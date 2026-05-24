Xe điện ngày càng hút khách, nhiều người quyết bán xe xăng

Cuối tuần trước, anh Duy Nam, ở phường Cầu Giấy, TP Hà Nội, đã bán chiếc xe máy xăng cũ của gia đình với giá 10 triệu đồng để chuyển sang xe điện, sau một thời gian cân nhắc nhằm thuận tiện hơn cho việc đi làm trong thời gian tới.



Nhiều người quan tâm tìm hiểu mua xe điện

Ông Phạm Việt Trung, Giám đốc điều hành showroom xe máy điện VinFast Thu Anh (Hà Nội), cho biết nhu cầu chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện của người dân hiện nay đang rất lớn. Nắm bắt nhu cầu, showroom xe máy điện của ông Trung đã chuyển đổi thêm mô hình kinh doanh "thu xăng đổi điện", đồng thời thực hiện các chính sách ưu đãi về giá để thu hút người tiêu dùng tìm hiểu và chuyển đổi sang xe điện.

"Từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp đã hỗ trợ khoảng 500 khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện. Thời điểm nhu cầu chuyển đổi tăng mạnh nhất là từ tháng 3 đến nay, đặc biệt trong giai đoạn giá xăng dầu biến động" – ông Trung cho hay.

Theo ông Trung, hiện tại, showroom hướng tới nhóm khách hàng là người đi làm, cán bộ, công nhân viên. Bên cạnh đó, phân khúc học sinh cũng là nhóm khách hàng được chú trọng.



Để hỗ trợ người dân chuyển đổi, UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về Nghị quyết hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch.

Hà Nội dự kiến hỗ trợ 20% giá trị phương tiện chuyển đổi xe máy xăng sang điện nhưng không quá 5 triệu đồng hoặc hỗ trợ bằng vé sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng có trị giá 5 triệu đồng

Hà Nội cũng dự kiến hỗ trợ 30% tiền lãi vay ngân hàng thương mại với toàn bộ giá trị hợp đồng vay được thực hiện trong thời gian vay vốn (thời gian hỗ trợ tối đa không quá 5 năm) đối với phương tiện thuộc sở hữu của các đơn vị đủ điều kiện.

Theo các chuyên gia, muốn người dân thay đổi thói quen sử dụng phương tiện, yếu tố quyết định đầu tiên chính là chi phí. Xe điện hiện vẫn có giá cao hơn mặt bằng thu nhập của nhiều lao động phổ thông, shipper, xe ôm công nghệ hay người dân ngoại thành. Vì vậy, chính sách hỗ trợ trực tiếp bằng tiền có ý nghĩa như một "cú hích" tài chính quan trọng.

Bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (thuộc Bộ Công Thương), nhấn mạnh phát triển giao thông xanh, thúc đẩy chuyển đổi từ phương tiện sử dụng xăng, dầu sang phương tiện giao thông điện cả khu vực nhà nước, công cộng và giao thông cá nhân. Đây không chỉ là giải pháp giảm tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch, giảm ô nhiễm không khí, mà cũng là cơ hội phát triển các ngành công nghiệp và mô hình dịch vụ mới gắn với pin xe điện, pin lưu trữ, trạm sạc, thiết bị điện và hạ tầng giao thông xanh.