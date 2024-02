Vùng đất "chín rồng" tăng tốc

Nhằm phát huy tiềm năng sẵn có của vùng đất "chín rồng", đầu năm 2024, lãnh đạo các tỉnh - thành khu vực ĐBSCL đã đưa ra nhiều kế hoạch, chiến lược đột phá để tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực trước tình hình mới.



Ông NGUYỄN VĂN ÚT, Chủ tịch UBND tỉnh Long An: Quyết giữ vững vị trí dẫn đầu khu vực

2023 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng, năm chuyển biến căn bản, tạo đà, tạo lực cho những năm tiếp theo hoàn thành việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Long An và Đại hội XIII của Đảng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 của tỉnh đạt 5,77%, dù thấp hơn chỉ tiêu đề ra nhưng vẫn là mức tăng trưởng khá và cao hơn bình quân cả nước. Quy mô nền kinh tế của Long An đứng thứ 13 cả nước và đứng đầu vùng ĐBSCL. Đặc biệt, năm 2023, lần đầu tiên sản lượng lúa của tỉnh chạm mốc 3 triệu tấn.

2024 là năm có vai trò quyết định, tạo động lực để tăng tốc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Long An và Đại hội XIII của Đảng. Với tinh thần đổi mới cách nghĩ, cách làm cùng phương châm "Nguồn lực từ tư duy, động lực từ đổi mới, sức mạnh từ nhân dân", Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Long An sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết. Đảng bộ, chính quyền tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt với tinh thần chủ động, năng động, sáng tạo, thực hiện cho bằng được mục tiêu đến năm 2025, Long An giữ vững vị trí dẫn đầu khu vực ĐBSCL và phấn đấu đến năm 2030 trở thành trung tâm phát triển kinh tế năng động, hiệu quả, bền vững của khu vực phía Nam.

Ông LÂM MINH THÀNH, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang: Huy động các nguồn lực để bứt phá

Năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Kiên Giang và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Trên cơ sở phát huy các kết quả đạt được và khắc phục tối đa những tồn tại, UBND tỉnh Kiên Giang sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp. Theo đó, hoàn thiện, ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh theo phương châm "tuân thủ - linh hoạt - đồng bộ" với hệ thống các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành khác. Tổ chức rà soát, điều chỉnh, lập các quy hoạch ngành cấp tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện...

Trong phát triển kinh tế, Kiên Giang tập trung tạo sự bứt phá từ các động lực tăng trưởng công nghiệp và dịch vụ du lịch, gắn với việc xây dựng văn hóa du lịch, văn hóa ứng xử, giải quyết tốt vấn đề môi trường, an ninh trật tự để thu hút du khách. Địa phương sẽ nâng giá trị gia tăng từ nông nghiệp - thủy sản bằng việc đẩy mạnh thực hiện đề án cơ cấu lại 2 ngành này, chuyển mạnh từ khai thác sang nuôi trồng, nhất là nuôi trên biển và phải có sản phẩm cụ thể.

Ông PHẠM VĂN THIỀU, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu: Phát triển dựa trên 5 trụ cột

Năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của Bạc Liêu. Tỉnh xác định phát triển dựa trên 5 lĩnh vực trụ cột, gồm: phát triển nông nghiệp mà trọng tâm là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao hiệu quả sản xuất tôm và lúa gạo; phát triển công nghiệp, trọng tâm là năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) và điện khí; phát triển du lịch; phát triển thương mại dịch vụ, giáo dục…; phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Trong quá trình thực hiện sẽ gặp những khó khăn, thách thức nhưng tôi tin rằng với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền cùng sự đồng thuận của người dân, Bạc Liêu sẽ vượt qua mọi khó khăn để tiếp tục vươn lên phát triển mạnh mẽ. Qua đó, góp phần xây dựng quê hương Bạc Liêu ngày càng giàu mạnh và văn minh.

Ông HUỲNH QUỐC VIỆT, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau: Nâng cao giá trị kinh tế biển

Các lĩnh vực đột phá của Cà Mau trong năm 2024 là tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải cách hành chính và phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông. Tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và triển khai các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ kết luận, như: nâng cấp sân bay Cà Mau; kết hợp Bộ Giao thông Vận tải nâng cấp tuyến đường Cà Mau - Đất Mũi và thực hiện quy hoạch đường cao tốc nối dài đến Đất Mũi trước năm 2030.

Để đột phá phát triển kinh tế, Cà Mau sẽ tập trung nâng cao giá trị kinh tế biển và các mặt hàng lợi thế của tỉnh như: tôm, sản phẩm OCOP... Tỉnh còn tổ chức triển khai thực hiện đề án kè chống xói lở bờ biển, bờ sông; đầu tư hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp và các dự án phát triển du lịch gắn với lợi thế của địa phương cực Nam Tổ quốc.

Ông TRẦN VĂN LÂU, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng: Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Năm 2024, bên cạnh những khó khăn, thách thức thì Sóc Trăng vẫn có nhiều thuận lợi và thời cơ, nhất là khi cảng biển Trần Đề đã có chủ trương và cơ sở pháp lý đầy đủ để triển khai. Khi hình thành, cảng Trần Đề có vai trò là cảng cửa ngõ ĐBSCL; là mảnh ghép hoàn hảo, giúp đồng bộ hạ tầng giao thông, trực tiếp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

Bên cạnh đó, Sóc Trăng còn có các công trình giao thông trọng điểm kết nối với cảng Trần Đề như: Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; cầu Đại Ngãi; đường ven biển từ cầu Mỹ Thanh kết nối tỉnh Bạc Liêu; nâng cấp đường Nam sông Hậu giai đoạn 2; tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông Tây; đường Vành đai II kết nối Nam sông Hậu qua cầu Maspero... Đây là những động lực chính, được kỳ vọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Sóc Trăng. n

Năm 2024, UBND tỉnh Sóc Trăng sẽ ưu tiên tập trung phối hợp, chỉ đạo điều hành để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các công trình trọng điểm và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Mục đích cuối cùng là tạo thêm nhiều cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống cho nhân dân.

Cần Thơ tìm động lực mới để tăng tốc Theo ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, năm 2024, thành phố đã đề ra mục tiêu đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, khai thác tốt nhất các tiềm năng, lợi thế; cơ cấu lại các ngành theo hướng hiện đại, gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ. Cần Thơ sẽ tìm động lực mới để tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn... "UBND TP Cần Thơ sẽ tiếp tục quán triệt, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết 59-NQ/TW năm 2020, Nghị quyết 13-NQ/TW năm 2022 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 98/NQ-CP năm 2021 của Chính phủ, Nghị quyết 45/2022/QH15 của Quốc hội... Đồng thời, chủ động phối hợp thực hiện tốt việc triển khai quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo kế hoạch; triển khai hiệu quả cơ chế, chính sách về tài chính, nhất là phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, đề án tăng thu ngân sách..." - ông Trần Việt Trường nhấn mạnh.

