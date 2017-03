Bi kịch của cô bé tối sang nhà bác rể lấy tiền nhổ tóc sâu

11/03/2017 10:07

Cô bé con nhà nghèo, khá phổng phao so với bạn cùng trang lứa. Do bố tàn tật nên ngoài việc học, Mai vẫn giúp mẹ làm ruộng, chăn trâu.

Trong đám người đi chăn trâu cùng làng có ông Hoàng Minh Tiến (SN 1961), ở cách nhà Mai chưa đầy trăm mét. Ông Tiến cũng thường sang “chén rượu, cuộc cờ” với bố Mai và còn là bác rể của cô bé.

Có mẹ chứng kiến, Mai kể với phóng viên Tiền Phong trong dòng nước mắt: Trong một lần đi chăn trâu khoảng tháng 3-2016, khi đó em đang là học sinh lớp 8, được ông Tiến bảo nhổ giúp tóc sâu, tối sang nhà sẽ trả công.

Y hẹn, cô bé sang thì bất ngờ bị ông Tiến khống chế, đòi quan hệ tình dục. Mai la hét lên thì bị người đàn ông lấy tay bịt mồm, dọa giết rồi tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại. Xong việc, người bác không quên dặn Mai nếu nói chuyện với ai sẽ bị giết, vứt xác xuống mương.

Thời gian sau, ông Tiến tiếp tục đe doạ, ép Mai cho thỏa mãn thú tính.

Chị Ngọc – mẹ Mai kể: “Ở nhà cháu hay ngủ cùng chị gái nhưng cứ học xong lại lên nằm xem phim, nói chuyện với mẹ. Cháu vẫn bình thường chỉ thi thoảng bồn chồn nên tôi không để ý. Thời gian sau, thấy cháu chậm kinh, tôi có mua thuốc điều hòa về cho cháu nhưng không ăn thua. Sau đó, thấy cháu có nhiều biểu hiện lạ nên mùng 2 Tết, gia đình đưa cháu đi siêu âm thì bác sĩ bảo cháu có thai 35 tuần tuổi. Gạn hỏi thì cháu bảo bị bác giở trò, ép làm việc ấy”.

Bố Mai – anh Hoàng cho biết gia đình cực kỳ bàng hoàng khi biết người làm hại con gái mình lại là người thân, hàng xóm của gia đình. “Bây giờ, hậu quả đau đớn cả hai gia đình rồi dòng họ cùng phải gánh bởi vợ Tiến với tôi là anh em con chú con bác ruột” - anh Hoàng nói.

Chị Ngọc - mẹ của Mai trao đổi với PV.

Đứa bé chưa có tên

Ngày 6-2, Mai trở dạ rồi nghỉ học gần một tháng nhưng cũng ít được gặp con mình bởi bé trai khỏe mạnh đã được gửi ở nhà người quen. “Ông ngoại bất đắc dĩ” trần tình, họ phải gửi cháu bé để Mai còn tiếp tục đi học.

Đến nay, Mai và gia đình cũng chưa đặt tên cho đứa bé ngay cả trong giấy chứng sinh. Họ mong muốn kẻ phạm tội sẽ được pháp luật xử lý trước rồi mới tính đến chuyện của cháu bé.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình và nhà trường đều động viên cô bé đi học lại. Cô giáo chủ nhiệm của Mai nói: “Cháu rất ngoan, đạo đức tốt, chứ không phải chơi bời gì. Lúc cháu có thai, chúng tôi không biết vì Mai không có biểu hiện khác lạ, cháu còn kiểm tra, thi chạy thể dục. Khi cháu sinh xong, tôi và hiệu phó có xuống vận động cháu đi học lại, dù gì cũng còn vài tháng nữa là hết cấp 2. Ngoài ra, tôi cũng dặn học sinh ở lớp phải cảm thông, động viên Mai chứ tuyệt đối không được trêu chọc”.

Chậm xử lý?

Anh Hoàng cho biết, sau cơn hoảng loạn, anh gửi đơn tố cáo ông Tiến lên Công an xã và Công an thị xã Phúc Yên vào ngày 31-1 (mồng 4 Tết). Phía công an đã lấy lời khai của vợ chồng anh và cháu Mai. Tuy nhiên, dù ông Tiến bị triệu tập và thừa nhận hành vi phạm tội của mình nhưng không bị xử lý.

Ngày 20-2, anh Hoàng tiếp tục gửi đơn tố cáo ông Tiến lên Công an và Viện KSND Phúc Yên nhưng vẫn chưa nhận được hồi đáp.

Về phía ông Tiến, anh Hoàng cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra, ông này chưa xin lỗi và cũng không xuống nhà tôi nữa. Chỉ có một lần vợ Tiến xuống xin lỗi gia đình tôi, mong bỏ qua sự việc. Từ lúc cháu sinh con ngày 6/2, nhà họ cũng không có ai đến chăm sóc, thuốc men dù hai nhà cách nhau có vài chục mét. Tôi có nghe dân làng nói hôm 3/3, công an về áp giải Tiến đi nhưng gia đình tôi chưa nhận được thông báo hoặc bất cứ trả lời gì từ phía công an...”.

Về phía gia đình, vợ chồng anh Hoàng đều thừa nhận họ đã thiếu sót trong việc chăm sóc con cái. “Vợ chồng chúng tôi nhận thức hạn chế lại lo chuyện cơm áo mà không quan tâm cháu nên mới xảy ra chuyện đáng tiếc như thế. Tôi mong các gia đình có con như chúng tôi nên chú ý con mình hơn bởi chính những người thân quen càng có nhiều cơ hội làm hại chúng” - anh Hoàng nói.

Theo nguồn tin của phóng viên, Công an thị xã Phúc Yên đã khởi tố, bắt tạm giam ông Hoàng Minh Tiến. Tuy nhiên, đơn vị này cho biết do vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin.

* Tên gia đình bị hại đã được thay đổi.

