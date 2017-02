Chân dung nữ quái chuyên "gây mê" ở Đồng Nai

19/02/2017 16:24

Trần Thị Hồng tại cơ quan điều tra.

Từ đầu tháng 10-2016 đến tháng 12-2016, Công an huyện Thống Nhất liên tiếp nhận được tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đánh thuốc mê rồi cướp tài sản. Để phá án trong thời gian nhanh nhất, Chuyên án 126C đã được Công an huyện xác lập, các mũi trinh sát sớm triển khai truy tìm kẻ gây án.

* Những vụ cướp ly kỳ

Kể lại chiến công bắt “nữ quái” chuyên đánh thuốc mê bị hại để cướp tài sản trong những ngày đầu năm mới, Trung tá Bùi Văn Dũng, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Thống Nhất, cho biết vào chiều 6-10-2016, Công an huyện nhận được tin báo của bị hại N.Đ.L. (ngụ xã Gia Tân 2) về việc bị một phụ nữ đánh thuốc mê cướp tài sản.

Theo lời khai của ông L., sáng 6-10-2016, có một người phụ nữ đem 2 bịch bún đến nhà ông nói: “Con gái ông nhờ cháu mang đồ ăn sáng về cho ông bà ăn”. Lúc ấy, ông L. vui vẻ nhận bịch bún vì hàng ngày con gái ông (buôn bán ở chợ) thường nhờ người mang đồ về cho cha mẹ ăn sáng. Nhưng chỉ 5 phút sau khi ăn bún, vợ chồng ông L. không còn biết chuyện gì nữa. Đến chiều, vợ chồng ông được người nhà phát hiện trong trạng thái hôn mê và đưa đi bệnh viện cấp cứu, trong khi một số tiền, vàng trong nhà đã bị lấy sạch.

Qua giám định mẫu thức ăn vợ chồng ông L. sử dụng còn sót lại, cơ quan chức năng phát hiện có thuốc ngủ liều cao. Tuy nhiên, lời khai của vợ chồng ông và hàng xóm vẫn chưa thể hiện rõ manh mối về người phụ nữ đánh thuốc mê để cướp tài sản.

Đến ngày 1-11-2016, Công an huyện Thống Nhất lại nhận được tin bà N.T.B. (ngụ xã Quang Trung) bị kẻ gian đánh thuốc mê rồi cướp hết nữ trang.

Bà B. kể, khi bà đi khám bệnh tại Trung tâm y tế huyện (xã Bàu Hàm 2) thì có một phụ nữ khoảng 35-40 tuổi đến làm quen và mua giùm bà bịch chè. Vừa ăn vài miếng chè, bà B. có dấu hiệu chóng mặt nên người phụ nữ mới quen dìu bà vào ghế đá tại khu khám bệnh ngồi. Tranh thủ lúc bà B. trong trạng thái mơ màng, người phụ nữ nọ đã cướp hết nữ trang của bà.

Trong lúc các trinh sát đang tiến hành truy xét 2 vụ đánh thuốc mê cướp tài sản của ông L. và bà B., trong 2 ngày 8 và 10-12-2016, Công an huyện lại nhận tin xảy ra 2 vụ cướp với thủ đoạn tương tự. Nạn nhân cho biết khi đi khám bệnh có một phụ nữ lạ cho đi nhờ xe về nhà. Dọc đường đi, người phụ nữ mời họ ghé quán bên đường uống nước, rồi bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu.

* “Nữ quái” lộ diện

Địa bàn liên tục xảy ra các vụ đánh thuốc mê nạn nhân để cướp tài sản gây mất an ninh trật tự ở địa phương, lãnh đạo Công an huyện Thống Nhất quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá, lập lại trật tự địa bàn. Qua phân tích lời khai của các nạn nhân về kẻ cướp, ban chuyên án nhận định các vụ đánh thuốc mê cướp tài sản chỉ do một phụ nữ khoảng 30-40 tuổi, cao khoảng 1,6m, nước da trắng hồng, thân hình cân đối thực hiện. Do đó, các mũi trinh sát được lệnh tập trung xác minh về “nữ quái” có đặc điểm nhân dạng như các bị hại mô tả.

Theo đó, một mũi trinh sát tiến hành rà soát các đối tượng nữ được quản lý trên địa bàn có đặc điểm nhân dạng giống kẻ cướp. Tổ trinh sát khác nhận nhiệm vụ tìm nhân chứng có mặt tại bệnh viện, quán cà phê và trích xuất camera tại Trung tâm y tế huyện, nhưng tất cả đều không nhận diện được khuôn mặt của “nữ quái”. Tuy vậy, qua xác minh thông tin trinh sát biết nghi can sử dụng xe máy hiệu Max đi lại, đầu xe bị bể một miếng kiếng và xe có bánh mâm màu trắng.

Tập trung làm rõ chiếc xe máy nghi can sử dụng khi gây án, các trinh sát đã lần ra chủ nhân chiếc xe là một người đàn ông ở huyện Trảng Bom, nhưng người này đã bán xe từ lâu và không rõ chủ xe hiện tại.

“Khi tiếp xúc với các nạn nhân, nghi can ít mở khẩu trang ra nên họ không nhìn kỹ mặt đối tượng. Do họ chỉ nhớ một cách mơ hồ về nghi can nên công tác điều tra, xác minh đối tượng không dễ dàng” - Trung tá Dũng nói.

Trong lúc công tác điều tra đang dần mất phương hướng thì mũi trinh sát tuần tra địa bàn bất ngờ nhận được tin báo về chiếc xe Max mà nghi can sử dụng. “Hễ thấy xe Max đi trên đường, các bị hại lại báo tin cho trinh sát và ban chuyên án cứ thế xác minh, loại dần những chiếc xe có đặc điểm không giống với xe nghi can sử dụng” - Trung tá Dũng cho hay.

Khi chiếc xe Max có bánh mâm màu trắng lộ diện thì lực lượng trinh sát tiến hành lần theo dấu vết chủ xe. Đến ngày 16-12-2016, sau khi lừa “hụt” một phụ nữ tại một quán nước ven quốc lộ 20, “nữ quái” phát hiện bị công an theo dõi nên tẩu tán gói thuốc mê mang theo.

Qua gọi điện trao đổi nhanh với Ban chỉ huy chuyên án, các trinh sát lập tức bắt khẩn cấp đối tượng tình nghi đưa về cơ quan điều tra làm việc. Từ đây, những bằng chứng xác thực từ hình ảnh camera bệnh viện ghi được trong ngày 16-12-2016, gói thuốc mê vứt lại quán nước và sự nhận diện của các bị hại, “nữ quái” chuyên đánh thuốc mê cướp tài sản đã thừa nhận hành vi cướp tài sản. Đối tượng là Trần Thị Hồng (37 tuổi, ngụ xã Gia Tân 3). Hồng đang làm công nhân, nhưng do nợ nần nhiều nên học thủ đoạn đánh thuốc mê trên mạng rồi ra tay với những người nhẹ dạ cả tin.

Theo lời khai ban đầu của “nữ quái” Trần Thị Hồng tại cơ quan điều tra, Hồng thường lợi dụng việc đi khám bệnh rồi lân la làm quen với những bệnh nhân có đeo nữ trang bằng vàng. Sau khi hỏi han, nếu người đi xe máy thì Hồng giả vờ xin quá giang về cùng; nếu họ đi xe buýt thì Hồng ngỏ lời cho đi nhờ xe về nhà vì “về cùng đường”. Đến nửa đường, Hồng đề nghị bị hại ghé quán nước nghỉ ngơi và mời họ uống nước. Hồng tự tay đến quầy lấy nước và trả tiền. Trong lúc bưng nước, Hồng lén bỏ thuốc ngủ vào ly nước khiến bị hại ngủ mê man rồi cướp nữ trang, tiền bạc của họ. Tài sản Hồng cướp được, gồm: 4 chiếc nhẫn vàng, 3 đôi bông tai vàng, 3 sợi dây chuyền vàng và gần 17 triệu đồng.

Theo Tố Tâm (Báo Đồng Nai)