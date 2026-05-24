HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Xe điện ngày càng hút khách, nhiều người quyết bán xe xăng

Lê Thúy

(NLĐO) - Nhu cầu chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện tăng mạnh trong thời gian gần đây.

Cuối tuần trước, anh Duy Nam, ở phường Cầu Giấy, TP Hà Nội, đã bán chiếc xe máy xăng cũ của gia đình với giá 10 triệu đồng để chuyển sang xe điện, sau một thời gian cân nhắc nhằm thuận tiện hơn cho việc đi làm trong thời gian tới.

Nhu cầu chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện tăng mạnh trong năm 2026 - Ảnh 1.

Nhiều người quan tâm tìm hiểu mua xe điện

Ông Phạm Việt Trung, Giám đốc điều hành showroom xe máy điện VinFast Thu Anh (Hà Nội), cho biết nhu cầu chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện của người dân hiện nay đang rất lớn. Nắm bắt nhu cầu, showroom xe máy điện của ông Trung đã chuyển đổi thêm mô hình kinh doanh "thu xăng đổi điện", đồng thời thực hiện các chính sách ưu đãi về giá để thu hút người tiêu dùng tìm hiểu và chuyển đổi sang xe điện.

"Từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp đã hỗ trợ khoảng 500 khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện. Thời điểm nhu cầu chuyển đổi tăng mạnh nhất là từ tháng 3 đến nay, đặc biệt trong giai đoạn giá xăng dầu biến động" – ông Trung cho hay.

Theo ông Trung, hiện tại, showroom hướng tới nhóm khách hàng là người đi làm, cán bộ, công nhân viên. Bên cạnh đó, phân khúc học sinh cũng là nhóm khách hàng được chú trọng.


Để hỗ trợ người dân chuyển đổi, UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về Nghị quyết hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch.

Hà Nội dự kiến hỗ trợ 20% giá trị phương tiện chuyển đổi xe máy xăng sang điện nhưng không quá 5 triệu đồng hoặc hỗ trợ bằng vé sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng có trị giá 5 triệu đồng

Hà Nội cũng dự kiến hỗ trợ 30% tiền lãi vay ngân hàng thương mại với toàn bộ giá trị hợp đồng vay được thực hiện trong thời gian vay vốn (thời gian hỗ trợ tối đa không quá 5 năm) đối với phương tiện thuộc sở hữu của các đơn vị đủ điều kiện.

Theo các chuyên gia, muốn người dân thay đổi thói quen sử dụng phương tiện, yếu tố quyết định đầu tiên chính là chi phí. Xe điện hiện vẫn có giá cao hơn mặt bằng thu nhập của nhiều lao động phổ thông, shipper, xe ôm công nghệ hay người dân ngoại thành. Vì vậy, chính sách hỗ trợ trực tiếp bằng tiền có ý nghĩa như một "cú hích" tài chính quan trọng.

Bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (thuộc Bộ Công Thương), nhấn mạnh phát triển giao thông xanh, thúc đẩy chuyển đổi từ phương tiện sử dụng xăng, dầu sang phương tiện giao thông điện cả khu vực nhà nước, công cộng và giao thông cá nhân. Đây không chỉ là giải pháp giảm tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch, giảm ô nhiễm không khí, mà cũng là cơ hội phát triển các ngành công nghiệp và mô hình dịch vụ mới gắn với pin xe điện, pin lưu trữ, trạm sạc, thiết bị điện và hạ tầng giao thông xanh.

Tin liên quan

Hà Nội dự kiến hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng cho người đổi xe máy xăng sang xe điện

Hà Nội dự kiến hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng cho người đổi xe máy xăng sang xe điện

(NLĐO)- Hà Nội dự kiến hỗ trợ mỗi cá nhân chuyển đổi xe máy xăng sang xe điện 20% giá trị phương tiện nhưng không quá 5 triệu đồng, hộ nghèo hỗ trợ 100%.

Doanh số xe điện VinFast tại Philippines vượt xa Tesla

(NLĐO) - Quý I/2026, VinFast đã bàn giao 1.171 xe điện tại thị trường Philippines, vượt qua cả hãng xe điện Tesla nổi tiếng thế giới.

Đề xuất mới về mức đóng lệ phí trước bạ, người mua xe điện hưởng lợi

(NLĐO)- Bộ Tài chính vừa có đề xuất mới về lệ phí trước bạ lần đầu với xe điện, dự kiến áp dụng đến hết năm 2030.

xe điện xe xăng chuyển đổi sang xe điện nhu cầu mua xe điện giá xe điện
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo