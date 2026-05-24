Thời sự

Xôn xao clip nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh hội đồng sau lễ bế giảng

Như Quỳnh

(NLĐO - Một nữ sinh lớp 6 bị nhóm bạn cùng trường đánh hội đồng sau lễ bế giảng năm học phải nhập viện điều trị.

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội lan truyền clip một nữ sinh bị nhóm học sinh đánh hội đồng gây thương tích. 

Xôn xao clip nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh hội đồng sau lễ bế giảng - Ảnh 1.

Hình ảnh em B. bị nhóm bạn đánh hội đồng. Ảnh: Cắt từ clip

Điều khiến dư luận bức xúc là trong lúc xảy ra vụ việc, nhiều học sinh có mặt không những không can ngăn mà còn dùng điện thoại quay lại, đăng tải lên mạng xã hội. Sau khi xem clip, nhiều ý kiến bất bình trước hành vi bạo lực của nhóm học sinh.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào trưa ngày 22-5, sau Lễ bế giảng năm học 2025 - 2026 tại Trường THCS Linh Sơn (phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên), em A.L.H.B., học sinh lớp 6, bị một nhóm học sinh cùng trường hẹn gặp để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Tại khu vực chân núi đá Hang Dơi, thuộc tổ dân phố Khánh Hòa, em B. bị nhiều học sinh đánh hội đồng trước sự chứng kiến của nhiều bạn bè đứng xung quanh.

Sau vụ việc, em B. được gia đình đưa tới Bệnh viện A Thái Nguyên điều trị trong tình trạng đa chấn thương, tinh thần hoảng loạn và vẫn còn biểu hiện lo sợ. Thông tin từ Bệnh viện A Thái Nguyên, bệnh nhi nhập viện với nhiều vết xây xát phần mềm cùng các chấn thương vùng mặt và cơ thể, song sức khỏe hiện tại cơ bản đã ổn định.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Linh Sơn đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với nhà trường và gia đình xác minh nguyên nhân, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các học sinh liên quan.

Nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh trường học: Khởi tố 2 đối tượng 16 tuổi

Nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh trường học: Khởi tố 2 đối tượng 16 tuổi

(NLĐO) - Cơ quan công an đã khởi tố những đối tượng liên quan trong vụ một nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh trường học.

Xôn xao clip nữ sinh lớp 8 bị bạn đánh hội đồng phải nhập viện

(NLĐO) - Mâu thuẫn trên mạng xã hội, nữ sinh lớp 8 bị nhóm bạn đánh hội đồng phải nhập viện cấp cứu.

Nữ sinh lớp 6 tố bị nhóm bạn đánh hội đồng, bắt quỳ, lau chân

(NLĐO) - Bị nghi ngờ "cướp người yêu" của bạn, 1 nữ sinh lớp 6 ở Đắk Lắk tố bị nhóm thiếu niên đánh hội đồng, bắt quỳ xin lỗi, bò dưới đất...

