Sự thật mối quan hệ của Khiêm "pê đê" và ả giúp việc

17/02/2017 17:11

Công an phường Kênh Dương phối hợp với Đội CSĐTTP về ma túy Công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng vừa đánh sập “boong ke” ma túy do Nguyễn Duy Khiêm, tức Khiêm “pê đê”, sinh 1972, ở số 3/24/174/292 Lạch Tray, phường Kênh Dương, cầm đầu, thu giữ 5,9287 gam ma túy “đá”, 5 xe máy và nhiều phương tiện, dụng cụ liên quan đến hoạt động mua bán, tổ chức sử dụng ma túy.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng, trinh sát hình sự CAP Kênh Dương phát hiện tại ngôi nhà số 3/24/174/292 Lạch Tray do Nguyễn Duy Khiêm làm chủ nhà có biểu hiện mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đi sâu xác minh, được biết Khiêm là đối tượng có 3 tiền án về các tội ma túy và chứa mại dâm, bản thân Khiêm có quan hệ xã hội phức tạp, thường xuyên giao dịch, làm ăn với các đối tượng “cộm cán”.

Khiêm “pê đê”

Trợ thủ đắc lực cho Khiêm chính là ả giúp việc trong gia đình là Trần Thị Lan Anh, sinh 1989, cùng ở địa chỉ trên. Khoác vỏ người giúp việc nhưng thực chất Lan Anh lại là mắt xích quan trọng chịu trách nhiệm liên hệ, giao dịch “hàng trắng” từ Khiêm tới các đầu nậu khác.

Xác định đây là ổ nhóm mua bán ma túy lớn, hoạt động phức tạp, CAP Kênh Dương đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của BCH CAQ Lê Chân. Theo đó, CAP Kênh Dương đã phối hợp với Đội CSĐTTP về TTXH - CAQ lên kế hoạch triệt xóa. Song với một kẻ từng nhiều năm “ăn cơm tù”, Khiêm có không ít thủ đoạn, mánh khóe hòng qua mắt lực lượng chức năng. Để an toàn cho bản thân và khách hàng, Khiêm gia cố ngôi nhà của mình như một “boong ke” bất khả xâm phạm.

Nằm sâu trong con ngõ nhỏ, chỉ một lối vào nhưng nhà Khiêm nuôi đến 6 con chó giữ, xung quanh nhà được bọc lưới B40. Đó là chưa kể đến hệ thống camera quan sát và cánh cổng sắt kiên cố lúc nào cũng đóng im ỉm. Mọi hoạt động giao dịch ma túy được diễn ra qua 1 ô cửa nhỏ chỉ lọt bàn tay đưa vào. Để tiếp cận đối tượng, các trinh sát đã phải dày công nghiên cứu, nắm chắc mọi di biến động của các thành viên trong ngôi nhà.

Cho đến 22h15’ ngày 8-2, Trần Thị Lan Anh dắt xe máy BKS: 15C1 - 18457 đi ra ngoài, có biểu hiện giao dịch ma túy. Lập tức, tổ công tác bám sát đến khu vực chân cầu vượt Lạch Tray đã tiến hành bắt giữ. Kiểm tra trong túi áo khoác Lan Anh đang mặc, lực lượng công an thu 1 túi nilon trong chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp và 1 ĐTDĐ hiệu Oppo.

Điều tra xét hỏi, Lan Anh khai nhận: vào 22h5’ cùng ngày, thị được Khiêm đưa cho 1 túi nilon đựng ma túy đá bảo mang đến chân cầu vượt Lạch Tray sẽ có người nhận. Liền đó, Khiêm mượn xe máy BKS: 15C1 - 18457 của bạn để Lan Anh làm phương tiện vận chuyển ma túy.

Căn cứ lời khai của Lan Anh và các tài liệu thu thập được, vào 23h10’ ngày 8-2, CAP Kênh Dương đã phục kích, bắt quả tang tại đầu ngõ 292 Lạch Tray các đối tượng: Nguyễn Duy Khiêm, Vũ Quốc Dũng, sinh 1991, ở 7/40 Mê Linh và Phạm Thị Hiền, sinh 1994, ở Chợ Hàng, Dư Hàng Kênh, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 1 túi nilon đựng tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp, 1 xe máy Jupiter BKS: 16R6 - 1695, 2 ĐTDĐ và 2.450.000 đồng.

Điều tra xét hỏi, Dũng và Hiền khai nhận trước đó đến nhà mua của Khiêm 250.000 đồng ma túy “đá”. Nhưng sau khi về sử dụng, cả hai phát hiện số ma túy trên kém chất lượng nên đến nhà Khiêm để trả và lấy lại tiền. Trên đường đi, Dũng và Hiền gặp Khiêm ở chân cầu vượt Lạch Tray. Hai bên đang tiến hành trao đổi thì bị công an bắt quả tang.

Từ các tài liệu chứng cứ nêu trên, cùng với lời khai của các đối tượng liên quan trong vụ án, cơ quan điều tra đã tiến hành kiểm tra hành chính nhà Khiêm tại địa chỉ số 3/24/174/292 Lạch Tray và phát hiện trong nhà lúc đó có 3 đối tượng nghiện. Ngoài ra, tổ công tác thu giữ trong nhà Khiêm 1 xe máy BKS: 15B1 292.81; 1 ĐTDĐ Samsung đã hỏng; 22,950 triệu đồng; 1 túi nilon đựng tinh thể màu hồng nghi là ma túy tổng hợp. Tại bếp nhà Khiêm, cơ quan công an thu tiếp 1 ví giả da trong có 1 túi nilon đựng tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá; thu tại phòng ngủ 2 coóng thủy tinh, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy “đá” tự tạo.

Tại cơ quan công an, các đối tượng nghiện đều khai nhận đã nhiều lần mua ma túy của Khiêm và được cho sử dụng ma túy đá tại chính nhà Khiêm đang ở. Nguyễn Duy Khiêm khai, vào 21h45’ ngày 8-2, hắn gặp Trường (bạn xã hội) và được nhờ mua hộ 1 gam ma túy đá. Khiêm về nhà bảo Lan Anh mang giao hàng cho Trường tại chân cầu vượt Lạch Tray và bị bắt giữ. Kết quả giám định kết luận, số ma túy đá thu giữ trong vụ án có tổng trọng lượng 5,9287 gam.

Cơ quan CSĐT - CAQ Lê Chân đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Duy Khiêm và Trần Thị Lan Anh về hành vi “Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” để tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo Thái Bình (An Ninh Hải Phòng)