U70 sập bẫy trong nhà nghỉ

24/05/2017 12:35

Khi ông Chính tắm xong trở ra thì bàng hoàng khi "Lạnh" đã bỏ đi từ bao giờ cùng với chiếc ví bên trong có 4 triệu đồng và chiếc đăng ký xe máy của ông.

Xấp xỉ bẩy mươi nhưng ông Nguyễn Văn Chính (tên đã thay đổi) vẫn còn phong độ. Được con cài đặt cho mạng xã hội zalo, những lúc rảnh rỗi, ông thường lên mạng đọc thông tin rồi kết bạn với những người ở xung quanh.

Khoảng trung tuần tháng 3-2017, ông làm quen với một người phụ nữ hơn 30 tuổi, có nick name là “Lạnh”. Qua ảnh đại diện, ông Chính khá ưng ý với cô gái trẻ này, “Lạnh” đầy đặn và có gương mặt cũng rất ưa nhìn.

Quá trình trao đổi thông tin, “Lạnh” chia sẻ với ông Chính về hoàn cảnh của chị ta. “Lạnh” làm mẹ đơn thân rất thiếu thốn về tình cảm... Những lời nói ỡm ờ của cô gái khiến ông Chính thấy rạo rực và mơ màng về những điều xa xôi.

Và những điều ông Chính mong muốn đã thành hiện thực. Ngày 19-3, “Lạnh” chủ động rủ ông Chính về Hà Nội để “tâm sự”.

Đối tượng Nguyễn Thị Giang tại cơ quan Công an

Ngay khi nhận được tin nhắn của “Lạnh” nhắn địa chỉ, ông vội ăn vận chỉnh tề, phóng xe máy từ Bắc Ninh về Hà Nội.



Sau cuộc gặp gỡ chớp nhoáng tại một quán cà phê trên phố Ngọc Lâm, quận Long Biên, “Lạnh” rủ ông vào nhà nghỉ.

Sau một hồi vòng vèo trên các tuyến phố, cả hai rẽ vào một nhà nghỉ ở phường Phúc Đồng. Sau giây phút thăng hoa, “Lạnh” hứa hẹn sẽ duy trì mối quan hệ này. Còn ông Chính thì vì quá hạnh phúc cũng chẳng kịp tìm hiểu xem cô gái trẻ tên là gì.

“Lạnh” tỏ ra quan tâm khi bảo ông vào phòng tắm... Khi ông Chính trở ra thì bàng hoàng chẳng tin vào mắt mình. “Lạnh” đã bỏ đi từ bao giờ cùng với chiếc ví bên trong có 4 triệu đồng và giấy đăng ký xe máy của ông.

Ông Chính vội lao xuống quầy lễ tân kiểm tra thì được nhân viên nhà nghỉ cho biết, cô gái giới thiệu là vợ của ông, vừa lấy chìa khóa xe máy bảo đi có việc...

Phần vì xấu hổ lại không muốn gia đình biết chuyện nên khi vợ, con hỏi đến, ông nói rằng đã bị mất. Trong khoảng thời gian đó, ông vẫn cố gắng liên hệ với “Lạnh” qua zalo nhưng cô ta đã khóa mọi thông tin.

Hai tháng sau đó, khoảng 21 giờ ngày 3-5, ông Chính (quê quán Bắc Ninh) đã đến Công an phường Phúc Đồng trình báo về việc bị mất trộm tài sản. Song vì xấu hổ, ông không khai báo địa chỉ bị mất trộm, chỉ nói rằng do sơ hở đã bị 1 phụ nữ lấy đi chiếc xe máy cùng 4 triệu đồng...

Thái độ ấp úng, có biểu hiện ngại ngùng của ông Chính khiến các cán bộ Công an phường Phúc Đồng đặt nhiều câu hỏi. Họ động viên người bị hại hợp tác với cơ quan Công an. Đến lúc này, ông Chính mới kể lại sự thật.

Ông đã cung cấp cho Công an phường Phúc Đồng bức ảnh cũ của “Lạnh”. Đây cũng là một căn cứ quan trọng, giúp các đơn vị nghiệp vụ của Công an quận Long Biên phá án.

Ngày 23-5, Công an phường Phúc Đồng phối hợp cùng Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã xác định “Lạnh” chính là Nguyễn Thị Giang. Công an quận Long Biên đã tổ chức cho người bị hại nhận diện, ông Chính xác định đó là Giang.

Vào thời điểm Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên phát hiện, Giang đang nuôi 3 con, đứa nhỏ nhất mới được vài tháng tuổi của 3 người đàn ông khác nhau.







Theo Báo Công An Nhân Dân