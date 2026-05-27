Bạn đọc

Vụ cháy chung cư ở TPHCM: "Không có các anh thì chồng tôi chẳng còn"

Anh Vũ

(NLĐO) - Gia đình chị Bùi Thị Giáng Hương vừa gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng chữa cháy TPHCM.

Liên quan vụ cháy căn hộ chung cư cao tầng ở gần ngã tư Hàng Xanh, ngày 27-5, gia đình chị Bùi Thị Giáng Hương, cư dân chung cư Nam An, đã đến trụ sở Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 16 (thuộc Phòng Cảnh sát Phòng Cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM) để gửi lời cảm ơn bởi sự có mặt kịp thời, tận tình hỗ trợ đưa người chồng bị tai biến của chị Hương đến khu vực an toàn.

Vụ cháy chung cư ở TPHCM: "Không có các anh thì chồng tôi cũng chẳng còn" - Ảnh 1.

Gia đình chị Bùi Thị Giáng Hương cảm ơn lực lượng chữa cháy.

Theo chị Hương, lúc cháy, gia đình chị sống ở tầng 13 căn hộ, do chồng bị tai biến không thể tự đi lại, cả gia đình đã rơi vào tình trạng hoảng loạn, không biết làm cách nào để sơ tán người bệnh trong khi khói, khí độc xâm chiếm khu vực này.

Trong lúc hoang mang nhất, sự xuất hiện kịp thời cùng hành động hỗ trợ dứt khoát, tận tâm của lực lượng chữa cháy chính là điểm tựa vững chắc, giúp gia đình giải tỏa áp lực và đưa người thân thoát khỏi khu vực nguy hiểm một cách an toàn.

"Không có các anh thì chồng tôi chẳng còn... Khi sự cố xảy ra, khói bắt đầu bốc lên, gia đình chúng tôi thật sự hoảng loạn vì chồng tôi không thể tự đi lại được. Giữa lúc bối rối và lo lắng tột độ, hình ảnh các anh xuất hiện, ân cần và nhanh chóng hướng dẫn, hỗ trợ cả gia đình di chuyển đến nơi an toàn đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc" - chị Hương nói.

Theo Đại úy Hoàng Văn Tùng (người trực tiếp hỗ trợ gia đình chị Hương), lúc cháy, khi nhận thấy gia đình chị Hương đang rất hoảng hốt vì có người trong gia đình không thể tự đi lại, anh lập tức trấn an và phối hợp đưa nạn nhân ra khu vực an toàn nhanh nhất có thể.

"Nhìn thấy mọi người bình an, mọi mệt mỏi của tôi đều tan biến" - Đại úy Hoàng Văn Tùng nói.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 5 giờ 40 phút ngày 25-4, đám cháy phát ra từ căn hộ nằm sát khu vực sân thượng chung cư Nam An trên đường Đinh Bộ Lĩnh, phường Bình Thạnh, cách ngã tư Hàng Xanh khoảng 500 m.

Vụ cháy chung cư ở TPHCM: "Không có các anh thì chồng tôi cũng chẳng còn" - Ảnh 2.

Hiện trường vụ cháy.

Phát hiện cháy, bảo vệ cùng ban quản lý chung cư phát loa để cư dân chạy xuống dưới theo lối thang bộ. Chỉ sau ít phút, ngọn lửa bùng lên.

Sau 30 phút, lực lượng chữa cháy TPHCM dập tắt được hỏa hoạn. Sự cố không gây thương vong nhưng thiêu rụi nhiều tài sản, bao gồm đồ nội thất.

(NLĐO) - Đám cháy phát ra từ căn hộ nằm sát khu vực sân thượng chung cư Nam Anh trên đường Đinh Bộ Lĩnh.

