu, xử lý đến người sử dụng”; đồng thời hưởng ứng cao điểm 45 ngày đêm “làm sạch địa bàn”, hướng tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030.

Thông tin xem thêm tại đây

Khởi tố chủ chuỗi sneaker nổi tiếng vì buôn lậu

Ngày 22-5, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lưu Phát Thuận (SN 1991) về hành vi "Xâm phạm sở hữu công nghiệp".

Đây là một trong những vụ án được phát hiện khi lực lượng công an thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Giám đốc Công an TPHCM.

Vụ việc gây chú ý lớn trong cộng đồng kinh doanh hàng hiệu và giới trẻ do Lưu Phát Thuận cũng là chủ chuỗi cửa hàng sneaker (giày thể thao thời trang) Thanh store nổi tiếng tại TPHCM, được cộng đồng yêu thích sneaker biết đến nhiều.

Thông tin xem thêm tại đây

Công an TPHCM khởi tố chủ chuỗi cửa hàng sneaker nổi tiếng

Công an TPHCM khởi tố Lưu Phát Thuận



