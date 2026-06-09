Xu hướng mới của người tiêu dùng lắp đặt hệ điện mặt trời "all-in-one"

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Lê Nhất Chí Chung, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Giải pháp U-Solar, cho hay hệ điện mặt trời all-in-one đang trở thành xu hướng bởi tính đồng bộ và tiện lợi.

Nếu như trước đây khách hàng phải lựa chọn riêng từng thiết bị như tấm pin, inverter, pin lưu trữ và hệ thống giám sát từ nhiều nhà sản xuất khác nhau thì với giải pháp all-in-one, các thành phần đã được tích hợp và tối ưu sẵn.

Lợi ích lớn nhất là quá trình thiết kế, lắp đặt và vận hành trở nên đơn giản hơn. Các thiết bị tương thích với nhau ngay từ đầu giúp giảm nguy cơ lỗi kỹ thuật, nâng cao độ ổn định và dễ dàng theo dõi hiệu suất hệ thống.

Bên cạnh đó, người dùng cũng thuận tiện hơn trong công tác bảo hành, bảo trì vì chỉ cần làm việc với một đơn vị cung cấp thay vì nhiều bên khác nhau.

Đối với khách hàng gia đình, yếu tố an toàn, thẩm mỹ và khả năng quản lý điện năng thông minh cũng là những điểm cộng khiến các hệ all-in-one ngày càng được quan tâm.

Trước đây, nhiều người cho rằng các hệ điện mặt trời all-in-one chỉ phù hợp với nhóm khách hàng có điều kiện tài chính cao. Tuy nhiên, thực tế thị trường đang cho thấy điều ngược lại.

Nhờ sự phát triển của công nghệ, quy mô sản xuất lớn hơn và chuỗi cung ứng ngày càng hoàn thiện, chi phí của các giải pháp all-in-one đã trở nên dễ tiếp cận hơn đáng kể so với vài năm trước.

Bên cạnh đó, các nhà cung cấp hiện nay cũng đưa ra nhiều lựa chọn công suất và cấu hình khác nhau để phù hợp với nhu cầu của từng hộ gia đình. Người dùng có thể bắt đầu với mức đầu tư hợp lý và mở rộng hệ thống trong tương lai khi nhu cầu sử dụng tăng lên.

Một yếu tố quan trọng khác là sự tham gia của các tổ chức tài chính với các chương trình trả góp hoặc hỗ trợ vốn, giúp giảm áp lực chi phí ban đầu. Nhờ đó, điện mặt trời all-in-one không còn là giải pháp dành riêng cho một nhóm khách hàng nhất định mà đang dần trở thành lựa chọn khả thi đối với đông đảo hộ gia đình Việt Nam.

Xét trong dài hạn, khoản đầu tư này không chỉ giúp giảm chi phí điện hàng tháng mà còn mang lại sự chủ động về năng lượng, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng và người dân quan tâm nhiều hơn đến các giải pháp tiết kiệm, bền vững.

Với kinh nghiệm triển khai các dự án điện mặt trời dân dụng và thương mại trên toàn quốc trong nhiều năm qua, U-Solar đang tập trung xây dựng mô hình cung cấp giải pháp trọn gói từ khảo sát, tư vấn, thiết kế, thi công đến vận hành và bảo trì.

Khách hàng sẽ được tư vấn giải pháp phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế, đồng thời được hưởng các chính sách bảo hành chính hãng cùng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật xuyên suốt vòng đời hệ thống.

Ông Chí Chung cho hay U-Solar đang theo đuổi mô hình điện mặt trời All-in-One đồng bộ từ nhà cung cấp uy tín, kết hợp các công nghệ tiên tiến từ những thương hiệu hàng đầu thế giới như Huawei, Sigenergy, BYD, JA Solar, Pylontech... nhằm đảm bảo hiệu suất, độ bền và trên hết là yếu tố an toàn cho người sử dụng.

Trong quá trình phát triển, doanh nghiệp nhận thấy khách hàng ngày càng quan tâm đến sự an tâm lâu dài thay vì chỉ chi phí đầu tư ban đầu.

Bên cạnh đó, U-Home hiện phối hợp cùng Shinhan Bank và quỹ đầu tư Stride triển khai các chương trình tài chính linh hoạt, giúp khách hàng có thể đầu tư hệ thống điện mặt trời ngay từ hôm nay với kế hoạch thanh toán phù hợp khả năng tài chính của từng gia đình.

"Điều quan trọng nhất không phải là bán được một hệ thống công suất lớn, mà là mang đến giải pháp phù hợp, an toàn và hiệu quả lâu dài cho từng khách hàng. Đây cũng là yếu tố giúp thị trường điện mặt trời dân dụng phát triển bền vững trong những năm tới"- ông Nguyễn Lê Nhất Chí Chung nói.