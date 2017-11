Kẻ sát hại người tình rồi nằm cạnh xác khai gì?

17/11/2017 17:17

Sau gần 6 giờ phát hiện vụ việc, lực lượng phối hợp giữa Công an xã Hiệp Phước, Công an huyện Nhơn Trạch và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã tìm ra hung thủ khi y đang lẩn trốn trong phòng trọ, cách hiện trường vụ án khoảng 300 mét.

Bàng hoàng trong tiệm cắt tóc

Khoảng 18 giờ chiều 15-11, người dân ở ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai thấy tiệm hớt tóc của chị Hà Thị Yến (SN 1986, quê tỉnh Đắk Lắk) đóng cửa bất thường, vì hàng ngày chủ tiệm mở cửa làm việc từ sáng đến đêm khuya. Nghi ngờ chị Yến không mở cửa tiệm là có vấn đề nên vài người hàng xóm chạy sang kiểm tra. Cánh cửa chỉ khép hờ, mọi người vào trong gọi inh ỏi nhưng không ai trả lời. Đi sâu vào phòng ngủ của căn nhà cấp 4 thì người dân tá hỏa thấy chị Yến nằm bất động trên tấm nệm đặt giữa phòng. Một người có kinh nghiệm sử dụng tay kiểm tra nhanh thì phát hiện chị Yến đã chết.

Hiện trường vụ việc

Nhận tin báo có người chết xảy ra trên địa bàn, thiếu tá Nguyễn Mạnh Hải - Trưởng Công an xã Hiệp Phước đã cấp tốc cùng nhóm công tác nhanh chóng đến hiện trường nắm tình hình. Qua kiểm tra bên ngoài, không phát hiện trên người nạn nhân có dấu vết gì nghi vấn án mạng, kiểm tra toàn bộ căn nhà thì tài sản còn nguyên vẹn, không bị xáo trộn gì, chiếc xe máy của nạn nhân để trước hiên nhà vẫn còn cắm chìa khóa. Bước đầu tiếp nhận thông tin, đồng chí Hải nghi ngờ chị nạn nhân chết do bệnh lý nên công việc vẫn tiến hành bình thường như những vụ chết người xảy ra trước đây.

Qua tìm hiểu từ người thân, chị Yến có sức khỏe bình thường. Chị đã có chồng là anh Trần Minh Trọng (SN 1988, quê TP. Cần Thơ) và có con chung là một bé gái 4 tuổi. Hàng ngày chị làm nghề hớt tóc, căn nhà nơi đặt tiệm là tài sản chị mua cách đây nhiều tháng hết 700 triệu đồng. Tuy nhiên, anh Trọng là đối tượng nghiện ma túy nặng, đã bị Công an xã Hiệp Phước lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc hồi tháng 9-2017, hiện tại Trọng đang cai nghiện tại xã Phú Xuân, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, nên khả năng liên quan đến người chồng cũng được loại trừ.

Tuy nhiên, nhằm để làm rõ cái chết của chị Yến, thiếu tá Hải đã báo tin cho lãnh đạo Công an huyện Nhơn Trạch để có hướng xử lý. Ngay trong đêm, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Nhơn Trạch tổ chức khám nghiệm tử thi thì phát hiện trên cổ nạn nhân có một vết hằn nhỏ lạ thường. Hơn 2 giờ mổ tử thi, bác sĩ pháp y kết luận nạn nhân tử vong là do ngạt thở. Từ kết quả này, cơ quan chức năng nhận định có thể đây là vụ án giết người, nhưng tài sản của nạn nhân chưa phát hiện mất gì nên khả năng cướp tài sản là ít xảy ra. Để huy động lực lượng điều tra vụ án, tổ công tác của Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp điều tra.

Sát hại vì… hết yêu

Từ nhận định đây là vụ trọng án, lực lượng công an đã huy động lực lượng truy tìm manh mối những người có mối quan hệ với nạn nhân, mối quan hệ tình cảm. Đặc biệt là được sự hỗ trợ kịp thời của Tổ công tác chuyển hóa địa bàn (đây là tổ được Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thành lập vào tháng 7-2017, với mục đích tăng cường công tác giữ gìn ANTT, phòng chống các băng nhóm tội phạm tại 2 xã phước tạp của huyện Nhơn Trạch là Hiệp Phước và Phước Thiền, tổ này gồm lực lượng phối hợp giữa Phòng cảnh sát hình sự, Công an huyện Nhơn Trạch và công an 2 xã trên), công tác rà soát từng khu nhà trọ đã được tiến hành.

Hải bị bắt

Cùng thời gian này, chị Hà Thị Nguyệt (em ruột nạn nhân) cho biết, mặc dù chị Yến đã có chồng, con, nhưng do chồng thường xuyên nghiện ngập nên chị Yến có qua lại tình cảm với một người tên Hải, quê tỉnh Trà Vinh khoảng vài tháng nay, nhưng không biết anh này sống ở đâu và làm gì. Ngoài ra chị Nguyệt còn cho hay thời gian gần đây giữa hai người thỉnh thoảng xảy ra mâu thuẫn cãi nhau, nguyên nhân là do chị Yến đòi chia tay.

Từ nguồn tin trên, cơ quan công an nghi ngờ khả năng cao nhất là chị Yến bị giết vì mâu thuẫn tình cảm, lập tức huy động lực lượng tiến hành rà soát hàng trăm phòng trọ trên địa bàn để tìm kẻ nghi vấn. Nhờ sự hỗ trợ của Tổ công tác chuyển hóa địa bàn, đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, khi tổ công tác gõ cửa căn phòng trọ cách hiện trường vụ án khoảng 300 mét thì một thanh niên tỏ thái độ rung rẩy, anh ta bước ra trả lời ngay “tôi đã biết các anh bắt vì lý do gì”. Người này chính là bạn trai của nạn nhân, tên Lưu Văn Hải (SN 1979, HKTT: ấp Mộc Anh, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh; tạm trú tại ấp 4 xã Hiệp Phước).

Tại cơ quan công an, Hải đã thành khẩn khai nhận hết hành vi giết chị Yến. Bản thân Hải đã ly dị vợ vào tháng 4-2016, khoảng giữa năm 2017 có qua lại và quan hệ tình cảm với Yến. Trước đây Hải sống ở thị trấn Long Thành, khoảng 1 tháng trở lại đây, khi chồng chị Yến đã đi cai nghiện thì Hải dọn đến xã Hiệp Phước thuê phòng trọ với mục đích dễ qua lại với người tình. Nhưng khoảng 1 tuần nay chị Yến chủ động nói lời chia tay nên giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau lớn tiếng tại nhà chị Yến.

Cho rằng việc chị Yến thay đổi tình cảm là có người đàn ông khác nên Hải rất tức giận, đã nhiều lần giải thích từ trước tới giờ luôn đối xử tốt, chưa từng bỏ chị Yến vậy mà giờ đòi chia tay nên Hải căm tức. Vào khoảng 11 giờ trưa 15-11, Hải đến nhà chị Yến để hỏi rõ lý do vì sao một mực đòi chia tay. Trong phòng ngủ, Hải dùng vũ lực đẩy chị Yến té ngã xuống tấm nệm đặt giữa phòng rồi xông đến dùng tay bóp cổ cho đến khi chị Yến tắt thở.

Thấy người tình đã chết, Hải khóa cửa đi khỏi phòng, sau đó quay lại lấy số thuốc ngủ đã mua hôm trước tại 5 tiệm thuốc tây uống rồi đến nằm kế bên xác chị Yến với mục đích tự tử để “đi theo” người yêu. Nhưng khoảng 2 giờ sau, tỉnh giấc, thấy mình vẫn chưa chết nên Hải đóng cửa rồi đi bộ về phòng trọ trốn cho đến khi công an vào kiểm tra bắt giữ.

Hiện vụ việc đã được chuyển cho Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ.





