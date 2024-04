Xuất khẩu cá tra giảm, doanh nghiệp vẫn tự tin

An Giang và Đồng Tháp là 2 địa phương có ngành hàng cá tra phát triển mạnh nhất cả nước. Với Đồng Tháp, tỉnh đã chọn cá tra là đối tượng nuôi chủ lực thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Giá trị sản xuất ngành cá tra năm 2023 đạt đến 8.557 tỉ đồng, chiếm 63,4% tổng giá trị sản xuất thủy sản của tỉnh. Còn An Giang có 15 doanh nghiệp (DN), với 18 nhà máy chế biến cá tra. Chuỗi liên kết cá tra thương phẩm của tỉnh đạt 1.072 ha, chiếm 87,6% diện tích nuôi toàn tỉnh.



Giá cá phụ thuộc vào thị trường

Theo ông Trần Văn Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh An Giang, giá cá tra thời gian gần đây khá linh hoạt và thay đổi liên tục do phụ thuộc vào các thị trường. Giá bán cá tra của các DN lớn sẽ cao hơn, ổn định hơn, dao động quanh 28.500 đồng/kg. "Nói chung, giá dao động khoảng 28.500 đồng/kg, người nuôi chỉ có thể lời chút ít nếu nuôi đạt, còn như nuôi không đạt thì với giá này sẽ lỗ. Giá cá tra tăng hoặc giảm thời gian gần đây là chịu ảnh hưởng từ thị trường Trung Quốc. Hôm nào, Trung Quốc tiêu thụ nhiều thì giá cá tăng và ngược lại. Tuy nhiên, giá cá sẽ không giảm nữa, bởi đã chạm đáy" - ông Dũng nhấn mạnh.

Cũng theo ông Dũng, thị trường cá tra hiện nay gần như bão hòa ở khu vực châu Âu và Mỹ; trong khi các thị trường khác được mở rộng đã đem đến những cơ hội mới, như tại thị trường Trung Quốc, khu vực Trung Đông, Ấn Độ,… "Trong bối cảnh này, những DN lớn có các đơn hàng thường xuyên sẽ bảo đảm sản lượng xuất khẩu (XK). Như Công ty CP Vĩnh Hoàn (tỉnh Đồng Tháp) đã có đơn hàng vào thị trường Mỹ đến hết quý II/2024. Điều này cho thấy, các DN lớn sẽ duy trì và phát triển mạnh trở lại khi thị trường cá tra "ấm lên", đặc biệt là 2 quý cuối năm" - ông Dũng phân tích thêm.

Tùy cơ ứng biến

Thông tin từ Công ty CP Vĩnh Hoàn cho biết vừa qua, công ty đã công bố kết quả kinh doanh tháng 1-2024 với doanh thu đạt 921 tỉ đồng, tăng 102% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 13% so với tháng 12-2023. Đây là kết quả cao nhất trong vòng 8 tháng trở lại đây. Tất cả thị trường chính của DN này đều ghi nhận mức phục hồi tốt. Trong đó, doanh thu tại thị trường Trung Quốc, Mỹ và EU lần lượt tăng 259%, 59% và 33% so với tháng 1-2023. Doanh thu tại thị trường nội địa cũng tăng 137%.

Theo ông Huỳnh Thanh Bình, Giám đốc HTX Nông nghiệp Thủy sản Thắng Lợi (TP Cần Thơ), sau Tết Nguyên đán, giá cá tra tăng lên từ 28.000 - 30.000 đồng/kg sau một năm giá thấp, tuy nhiên đến nay cá tra không còn giữ mức giá này. Ông Bình cho hay: "Giá cá tra được nông dân bán cho nhà máy khoảng 27.000 đồng/kg, với giá này thì không có lời vì hiện nay, chi phí đầu vào cao. Do thua lỗ nhiều năm nên nhiều xã viên không còn thả nuôi nữa mà HTX nuôi gia công cho nhà máy, lấy công làm lời. Nhà máy đầu tư thức ăn, giống… và chúng tôi nuôi đến khi thu hoạch sẽ được trả từ 5.000-7.000 đồng/kg".

Kỳ vọng vào 2 quý cuối năm

Vừa qua, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã công bố kết quả cuối cùng đợt xem xét hành chính lần thứ 19 (POR 19) đối với cá tra phi lê đông lạnh Việt Nam XK vào thị trường này trong giai đoạn từ ngày 1-8-2021 đến ngày 31-7-2022. Theo đó, mức thuế chống phá giá chung mà DOC áp cho DN XK cá tra Việt Nam trong đợt rà soát này là 2,39 USD/kg. Trong đó, có một công ty hưởng mức thuế 0,00 USD/kg. Ngoài ra, có 5 công ty được áp mức thuế chống phá giá 0,18 USD/kg.

Là một trong những công ty được áp mức thuế chống phá giá 0,18 USD/kg, ông Phan Hoàng Duy, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ (CASEAMEX), nhận định: "Mức thuế này giúp công ty duy trì xuất khẩu tại thị trường Mỹ nhưng tăng 0,03 USD/kg so với kỳ trước đó. Ngoài ra, công ty và một số đơn vị có mức thuế tốt kỳ trước thì lần này có thêm 4 công ty nữa cũng được áp dụng mức thuế chống phá giá 0,18 USD/kg nên sức cạnh tranh tại thị trường Mỹ nhiều hơn, trong khi nhu cầu tại Mỹ hiện tại không tăng cao".

Ông Duy cho rằng về tình hình chung thì XK không tăng quá nhiều trong quý I và quý II. Tuy nhiên, ông kỳ vọng trong quý III và quý IV/2024 tất cá thị trường tăng sức mua, lúc đó nhà máy sẽ tăng tốc.

Cũng được áp thuế chống phá giá 0,18 USD/kg tại thị trường Mỹ nhưng lãnh đạo một công ty XK cá tra ở ĐBSCL cho hay hiện nay, nhu cầu tiêu dùng của người dân Mỹ không cao, giá bán chỉ từ 1,7-1,8 USD/kg (cá tra phi lê) nên công ty tập trung xuất khẩu sang thị trường khác với nhiều phân khúc. "Chúng tôi không tập trung thị trường Mỹ mà xuất sang thị trường Nhật với giá cao hơn. Đồng thời, công ty cũng sản xuất các sản phẩm chế biến sâu như: cá tra phi lê tẩm bột, cá tra tẩm gia vị… để đáp ứng các phân khúc thị trường" - vị lãnh đạo này nói.

Dự báo về tình hình XK cá tra trong năm 2024, ông Ong Hàng Văn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Thủy sản Trường Giang (Đồng Tháp), cho rằng vẫn còn những thách thức nhất định. "Trước mắt là tình hình hạn hán dự báo sẽ phức tạp, tác động rất lớn đến nguồn nước nuôi, đòi hỏi mỗi DN phải có giải pháp ứng phó để cuối năm đạt được sản lượng xuất khẩu ổn định và bảo đảm chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường" - ông Văn thông tin.

Còn những người nuôi cá tra như ông Hùng (ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) luôn theo dõi sát tin tức thị trường để cân nhắc thời điểm xuất bán cá và thả con giống. "Thời điểm này, giá cá vẫn thấp, người nuôi khó có lời, nên tôi cân nhắc nhiều. Như hiện tại, giá cá tra đã "chạm đáy". Mà "chạm đáy" rồi thì sau đó sẽ tăng lên chứ không thể giảm nữa, vì người nuôi không dại gì mà thấy lỗ vẫn cứ nuôi. Lúc đó, nguồn cung giảm, giá cá sẽ tăng hoặc nhờ vào sự khởi sắc của kinh tế thế giới thì ngành cá tra phát triển mạnh trở lại" - ông H. kỳ vọng.

Tín hiệu vui Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), trong tháng 2, kim ngạch XK cá tra đạt hơn 90 triệu USD, giảm 42% so với cùng kỳ năm 2023. Trong tháng 2, XK cá tra chứng kiến tăng trưởng âm ở hầu hết thị trường và hầu hết phân khúc sản phẩm. Mặc dù sụt giảm 2 con số, tuy nhiên lũy kế XK cá tra tính đến hết tháng 2 sang các thị trường vẫn tăng 6% so với cùng kỳ và đạt 255 triệu USD. Sự gia tăng này chủ yếu là do giá trị XK trong tháng 1 tăng kỷ lục khi nhiều nước tăng cường nhập khẩu để tích trữ cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Đồng thời, việc XK sang thị trường Mỹ tăng trở lại trong những tháng đầu năm nay là tín hiệu tốt cho XK cá tra Việt Nam trong thời gian tới. Về thị trường tiêu thụ, 2 tháng đầu năm, Trung Quốc và Hồng Kông (Trung Quốc) là nhà nhập khẩu cá tra hàng đầu của Việt Nam khi đạt 75 triệu USD (giảm 45%), tiếp đến là Mỹ đạt 34 triệu USD (tăng 25%). Giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL hiện đã giảm từ 2.000-2.500 đồng/kg so với cách đây một tháng, dao động từ 27.000-27.500 đồng/kg.





