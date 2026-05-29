Kinh tế

Yêu cầu Shopee không áp dụng các loại phí mới với người bán hàng

Lê Thúy

(NLĐO) - Ủy ban Cạnh tranh quốc gia yêu cầu Shopee không áp dụng các loại phí mới đối với người bán hàng trên nền tảng.

Trong tháng 5-2026, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, Bộ Công Thương đã ghi nhận nhiều phản ánh và thông tin liên quan đến việc một số nền tảng thương mại điện tử điều chỉnh các mức phí cũ và/hoặc áp dụng các chính sách phí mới, có thể ảnh hưởng đến chi phí vận hành chung của các nhà bán hàng trên nền tảng, từ đó gián tiếp ảnh hưởng đến giá bán dành cho người tiêu dùng cũng như môi trường cạnh tranh trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã tổ chức làm việc với một số người bán hàng trên nền tảng Shopee và TikTok Shop để tìm hiểu, ghi nhận những bất cập, khó khăn của người bán hàng khi đối mặt với việc điều chỉnh các loại phí cố định, phí xử lý giao dịch cũng như các loại phí dịch vụ mới phát sinh mà Shopee, TikTok Shop đã hoặc dự kiến áp dụng trong tháng 5-2026.

Cùng với đó, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã gửi văn bản yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu và tổ chức làm việc với đại diện một số nền tảng số trung gian bán lẻ, trong đó có sàn thương mại điện tử Shopee nhằm làm rõ cơ sở xây dựng, lý do điều chỉnh, phương thức áp dụng cũng như tác động của các chính sách phí mới đối với người bán hàng và môi trường cạnh tranh.

Trong đó, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đặc biệt lưu ý đối với việc Shopee dự kiến áp dụng loại phí mới thông qua Chương trình duy trì hiển thị từ nạp tiền tự động trích từ doanh thu đơn hàng, dự kiến triển khai từ ngày 29-5-2026.

Chương trình duy trì hiển thị mà Shopee dự kiến áp dụng vận hành theo cơ chế tự động trích một tỷ lệ nhất định từ doanh thu đơn hàng thành công của người bán để nạp vào tài khoản dịch vụ hiển thị trên nền tảng nhằm duy trì hoạt động quảng bá, hiển thị sản phẩm.

Mức duy trì hiển thị tiêu chuẩn được áp dụng ở mức 1% doanh thu đơn hàng thành công (chưa bao gồm thuế GTGT), đồng thời người bán có thể thiết lập mức linh hoạt từ 1% đến 50% theo nhu cầu. Khoản tiền này được khấu trừ trực tiếp trước khi doanh thu được chuyển vào tài khoản của người bán.

Qua quá trình làm việc và rà soát thông tin, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã yêu cầu Shopee rà soát cơ sở áp dụng và các tác động có thể phát sinh của chương trình nêu trên đối với cộng đồng nhà bán hàng trên nền tảng.

Ngày 27-5, Công ty TNHH Shopee đã có báo cáo gửi Ủy ban Cạnh tranh quốc gia về kết quả rà soát và chủ động đề xuất hoãn triển khai chính sách phí mới thông qua Chương trình duy trì hiển thị, đồng thời cho biết sẽ gửi thông báo chính thức đến người bán hàng trong ngày 28-5-2026.

Đối với việc điều chỉnh các loại phí hiện đang được các nền tảng số trung gian bán lẻ áp dụng đối với người bán hàng, bao gồm phí cố định, phí xử lý giao dịch, phí hạ tầng và các loại phí dịch vụ khác, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia sẽ tiếp tục tăng cường công tác theo dõi, giám sát việc xây dựng, điều chỉnh và áp dụng chính sách phí trên thị trường.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia yêu cầu Shopee, TikTok Shop và các doanh nghiệp liên quan tiếp tục cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu và giải trình về cơ sở xây dựng, căn cứ điều chỉnh, phương thức áp dụng, cơ chế thu phí cũng như tính hợp lý, minh bạch và tác động của các chính sách phí này đối với hoạt động kinh doanh của nhà bán hàng, đảm bảo môi trường cạnh tranh và quyền lợi người tiêu dùng.

Tin liên quan

Shopee bị phạt 200 triệu đồng

(NLĐO)- Shopee bị phạt số tiền 200 triệu đồng vì đã đưa ra thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về chương trình khuyến mại áp dụng ngày 8-8-2025.

Shopee, TikTok Shop liên tục tăng phí, cuộc đua giá rẻ trên sàn sắp kết thúc?

(NLĐO)- Trước áp lực tăng phí, người bán trên thương mại điện tử đang phải cân nhắc giữa việc giữ giá hoặc tăng giá để đảm bảo lợi nhuận.

Bộ Công Thương làm việc với Shopee, TikTok Shop về chính sách tăng phí từ tháng 5

(NLĐO) - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết đang xác minh thông tin phản ánh về việc điều chỉnh chính sách phí của một số nền tảng thương mại điện tử.

