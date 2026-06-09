Xuất hiện vùng áp thấp, tàu thuyền khu vực nào cần chú ý?

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Bắc vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6.



Cần theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của vùng áp thấp trên biển

Vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Bắc của Bắc Biển Đông, vùng biển Cà Mau-An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông.

Dự báo ngày và đêm 9-6, ở Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8; khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Ngoài ra, ngày và đêm 9-6, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8.

Để chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên biển, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, TP từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của vùng áp thấp trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).