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World Cup 2026

World Cup 2026: Siêu sao hay sức mạnh tập thể?

Hoàng Hiệp - Ảnh: FIFA

(NLĐO) - Lionel Messi, Kylian Mbappé hay Erling Haaland đang bám đuổi quyết liệt trên bảng xếp hạng “Vua phá lưới” dù World Cup mới chỉ bước qua vòng bảng.

Thế nhưng, phía sau phong độ ấn tượng ấy, liệu các ứng viên vô địch có đang phụ thuộc quá nhiều vào các ngôi sao tấn công của họ hay không?

Đến lúc này vẫn là Messi

Argentina đến Bắc Mỹ với dàn sao trải đều trên cả 3 tuyến. Dù vậy, cầu thủ tỏa sáng nhất của nhà đương kim vô địch thế giới đến lúc này vẫn là Messi. Ở tuổi 39, chân sút đang khoác áo Inter Miami tiếp tục duy trì khả năng "săn bàn" đáng kinh ngạc và đang dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" với 6 pha lập công.

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Messi có thể là quân bài chiến lược của Argentina tại World Cup 2026

Quan trọng hơn, con số đó chiếm tới 75% tổng số bàn thắng của "Albicelestes" sau 3 trận vòng bảng. Năm 2022, Argentina đăng quang World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1986, và Messi chắc chắn là nguồn cảm hứng lớn của họ. Thật khó để tin rằng thầy trò HLV Lionel Scaloni có thể giành chiến thắng tại Qatar mà không có sự đóng góp của cựu ngôi sao Barcelona và PSG.

Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là đại diện Nam Mỹ này lại không hề sa sút khi Messi vắng mặt. Theo thống kê, tính từ kỳ giải trên đất Qatar cách đây 4 năm, Argentina giữ vững tỉ lệ thắng 83% dù "El Pulga" có ra sân hay không.

Tại lượt cuối vòng bảng gặp Jordan mới đây, Lautaro Martinez và các đồng đội cũng không gặp quá nhiều khó khăn khi Messi ngồi dự bị. 

Điều đó phản ánh một tập thể Argentina đã được chuẩn bị kỹ lưỡng cho thời điểm tiền đạo sinh năm 1987 cần được sử dụng như quân bài chiến lược thay vì "cày ải" liên tục.

"Selecao châu Âu" trải qua vòng bảng không mấy ấn tượng

Tương tự, Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo cũng sở hữu nhiều cầu thủ tấn công chất lượng. "Selecao châu Âu" vừa trải qua vòng bảng không mấy ấn tượng và CR7 khá thiếu ổn. Nhưng rõ ràng đại diện đến từ bán đảo Iberia vẫn có thể giành chiến thắng nếu ngôi sao của Al-Nassr bế tắc.

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Ronaldo (số 7) cùng tuyển Bồ Đào Nha chưa để lại nhiều dấu ấn ở Bắc Mỹ mùa hè này

Về cơ bản, Bồ Đào Nha tạo ra nhiều cơ hội và ghi nhiều bàn thắng hơn khi Ronaldo có mặt trên sân. Tuy nhiên, kể từ năm 2022, có đến 75% số pha lập công của đội bóng này đến từ những cầu thủ không phải CR7.

Cũng trong khoảng thời gian đó, tỉ lệ thắng của "Selecao châu Âu" khi Ronaldo ra sân (67%) không chênh lệch nhiều so với khi chân sút 41 tuổi vắng mặt (63%). Những con số đó cho thấy sự hiện diện của CR7 có thể giúp Bồ Đào Nha chơi hiệu quả hơn, song đoàn quân HLV Roberto Martinez vẫn đủ khả năng tìm đường vào khung thành đối phương ngay cả khi không có người đội trưởng kỳ cựu.

Mbappé vẫn là trung tâm của mọi sự chú ý

Ở Pháp, Mbappé vẫn là trung tâm của mọi sự chú ý. Tốc độ, khả năng tạo đột biến và sức ảnh hưởng của tiền đạo Real Madrid giúp "Les Bleus" nguy hiểm hơn đáng kể. Dẫu vậy, việc HLV Didier Deschamps đang sở hữu hàng loạt "ngòi nổ" chất lượng như Ousmane Dembélé, Michael Olise hay Désiré Doué khiến Pháp không rơi vào trạng thái quá phụ thuộc Mbappé. Khi cầu thủ sinh năm 1998 vắng mặt, sức mạnh của "Gà trống Gaulois" giảm sút là điều dễ thấy, nhưng họ vẫn còn đủ nhân tố để tạo khác biệt.

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Gabriel Martinelli là cầu thủ hoàn tất màn lội ngược dòng của Brazil trước Nhật Bản

Brazil cũng không phải ngoại lệ. Vinícius Júnior đang là gương mặt được kỳ vọng nhất dưới thời HLV Carlo Ancelotti. Song tiền đạo 25 tuổi chưa thật sự ổn định trong màu áo tuyển quốc gia thời gian gần đây. Thậm chí, những "vũ công Samba" từ năm 2022 đã thắng 63% số trận đấu khi không có Vinícius và chỉ 44% khi chân sút này ra sân.

Điều này cho thấy "Selecao" vẫn là tập thể có nhiều phương án chia sẻ trọng trách trên hàng công. Ở trận thắng Nhật Bản 2-1 mới đây, Vinícius chơi tốt nhưng người giúp những "vũ công Samba" lội ngược dòng thành công là Casemiro và Gabriel Martinelli.

Haaland gần như là điểm tựa tuyệt đối

Ngược lại, 2 đội tuyển có mức độ phụ thuộc vào cá nhân cao nhất là Anh và Na Uy. Mỗi khi Harry Kane góp mặt, "Tam Sư" thi đấu khởi sắc hơn, tạo ra nhiều cơ hội và duy trì tỉ lệ thắng vượt trội (76% so với 29% nếu không có Kane).

World Cup 2026: Siêu sao hay sức mạnh tập thể? - Ảnh 4.

Haaland (giữa) là điểm tựa lớn nhất cho tham vọng tiến sâu của Na Uy ở World Cup 2026

Đặc biệt, vai trò của cầu thủ thuộc biên chế Bayern Munich trong hệ thống của HLV Thomas Tuchel không chỉ là ghi bàn. Anh hoạt động rộng và là điểm kết nối trong các pha tấn công của đại diện xứ sở sương mù. Tính từ năm 2022, tuyển Anh đã ghi được 73 bàn thắng khi có Kane nhưng chỉ ghi được 19 bàn nếu Kane vắng mặt.

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Na Uy là trường hợp đặc biệt khi họ không sở hữu lực lượng mạnh trải đều. Vì vậy, Haaland gần như là điểm tựa tuyệt đối của đội bóng Bắc Âu tại World Cup 2026. Ở trận thua Pháp 1-4 mới đây, tiền đạo của Man City ngồi dự bị và "kép phụ" Jorgen Strand Larsen đá hỏng quả phạt đền trong một màn trình diễn thiếu sức sống tại Boston. Rõ ràng, HLV Ståle Solbakken chưa thể tìm được phương án thay thế tương xứng với Haaland. Và thành tích của Na Uy tại Bắc Mỹ mùa hè này phụ thuộc rất nhiều vào thể trạng của ngôi sao sinh năm 2000.

Đối với Tây Ban Nha, Lamine Yamal còn quá trẻ để có thể trở thành trụ cột thực thụ của nhà đương kim vô địch châu Âu. Ngoài ra, việc "La Roja" vốn không đặt gánh nặng nhiều vào một chân sút ghi bàn xuất sắc khiến mức độ phụ thuộc của thầy trò HLV Luis de la Fuente vào Yamal chưa thật sự rõ ràng.

Nhìn chung, đội bóng xứ bò tót ghi được nhiều bàn thắng hơn nếu có cầu thủ 18 tuổi này trên sân. Cùng với Nico Williams, Yamal được kỳ vọng sẽ giúp các pha lên bóng ở 2 biên của Tây Ban Nha tại World Cup 2026 trở nên đáng gờm hơn.

World Cup 2026 đang trở thành sân khấu của những siêu sao tấn công hàng đầu thế giới
World Cup 2026: Siêu sao hay sức mạnh tập thể? - Ảnh 5.

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