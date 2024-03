Xử lý hồ sơ nhanh ngày nào, lợi ngày đó

UBND TP Hà Nội vừa công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) các sở, cơ quan tương đương và UBND các quận, huyện, thị xã năm 2023. Kết quả Chỉ số CCHC trung bình của khối sở, cơ quan tương đương sở và khối UBND các quận, huyện, thị xã đều tăng so với năm 2022.



Nhiều hiệu quả tích cực

Ông Trần Đình Cảnh, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, cho biết năm 2023, nhiều đơn vị có sự cải thiện về kết quả chỉ số CCHC so với năm 2022. Đặc biệt, khối sở đã có nỗ lực đáng ghi nhận trong công tác CCHC nói chung, mức độ tăng chỉ số trung bình so với năm 2022 của khối sở và cơ quan tương đương sở tăng cao hơn so với khối quận, huyện, thị xã (khối sở tăng 2,73%, khối huyện tăng 1,26%).

So với năm 2022, thứ hạng nhiều đơn vị có sự thay đổi. Năm 2022, dẫn đầu khối sở, cơ quan tương đương sở là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (91,68%), đứng cuối là Sở Thông tin và Truyền thông (80,90%) thì năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã vươn lên vị trí thứ 11 (89,58%). Đối với khối quận, huyện, thị xã, năm 2022, dẫn đầu là quận Hoàn Kiếm (96,08%), đứng cuối là huyện Ứng Hòa (88,86%) thì năm 2023, huyện Ứng Hòa đã vươn lên vị trí thứ 19 (93,89%).

Công tác cải cách hành chính đang được Hà Nội chú trọng và mang lại nhiều hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp. Ảnh: HỮU HƯNG

Nhìn lại một năm triển khai kế hoạch của TP Hà Nội về "Triển khai thực hiện Đề án mô hình bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hiện đại các cấp trên địa bàn TP Hà Nội" (bộ phận "một cửa" hiện đại), theo ông Cù Ngọc Trang, Phó chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội, đến nay các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn đã triển khai đồng loạt bộ nhận diện thương hiệu tại bộ phận "một cửa" của các đơn vị, thống nhất trên toàn địa bàn thành phố. Các trang thiết bị tại bộ phận "một cửa" cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân khi đến liên hệ thực hiện các TTHC.

Một trong những điểm nổi bật của đề án là tạo lập bộ nhận diện thương hiệu bộ phận "một cửa" hiện đại đồng bộ với những giá trị đem lại là: khoa học, hiệu quả, hiện đại, sẵn sàng, thân thiện. Nhìn chung, tại 627 bộ phận "một cửa" trên toàn thành phố đã cơ bản đáp ứng về cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (máy tính, máy in, máy scan). 100% bộ phận "một cửa" tại các đơn vị đều bố trí đủ bàn viết cho công dân đến giao dịch...

Nỗ lực tạo đột phá

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, thành phố đã có nhiều chuyển biến trong quản lý TTHC cũng như quan điểm phục vụ người dân, doanh nghiệp. Dù vậy, chưa có sự "đột biến" trong phục vụ người dân, doanh nghiệp như kỳ vọng. Qua hội nghị lần này, trong năm 2024, các đơn vị cần tiếp tục quyết tâm, đổi mới tổ chức bộ máy, quy trình thủ tục, cải cách tài chính công... Hà Nội đang và tiếp tục thực hiện đồng bộ các vấn đề này.

Cho rằng công tác CCHC gắn với chuyển đổi số thực chất, có hiệu quả thì lợi ích mang lại cho xã hội vô cùng lớn, đặc biệt là đối với doanh nghiệp và người dân, người đứng đầu chính quyền TP Hà Nội yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã thực sự chú trọng quy trình thủ tục, tiến độ công việc, thái độ phục vụ của từng cán bộ với tinh thần: "Đẩy nhanh ngày nào, tốt ngày đó".

Theo ông Trần Sỹ Thanh, TP Hà Nội xác định công tác CCHC, chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 của Chính phủ là 3 nhiệm vụ trọng tâm, với mục tiêu "lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá hiệu quả công tác của các cấp chính quyền". Phương thức thực hiện được xác định "hành động, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới; đẩy mạnh xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan hành chính nhà nước" để phục vụ tốt hơn, mang lại lợi ích thiết thực nhất cho người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, bước đột phá của thành phố là đã thực hiện hợp nhất 3 ban chỉ đạo gồm CCHC, Chuyển đổi số và Đề án 06 thành 1 ban chỉ đạo chung do Chủ tịch UBND thành phố làm trưởng ban chỉ đạo. Đồng thời, chỉ định người đứng đầu các sở, ngành, chủ tịch UBND các cấp trực tiếp là trưởng ban chỉ đạo tại đơn vị; với phương châm chỉ đạo "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả", "một việc - một đầu mối xuyên suốt".

Năm qua, TP Hà Nội đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ về CCHC, chuyển đổi số, Đề án 06 thành phố, với 191/191 nhiệm vụ đã được hoàn thành. Trong đó, kết quả nổi bật nhất có thể ghi nhận đó là người dân thủ đô đã bước đầu được thụ hưởng nhiều tiện ích từ dữ liệu dân cư, căn cước công dân, định danh điện tử. Cụ thể, có 7.060.282 người có thẻ BHYT có thể sử dụng căn cước công dân để khám chữa bệnh; 718/718 (100%) các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn thành phố áp dụng dùng căn cước công dân để tra cứu thông tin khi khám chữa bệnh BHYT. Toàn bộ người dân thủ đô được miễn, giảm phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến; Hà Nội là địa phương đầu tiên và duy nhất quy định mức thu bằng 0, thời hạn thực hiện đến hết ngày 31-12-2025; thanh toán trực tuyến, thu phí không dùng tiền mặt...

Đầu tư cho CCHC là đầu tư cho phát triển Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ đầu tư cho CCHC là đầu tư cho phát triển; CCHC phải lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực, nguồn lực; CCHC để tạo khí thế mới, động lực mới, giá trị mới, thành công mới. Thủ tướng yêu cầu tổ chức CCHC cả trên 6 lĩnh vực, trong đó cải cách thể chế phải tập trung tháo gỡ vướng mắc về pháp lý cho sản xuất, kinh doanh; cải cách TTHC phải tập trung cho đơn giản hóa TTHC, tăng cường phân cấp, phân quyền, giảm chi phí tuân thủ, chi phí đầu vào của người dân, doanh nghiệp; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước thì tập trung xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế nhưng phải cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; cải cách chế độ công vụ, tập trung tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng văn hóa công sở, đạo đức, trách nhiệm của người thực thi công vụ.