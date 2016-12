Dự án trăm tỉ đồng vẫn là bãi đất hoang

25/12/2016 23:07

Dự án bến xe phía Bắc TP Vinh do Công ty CP Bến xe Nghệ An làm chủ đầu tư được xây dựng tại xóm 1, xã Nghi Kim, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Dự án khởi công vào tháng 9-2012 với quy mô bến xe loại 1, số lượng phương tiện hoạt động 400-600 lượt xe/ngày, tổng mức đầu tư 273,7 tỉ đồng, diện tích sử dụng 45.584 m2.

Theo kế hoạch, bến xe này đi vào hoạt động trước ngày 30-4-2014. Thế nhưng, những ngày cuối tháng 12-2016, có mặt tại khu vực xây dựng bến xe phía Bắc TP Vinh, chúng tôi ghi nhận dự án chỉ mới hoàn thành được khối lượng san lấp mặt bằng và bờ bao, không có bất cứ hạng mục công trình nào được thực hiện.

“Trong lúc người dân không có đất sản xuất thì họ thu hồi đất rồi bỏ hoang năm này qua năm khác, không xây dựng gì cả. Ở TP tấc đất tấc vàng, họ bỏ không mấy chục ngàn mét vuông đất như vậy thì quá lãng phí” - anh Nguyễn Văn Bình (trú xã Nghi Kim) bức xúc.

Sau nhiều năm triển khai, dự án bến xe phía Bắc TP Vinh vẫn chỉ là bãi đất trống

Ngoài dự án bến xe phía Bắc thì dự án bến xe phía Nam tại xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, do Công ty CP Bến xe Nghệ An làm chủ đầu tư, sau nhiều năm triển khai cũng dang dở, chưa biết bao giờ xong. Đây là 2 dự án quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải khách đường bộ, góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông khu vực nội thành TP Vinh.

Trước việc dự án triển khai chậm, các ngành chức năng ở tỉnh Nghệ An đã nhiều lần kiểm tra nhưng chủ đầu tư vẫn “phớt lờ”. Cụ thể, tháng 10-2014, ông Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã tiến hành kiểm tra hiện trường, làm việc với Công ty CP Bến xe Nghệ An, yêu cầu phải tập trung đầu tư, thực hiện đúng tiến độ để đến ngày 30-6-2015, Bến xe phía Bắc TP Vinh hoàn thành đưa vào sử dụng và cuối năm 2015, Bến xe phía Nam phải hoàn thành. Thế nhưng, đến nay, các dự án vẫn chỉ là bãi đất trống.

Liên quan đến việc dự án chậm triển khai, ông Trần Minh Thành, Tổng Giám đốc Công ty CP Bến xe Nghệ An, từ chối trả lời phóng viên, cho rằng đã có văn bản báo cáo tỉnh Nghệ An và Sở Giao thông Vận tải.

Ông Lê Đức Cường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, cho biết UBND tỉnh đã có quyết định thành lập đoàn kiểm tra đôn đốc, xử lý những dự án trên địa bàn TP Vinh chậm triển khai. Đối với những dự án chậm tiến độ, nếu không cam kết thực hiện, tỉnh sẽ tiến hành thu hồi.

Bài và ảnh: Đức Ngọc