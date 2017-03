10 năm gây ô nhiễm ở… mức cho phép

08/03/2017 21:36

Làng Phương Trung cùng 2 thôn Đông Lâm và Phước Lợi (xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) nằm dọc khe Bầu Đá nên người dân thường sử dụng nguồn nước ở đây để sinh hoạt, tưới tiêu cho hàng trăm hecta lúa và hoa màu mỗi vụ. Tuy nhiên, từ năm 2007, khi Công ty CP Prime Đại Lộc (chuyên sản xuất gạch men ốp lát từ nguyên liệu đất các loại) được cấp phép xây dựng và đi vào hoạt động, hơn 500 hộ dân phải “hưởng” trọn khói bụi độc hại và sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm do hoạt động xả nước thải của công ty này.

“Mỗi khi nước thải được xả ra phía sau nhà máy này, mùi hôi tanh lại bốc lên nồng nặc khiến cá, tôm trong khe Bầu Đá chết hàng loạt. Nước thải chảy thẳng vào ruộng lúa làm cho lúa có trổ đòng thì hầu hết bị lép hạt. Đáng lo ngại hơn, việc khói bụi thải ra cả ngày lẫn đêm khiến người dân mắc nhiều bệnh về hô hấp” - ông Phạm Khanh, ngụ thôn Đông Lâm, phản ánh.

Khói và nước thải của Công ty CP Prime Đại Lộc khiến người dân bức xúc

Còn theo ông Lê Ngọc Minh, ngụ thôn Phương Trung, sản xuất gây ô nhiễm nhưng công ty ngang nhiên cho tập kết bãi xỉ than ngay cạnh nhà dân khiến ai cũng bất an. “Lo sợ bãi xỉ than sẽ gây ô nhiễm nguồn nước, người dân phản đối, phía nhà máy cho đổ đi nơi khác” - ông Minh kể.

Được biết, tháng 1-2017, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh đã phối hợp với UBND huyện Đại Lộc, UBND xã Đại Quang kiểm tra thực tế tại Công ty CP Prime Đại Lộc và các khu vực bị cho là ô nhiễm. Tuy nhiên, theo ông Phan Văn Huấn, Phó Phòng TN-MT huyện Đại Lộc, đến nay vẫn chưa có kết quả kiểm tra và hướng xử lý ô nhiễm.

“Hiện Sở TN-MT đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành kiểm tra số diện tích lúa, hoa màu bị thiệt hại nếu do ô nhiễm từ Công ty CP Prime Đại Lộc gây ra. Đồng thời, Sở Y tế cũng sẽ khám sức khỏe tổng quát đối với người dân sống gần khu vực ô nhiễm để có báo cáo sơ bộ” - ông Huấn thông tin.

Trong khi đó, ông Đoàn Tám, Chủ tịch UBND xã Đại Quang, xác nhận qua 2 lần họp và lấy ý kiến người dân vừa qua, chính quyền xã đã yêu cầu công ty gây ô nhiễm khắc phục 3 vấn đề: xử lý lượng khói bụi thải ra môi trường; xây dựng bể nước sạch cho người dân; di dời bãi xỉ than ra khỏi khu dân cư.

Về vấn đề này, ông Hồ Ngọc Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, thông tin thêm Công ty CP Prime Đại Lộc đã có chủ trương xin xây dựng khu xử lý khí thải và khói bụi trước khi thải ra môi trường với tổng kinh phí khoảng 50 tỉ đồng và được chính quyền huyện đồng ý.

Cuối tháng 4-2017 sẽ bớt ô nhiễm? Ông Vũ Đức Hạnh, Giám đốc Công ty CP Prime Đại Lộc, khẳng định công ty đạt chuẩn xả thải về môi trường. Hằng quý, công ty đều có báo cáo về quá trình quan trắc môi trường gửi cho tỉnh và kết quả luôn đạt ở mức cho phép. Công ty cũng đã đáp ứng mọi yêu cầu về bồi thường thiệt hại đối với những hộ dân chịu ảnh hưởng khói bụi do sống quá gần khu sản xuất của công ty. Việc người dân kéo tới công ty thời gian qua chỉ là… cá biệt (?). Công ty sẽ khẩn trương xây dựng khu xử lý khói bụi, hoàn thành trước ngày 30-4 nhằm giảm tối đa lượng khói bụi thải ra gây ô nhiễm.

Bài và ảnh: Vĩnh Quyên