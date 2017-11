Lời kể của 3 cô gái "dính bẫy" 1 gã đàn ông

27/11/2017 17:32

Lợi dụng mạng xã hội, một người đàn ông kết bạn, dùng lời ngon ngọt rủ rê những thiếu nữ ở miền Tây xứ Nghệ đi làm việc bên Trung Quốc với mức lương cao rồi lừa bán họ vào động mại dâm. May mắn, các cô gái đã kịp thời trốn thoát và được Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các lực lượng chức năng giải cứu, đưa về nước an toàn.

Các nạn nhân trở về đoàn tụ với gia đình (ảnh cơ quan Công an cung cấp).



Bị lừa bán vào “động quỷ”





Ngày 18-11, 4 nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc đã được các trinh sát, điều tra viên Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An đón từ Cửa khẩu Việt - Trung về quê đoàn tụ trong vòng tay của người thân và gia đình. Khuôn mặt ngây thơ của những thiếu nữ ở độ tuổi chưa đủ lớn để nhận thức được những mặt trái của xã hội vẫn chưa hết vẻ sợ hãi. Các nạn nhân gồm mẹ con chị L.T.S. (1982), L.T.T. (2001, trú xã Xá Lượng) và chị em ruột L.T.D.N. (2000), L.T.N.K. (2003, cùng trú xã Tam Đình, H. Tương Dương, Nghệ An).

Theo lời kể của các nạn nhân, khoảng đầu tháng 9-2017, 3 em T., N. và K. chung nhau tiền mua được 1 chiếc ĐTDĐ để tiện liên lạc. Ban đầu chỉ đơn thuần là dùng để gọi điện, nhắn tin, chụp hình nhưng sau khi biết sử dụng mạng xã hội facebook, zalo… thì cả 3 em rất thích thú. Thời điểm này có một người đàn ông xưng tên là Hùng, vào làm quen nên cả 3 em đã chấp nhận kết bạn. Hằng ngày, Hùng ân cần hỏi thăm, trò chuyện với các em nên dù chưa gặp mặt lần nào nhưng T., N. và K. đều cảm thấy rất thân thiết. Trong những lần trò chuyện với Hùng, các em tâm sự về cuộc sống còn khó khăn, vất vả của gia đình mình và nhận được sự cảm thông, chia sẻ của Hùng. Qua trò chuyện, Hùng cho biết mình đang ở Trung Quốc, nếu các em muốn tìm việc làm để cải thiện cuộc sống thì sẽ cố gắng giúp đỡ “trong khả năng có thể”. Cuộc sống khó khăn, được Hùng mở lời, các em mừng lắm và không mảy may nghi ngờ, nhanh chóng tin vào những lời hứa hẹn của người bạn lạ. Sau khi được giới thiệu về một cuộc sống sung sướng, công việc nhẹ nhàng nhưng mức lương cao nơi đất khách thì cả ba như “mở cờ trong bụng”. Ngay sau đó, chị em ruột L.T.D.N. và L.T.N.K. vội vàng về nhà xin phép mẹ được nghỉ học để đi xa làm ăn kiếm tiền nuôi bản thân và phụ giúp gia đình. Riêng T., khi được Hùng giới thiệu và hứa sẽ xin cho một công việc với mức lương “khủng” là 2.000 nhân dân tệ (NDT) thì lập tức về nhà rủ mẹ là L.T.S. cùng nhập cuộc để mong muốn có một cuộc sống giàu sang. Sắp xếp đâu vào đó, cả 4 người hẹn nhau chuẩn bị tư trang, đồ dùng cá nhân để lên đường sang Trung Quốc làm ăn.

Ngày 15-9, 4 người cùng bắt xe xuống Bến xe Vinh, sau đó chuyển xe ra Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) theo chỉ dẫn của người đàn ông tên Hùng. Tại đây, họ đã gặp 3 người tự giới thiệu là người nhà của Hùng, được Hùng nhờ ra đón. Sau khi ăn uống, nghỉ ngơi ở Móng Cái 1 ngày, cả 4 người được đưa vượt biên sang Trung Quốc. Thế nhưng, khi vừa đặt chân lên đất Trung Quốc thì cả 4 người mới chết điếng khi Hùng và đồng bọn lộ rõ bản chất là kẻ buôn người. Chúng đưa tất cả vào một động mại dâm ở TP Dương Giang, tỉnh Quảng Đông.

Trở về

Sau khi bị đưa vào nhà chứa và ép tiếp khách, các em đã tìm mọi cách chống cự nên bị chủ nhà chứa nhốt vào căn phòng kín. Hơn 2 tuần sống trong cảnh tù túng nơi xứ người, cả 4 người bàn nhau để tìm cách thoát khỏi “địa ngục trần gian”. Vào một ngày cuối tháng 9-2017, lợi dụng lúc chủ nhà sơ hở, cả 4 người bỏ trốn ra ngoài để tìm đường về nước. May mắn, trong khi đang lang thang trên đường thì họ gặp được một người gốc Việt Nam. Người này đã đưa tất cả tới Lãnh sự quán của Việt Nam ở Quảng Châu, Trung Quốc. Tại đây, sau khi hỏi thăm tình hình, Lãnh sự quán đã gửi các nạn nhân vào Trung tâm Bảo trợ xã hội Trung Quốc, đồng thời gửi công hàm về Sở Ngoại vụ Nghệ An yêu cầu xác minh nạn nhân. Ngay sau đó, Sở Ngoại vụ gửi công văn yêu cầu CA tỉnh Nghệ An xác minh thông tin các nạn nhân. Nhận được thông tin này, lãnh đạo Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An giao cho Đội Phòng chống mua bán người và TNXH nhanh chóng vào cuộc xác minh thông tin và liên hệ với người nhà của nạn nhân. Quá trình xác minh thông tin, các TS đã liên hệ với chính quyền địa phương và có được thông tin đầy đủ về các nạn nhân. Ngay sau đó, Cục CSHS và Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An phối hợp với Tổ chức Rồng Xanh đề nghị CA Trung Quốc trao trả người về Việt Nam.

Ngày 18-11, sau một thời gian sống ở nơi đất khách quê người, các nạn nhân đã được các điều tra viên đưa ra Cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh đón về trụ sở cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An. Tại đây, các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình trong niềm vui khôn tả. “Qua vụ việc này cũng mong muốn người dân, đặc biệt phụ nữ và trẻ em ở các huyện miền núi không nên nhẹ dạ, tin tưởng vào người lạ. Đồng thời, chúng tôi cũng mong muốn chính quyền địa phương, các cơ quan đoàn thể cần quan tâm hơn nữa đến đời sống của người dân miền núi để không xảy ra những hậu quả như trên” - một điều tra viên Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An trăn trở.





Theo Báo Công an Đà Nẵng