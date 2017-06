Mặt thật của cặp vợ chồng U50 ở Hậu Giang

03/06/2017 09:02

Vợ chồng Lê Văn Tế và Lâm Thị Liên đã đến cơ quan công an đầu thú sau 5 năm bỏ trốn.

Sau khi “ôm” khoảng 2 tỷ đồng tiền hụi của nhiều người, vợ chồng Lâm Thị Liên - Lê Văn Tế (45 tuổi, ngụ xã An Hòa, TP.Biên Hòa) đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ròng rã 5 năm truy tìm với rất nhiều biện pháp nghiệp vụ được áp dụng, các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh đã buộc vợ chồng Tế phải đối diện với pháp luật.



Ôm tiền tỷ bỏ trốn

Một cán bộ PC52 cho biết hồ sơ PC52 tiếp nhận từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vào năm 2012 thể hiện vợ chồng Tế đã lập ra nhiều dây hụi rồi kêu gọi mọi người tham gia. Sau khi huy động được khoảng 2 tỷ đồng, vợ chồng Tế tuyên bố vỡ hụi và ôm tiền bỏ trốn. Sau một thời gian điều tra, vào ngày 9-2-2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với vợ chồng Tế để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Khi cơ quan điều tra mời vợ chồng Tế đến cơ quan làm việc thì cả 2 đã bỏ trốn khỏi địa phương. Tổ chức truy bắt không có kết quả, sau 4 tháng điều tra, xác minh chỗ ở của vợ chồng Tế, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh ra quyết định truy nã cả 2 trên toàn quốc. Hồ sơ vụ án sau đó được chuyển cho PC52 thực hiện việc truy bắt.

Cán bộ trinh sát PC52 cho biết dù rất nhiều lần vận động cả trực tiếp và gián tiếp, vợ chồng Tế vẫn biệt vô âm tín. Nhiều năm trôi qua, thông tin về nơi ẩn náu của 2 đối tượng vẫn chưa được xác định.

Cùng với công tác vận động, PC52 đã bố trí lực lượng rà soát tất cả mối quan hệ của vợ chồng Tế để xác minh, nhưng vẫn không có kết quả.

Lộ diện sau 5 năm bỏ xứ

Đầu năm 2017, PC52 đã xác lập 2 chuyên án mang bí số 417L và 417D để tiến hành truy bắt Tế và Liên. Thời điểm này, PC52 còn nhận được sự hỗ trợ nghiệp vụ của Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (C52, Bộ Công an) nên càng quyết tâm bắt vợ chồng Tế về quy án.

Đầu tháng 4-2017, trinh sát nhận được thông tin vợ chồng Tế đã có thời gian lẩn trốn tại tỉnh Hậu Giang. Do đó, lãnh đạo PC52 bố trí một tổ trinh sát tầm nã phối hợp với C52 và công an địa phương tiến hành rà soát khu vực nghi vợ chồng Tế đã đặt chân đến để xác minh.

Theo tìm hiểu của trinh sát, khu vực vợ chồng Tế tá túc nằm giáp ranh giữa thị trấn Ngã Sáu (huyện Châu Thành) và xã Long Thạnh (huyện Phụng Hiệp) của tỉnh Hậu Giang. Đây là khu vực sông nước, người dân chủ yếu sống trên các ghe thuyền hành nghề buôn bán nên việc tìm kiếm đối tượng gặp rất nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, sau vài ngày tiếp cận địa bàn, tổ trinh sát tầm nã nhận được thông tin vợ chồng Tế chọn nghề làm vườn để mưu sinh. Không lâu sau, cả 2 chuyển sang cho vay tiền để lấy lãi. Theo một số người dân địa phương, mặc dù có cuộc sống khá giả nhưng vợ chồng Tế ít giao lưu, quan hệ với mọi người xung quanh; họ chỉ qua lại với những người có mối quan hệ làm ăn.

Xác định được khu vực vợ chồng Tế đang sinh sống, nhưng rà soát nhiều ngày liền tổ trinh sát tầm nã vẫn chưa tiếp cận được đối tượng. Đến cuối tháng 4-2017, trong khi trinh sát đang rà soát địa bàn sông nước này thì bất ngờ nhận được tin báo Tế vừa về nhà ở xã An Hòa.

Với thông tin quý giá này, lãnh đạo PC52 cử ngay một tổ trinh sát vây ráp quanh nhà Tế. Lúc này, cảm thấy mình không thể thoát khỏi lưới pháp luật, Tế đã nhờ người nhà liên hệ với công an địa phương “xin” được ra đầu thú. Và ngày 27-4, Tế đến trụ sở Công an xã An Hòa đầu thú trước sự chứng kiến của trinh sát PC52. Khoảng một tuần sau đó, vào ngày 4-5, Liên cũng đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

"Phút cuối của hành trình truy bắt cặp vợ chồng trốn truy nã nghe có vẻ đơn giản, nhưng quả thực 5 năm qua chúng tôi đã tốn nhiều công sức mới xác minh được thông tin liên quan đến 2 đối tượng. Có thời gian chúng tôi sống lênh đênh trên vùng sông nước miền Tây hàng tháng trời để dò la tin tức về vợ chồng Tế. Biết trinh sát đã chặn đủ đường nên vợ chồng Tế mới chọn việc ra đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật" - một cán bộ trinh sát PC52 cho biết.





Theo Trần Danh (Báo Đồng Nai)