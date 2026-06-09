Vụ đình cổ chờ sập ở Thanh Hóa: Lập đề án trùng tu, tôn tạo

Ngày 9-6, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này đã có báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về kết quả kiểm tra, xác minh và xử lý thông tin Báo Người Lao Động phản ánh về tình trạng xuống cấp tại di tích đình cổ Bái Sơn, xã Tống Sơn.

Đình cổ Bái Sơn, xã Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa được xây dựng từ thời Nguyễn hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào

Theo Sở VH-TT-DL đình cổ Bái Sơn, thuộc xã Hà Sơn, huyện Hà Trung cũ (nay là xã Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa) được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh năm 1996.

Kiểm tra thực tế di tích đình Bái Sơn cho thấy, đình có niên đại thời Nguyễn, cấu trúc hình chữ Đinh gồm: Đại đình 5 gian 4 mái, kích thước 17,8 m x 11,5 m; hệ thống khung chịu lực bằng gỗ (8 cột hiên đã được thay bằng cột bê-tông); hiên trước mở rộng, bổ sung thêm 4 cột đá; mái lợp ngói mũi, nền lát gạch bát; hậu cung mới được tôn tạo năm 1996…

Công trình hiện đang bị xuống cấp nghiêm trọng, hệ thống khung chịu lực bằng gỗ (cột, kèo, hoành tải, rui mè…) bị mối xông mục gãy, hư hỏng nặng. Ngói tụt, mục, vỡ; tường nứt, rễ cây xâm thực. Nền sụt lún, chân tảng bị lút. Địa phương đã chủ động thực hiện các biện pháp chống đỡ, gia cố, gia cường để chống sập đổ di tích.

Trước hiện trạng xuống cấp của di tích, Sở VH-TT-DL tỉnh Thanh Hóa, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tư pháp thống nhất đưa di tích đình Bái Sơn vào danh mục bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2026 - 2030, trình UBND tỉnh.

Ngày 26-5, Sở VH-TT-DL Thanh Hóa đã có công văn xác nhận di tích xuống cấp để lập dự án tu bổ, tôn tạo. Hiện nay, UBND xã Tống Sơn đang tiếp tục triển khai các trình tự, thủ tục bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích theo quy định.

Để chống sập đổ, người dân làng Bái Sơn đã dùng tre luồng chống đỡ

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, đình cổ Bái Sơn thuộc làng Bái Sơn, xã Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa được xây dựng từ thời nhà Nguyễn (thế kỷ XIX) và được công nhân di tích lịch sử cấp tỉnh năm 1996. Trải qua hàng trăm năm, đến nay ngôi đình đã xuống cấp rất nghiêm trọng, nhiều cột gỗ, vì kèo bên trong đình đã mục nát, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Quan sát thực tế cho thấy nhiều cấu kiện kiến trúc nghệ thuật bị hư hỏng, nứt vỡ; cột kèo bị mối mọt, tiêu tâm, rui mè mục nát, nhiều mộng kèo, xà, chếnh bị gãy đứt; mái ngói bị xô dạt, gãy vỡ gây thấm dột xuống các cấu kiện phía dưới.

Để bảo vệ di tích, chính quyền địa phương và người dân làng Bái Sơn đã dùng hàng chục cọc tre luồng chống đỡ, gia cố tạm thời.

Ông Phạm Văn Định, Phó chủ tịch UBND xã Tống Sơn, cho biết đình làng Bái Sơn hiện đã xuống cấp rất nghiêm trọng, để trùng tu lại ngôi đình cần số tiền rất lớn, xã đang xây dựng phương án, báo cáo Sở VH-TT-DL trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt dự án trùng tu, tôn tạo di tích.

Tre luồng được dựng dày đặc bên trong di tích để chống đổ sập

Ngay sau khi báo chí có thông tin phản ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng đã chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xác minh tình trạng xuống cấp tại đình cổ Bái Sơn, xã Tống Sơn.

Trong văn bản, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng giao Sở VH-TT-DL chủ trì, phối hợp UBND xã Tống Sơn và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh. Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ cấp thiết đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa, bảo đảm an toàn cho người dân và hiện trạng di tích.