Xổ số miền Nam: Lộ diện nơi trúng 2 giải độc đắc và 2 giải an ủi

Ngày 27-5, các đại lý vé số đã tìm ra nhiều khách hàng ở TPHCM và tỉnh An Giang trúng 2 giải độc đắc và 2 giải an ủi vé số của 2 đài là TPHCM và Bạc Liêu.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 26-5. Ảnh: ĐLVS Duy

Giải độc đắc của vé số TPHCM trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Bích Hợp

Theo đó, vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 25-5, giải độc đắc (dãy số 846479) được xác định "ở lại" TPHCM.

Nơi đổi thưởng trong đêm 26-5 cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 3 vé TPHCM là đại lý vé số Lý Sang ở xã Bà Điểm, TPHCM.

Đến ngày 27-5, thêm nhiều khách hàng trúng giải độc đắc 9 vé TPHCM đã liên hệ với đại lý vé số Bích Hợp ở xã Bà Điểm để đổi thưởng 18 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Giải an ủi của vé số TPHCM cũng trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Lý Sang và đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TPHCM.

Vé số Bạc Liêu, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng chiều 26-5, giải độc đắc (dãy số 085856) được xác định trúng tại tỉnh An Giang.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 1 vé Bạc Liêu là đại lý vé số Quan Vân ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Giải an ủi của vé số Bạc Liêu cũng trúng tại tỉnh An Giang. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Hoàng Châu ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Giải độc đắc và giải an ủi của vé số Bạc Liêu trúng tại tỉnh An Giang. Ảnh: ĐLVS Quan Vân, Hoàng Châu

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 27-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai.