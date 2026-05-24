Quốc tế

Vụ nổ súng gần Nhà Trắng: Nghi phạm hoang tưởng là Chúa Jesus

Huệ Bình

(NLĐO) – Nghi phạm nổ súng gần Nhà Trắng hôm 23-5 đã được xác định là Nasire Best, 21 tuổi, đến từ bang Maryland - Mỹ.

Nghi phạm đã bị các đặc vụ Mật vụ bắn trúng và tử vong trên đường đến bệnh viện, theo đài Fox News.

Tuy nhiên, hãng tin AP và đài MS NOW dẫn nguồn tin thân cận với vụ việc tiết lộ nghi phạm đã được đưa đến Bệnh viện Đại học George Washington và tử vong tại đây.

Theo đài Fox News, nghi phạm có tiền sử mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Tờ New York Post đưa tin nghi phạm này thậm chí còn hoang tưởng, tin rằng mình chính là tái sinh thời hiện đại của Chúa Jesus.

Vụ nổ súng gần Nhà Trắng: Nghi phạm hoang tưởng là Chúa Jesus tái sinh - Ảnh 1.

Nghi phạm nổ súng gần Nhà Trắng hôm 23-5 là Nasire Best. Ảnh: X

Nhiều phương tiện truyền thông Mỹ cũng cho biết thêm Nasire Best vốn đã quá quen mặt với lực lượng mật vụ và từng nhiều lần lảng vảng quanh khu vực Nhà Trắng bất chấp các lệnh cấm của tòa án.

Nguồn tin của đài FOX News tiết lộ nghi phạm từng bị mật vụ bắt giữ vào ngày 26-6-2025 vì hành vi chặn xe các đặc vụ và đưa ra những lời đe dọa. Sau đó, vào ngày 10-7 năm ngoái, đối tượng này lại tiếp tục bị tạm giữ một lần nữa do xâm nhập trái phép vào khu vực cấm.

Cũng chính vì một vụ việc trong năm 2025, Nasire Best đã bị cơ quan chức năng ban hành một lệnh cấm chính thức, yêu cầu đối tượng phải tránh xa khu vực Nhà Trắng.

Trong vụ việc hôm 23-5, Nasire Best đã sử dụng một khẩu súng ngắn ổ quay.

Các báo cáo từ hiện trường cho biết mật vụ phát hiện nghi phạm khi hắn vừa xuất hiện tại một chốt kiểm soát an ninh với hành vi vô cùng kỳ lạ. Nghi phạm chỉ kịp bắn ra vài viên đạn trước khi bị mật vụ lập tức nổ súng bắn trả và tiêu diệt.

Liên quan đến người qua đường bị trúng đạn, một nguồn tin từ lực lượng chức năng chia sẻ với MS NOW rằng nạn nhân là một nam thanh niên. Người này đã được đưa đi cấp cứu khẩn cấp trong tình trạng chấn thương nghiêm trọng và đang phải trải qua phẫu thuật.

Về phía chính quyền, Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận chính thức nào về vụ nổ súng.

Tuy nhiên, khoảng hai tiếng sau khi sự việc xảy ra, Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung đã đăng tải một dòng trạng thái đầy ẩn ý trên mạng xã hội X: "Tổng thống Donald Trump vẫn đang làm việc lúc 20 giờ ngày 23-5 (giờ địa phương). Không thể dừng lại và sẽ không dừng lại".

Bên cạnh sự phối hợp giữa Sở Cảnh sát Đô thị Washington và Cơ quan Mật vụ, trên mạng xã hội X, Cục quản lý rượu, thuốc lá, súng đạn và chất nổ Mỹ (ATF) cũng xác nhận đã cử các đặc vụ đến hiện trường để phối hợp điều tra làm rõ vụ việc.

Nghi phạm xả súng vào chốt an ninh Nhà Trắng bị bắn chết

Nghi phạm xả súng vào chốt an ninh Nhà Trắng bị bắn chết

(NLĐO) – Theo thông tin cập nhật mới nhất từ CBS News, AP và CNN, nghi phạm xả súng vào chốt an ninh Nhà Trắng tối 23-5 đã tử vong.

Nóng: 15-30 phát đạn bên ngoài Nhà Trắng, phóng viên tháo chạy

(NLĐO) – Nhà Trắng lập tức bị phong tỏa sau khi có báo cáo về nhiều tiếng súng nổ vào tối 23-5 (giờ Mỹ).

Người đàn ông gây sốt trong vụ nổ súng tại tiệc Nhà Trắng, quyết không nằm xuống sàn

(NLĐO) - Một người đàn ông gây chú ý trên mạng xã hội khi ông bình tĩnh tiếp tục ăn salad giữa khung cảnh hỗn loạn trong vụ nổ súng tại tiệc của Nhà Trắng.

