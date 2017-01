Độc chiếm hẻm, đe dọa cư dân: Không lẽ “bó tay”?

15/01/2017 22:29

Liên quan đến vụ “Độc chiếm hẻm và đe dọa cư dân” mà Báo Người Lao Động ngày 30-12-2016 phản ánh, đến nay, chính quyền UBND xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP HCM vẫn chưa có động thái xử lý.

Quậy tưng chốn công đường

Theo phản ánh của người dân, sau khi Báo Người Lao Động có bài phản ánh, ông Nguyễn Văn Hiền (37 tuổi; ngụ hẻm 164 B Tân Nhiễu, ấp 2, xã An Phú Tây) càng hung hăng hơn.

“Ngay ngày 30-12-2016, ông Hiền kêu người thân của mình ra đứng giữa hẻm chửi bới, buông nhiều lời tục tĩu. Gia đình ông Hiền chửi tôi hơn 1 giờ với từ ngữ xúc phạm nặng nề. Dù rất ức chế nhưng mọi người trong nhà tôi ráng kiềm chế, khóa cửa ở bên trong” - ông Nguyễn Văn Nam (ngụ hẻm 164B Tân Nhiễu) bức xúc.

Ông Hiền lấy bao đất chắn lối đi, không cho xe máy qua lại con hẻm 164B Tân Nhiễu

Theo bà Nguyễn Thị Anh (ngụ cùng hẻm), ông Hiền không còn múa côn, múa gậy, tụt quần mà chuyển sang hành động khủng bố tinh thần. Ngày 1-1-2017 đến nay, hầu như ngày nào từ 5 giờ đến 9 giờ, từ 11 giờ đến 14 giờ và chiều tối, ông Hiền cũng mở nhạc hết công suất. Có hộ thuê trọ đã phải dọn đi nơi khác sinh sống.

Không chịu nổi lối hành xử kiểu “Chí Phèo” của ông Hiền, các hộ dân trong hẻm đã làm đơn gửi TAND huyện Bình Chánh nhờ xử lý. Nhận được giấy mời của tòa án, ngày 5-1, ông Hiền dẫn nhiều người thân đến TAND huyện yêu cầu bổ sung lời khai nhân chứng để minh oan cho bản thân.

Mặc dù thẩm phán Nguyễn Thị Nhát đã giải thích rõ từng bước của quy trình tố tụng, ông Hiền vẫn không chịu nghe, đập bàn và chửi bới ở chốn công đường. Bảo vệ và thư ký tòa can ngăn, ông Hiền vẫn không ngừng quậy phá.

Nếu đánh người lần nữa, sẽ xử lý hình sự

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 10-1, UBND xã An Phú Tây đã gửi thư mời các hộ dân sống trong hẻm 164B Tân Nhiễu đến trụ sở UBND làm việc để “nắm bắt thêm thông tin theo phản ánh về việc độc chiếm con hẻm đăng trên Báo Người Lao Động”.

Trao đổi với phóng viên, ông Trương Ngọc Thanh Nhân, Chủ tịch UBND xã An Phú Tây, cho biết đã nhiều lần nhận được đơn phản ánh của các hộ dân về việc bị chặn lối đi, trong đó có trường hợp ông Nguyễn Văn Nam mua ô tô nhưng không sử dụng được. Chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần tổ chức hòa giải nhưng đều bất thành. Hiện vụ việc đã chuyển lên TAND huyện giải quyết. Xã chỉ tham gia vào việc cung cấp tài liệu, thông tin phục vụ cho tòa án. Sau khi có kết luận của tòa, xã sẽ thực hiện theo phán quyết đó.

“Chúng tôi mong muốn bà con xung quanh và ông Hiền kiềm chế hành vi để tránh xảy ra xung đột gay gắt” - ông Nhân nói.

Ông Nhân cũng thông tin thêm vừa qua, đoàn công tác xuống đo đạc hiện trạng lối đi thì bị ông Hiền quấy rối, ngăn cản người thi hành công vụ. Trước đó, theo báo cáo của Công an huyện Bình Chánh, ông Hiền đã 4 lần đánh nhiều người trong hẻm và bị xử phạt hành chính. Nếu ông Hiền tái phạm việc gây rối trật tự sẽ bị xem xét xử lý trách nhiệm hình sự.

Về việc ông Hiền ngày đêm mở nhạc “khủng bố”, ông Nhân nói chưa nghe người dân phản ánh. Tuy nhiên, sắp tới, UBND sẽ cùng công an xã đến gặp ông Hiền để răn đe, nhắc nhở.

Đánh giá tính chất vụ việc, ông Nhân cho rằng mâu thuẫn không quá phức tạp, dễ giải quyết nhưng vì ông Hiền nhận thức vấn đề còn kém dẫn đến nhiều hành vi không chuẩn mực. “Ông Hiền được cho là người ngang ngược nên khi tiến hành xử lý phải hết sức khéo léo, cẩn thận” - ông Nhân bày tỏ.

Đại diện Công an huyện Bình Chánh cho biết đã nhận được báo cáo từ Công an xã An Phú Tây về chuyện ông Hiền hành hung nhiều người. Nếu ông Hiền tái phạm hành vi đánh người sẽ tiến hành xử lý hình sự.

Theo luật sư Nguyễn Anh Minh (Đoàn Luật sư TP HCM), trong vụ việc này, trách nhiệm lớn thuộc về chính quyền địa phương đã không can thiệp ngay từ đầu - khi ông Hiền có dấu hiệu ngăn chặn, không cho các hộ dân trong hẻm đi lại. Công an đã không quyết liệt xử lý để ông Hiền nhởn nhơ quấy rối. “Càng để lâu, mâu thuẫn càng tăng, dẫn tới không tránh được việc tiếp tục xô xát” - luật sư Minh lưu ý.

Theo luật sư Nguyễn Anh Minh, hành vi cản trở lối đi có thể áp dụng điều 11 của Nghị định 105/2009/NĐ-CP, xử phạt với số tiền từ 2 triệu đồng đến 30 triệu đồng.

Bài và ảnh: LÊ PHONG