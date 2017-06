Không thể để côn đồ lộng hành

12/06/2017 22:08

Những ngày qua, anh Trần Huy Luân (38 tuổi; ngụ quận Bình Thạnh; chủ quán cà phê Mục Đồng, chung cư Miếu Nổi, phường 3, quận Bình Thạnh, TP HCM) đang sống trong lo sợ khi liên tục bị giang hồ đe dọa, "khủng bố" tinh thần.



Lộng hành, ngang ngược

Theo anh Luân, anh thuê mặt bằng của người chị ruột để mở quán cà phê hơn 17 năm nay, khách đến ủng hộ ngày càng đông. Năm 2016, ông Tú (quê Thanh Hóa) đến thuê mặt bằng mở quán cà phê Anh và Em sát cạnh. Cũng từ đó, nhiều lần anh Luân bị những đối tượng xăm trổ chằng chịt cầm hung khí xông vào quán đe dọa, hành hung, đồng thời ép anh Võ Văn Tám (nhân viên quán) phải nghỉ việc. Một số lần khác, đám giang hồ gây sự, không cho khách vào quán anh Luân uống cà phê.

Gần đây nhất, khoảng 23 giờ ngày 9-6, anh Tám vừa đóng cửa quán, bất ngờ 2 đối tượng chạy xe máy đến yêu cầu anh ra ngoài nói chuyện. Khi anh Tám không đồng ý nghỉ việc liền bị đánh vào mặt và chúng chỉ bỏ đi khi anh Tám tháo chạy vào trong quán hô hoán, gọi điện cấp báo công an. Ngày hôm sau, một số đối tượng lạ mặt lại đến đe dọa sẽ "xử đẹp" anh Luân và anh Tám vì dám trình báo công an.

Anh Luân cho biết đã nhiều lần cầu cứu đến Công an quận Bình Thạnh, Công an phường 3 về việc bị đe dọa, phá quán nhưng sự việc vẫn tiếp diễn.

Ảnh lớn: Hình ảnh giang hồ đập phá quán cà phê Mục Đồng năm 2016. (Ảnh cắt từ clip). Ảnh nhỏ: Những chậu cây lấn chiếm con hẻm 164B Tân Nhiễu Ảnh: Lê Phong

Hai năm nay, dù đã gửi hàng chục lá đơn cầu cứu từ xã đến huyện, 6 hộ dân hẻm 164B Tân Nhiễu, ấp 2, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP HCM vẫn chưa thoát được cảnh bị ông Nguyễn Văn Hiền (ngụ đầu hẻm, tuyên bố chủ quyền con đường) chở các chậu cây đến chắn lối đi và đe dọa. Từ một con hẻm rộng hơn 1,5 m nay chỉ còn chưa đến 0,4 m.

"Tôi bị tai nạn giao thông gãy chân, mỗi tuần phải đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP để tái khám. Nhà có ô tô nhưng tôi không sử dụng được vì hẻm bị chiếm. Mỗi lần ra vào hẻm là một cực hình đối với tôi, chân tay vướng vào cành cây, chậu hoa rất đau" - ông Nguyễn Văn Nam (47 tuổi) kể.

Thường xuyên bỏ việc để mang đơn cầu cứu gửi khắp nơi vì bị ông Hiền chửi bới, đe dọa, mang hung khí bỏ trước cửa nhà, bà Nguyễn Thị Anh (54 tuổi) cho biết chỉ riêng trong tháng 6-2017, bà đã 2 lần gửi đơn và làm việc trực tiếp với ông Trương Ngọc Thanh Nhân, Chủ tịch UBND xã An Phú Tây. Ông Nhân hứa sẽ lập đoàn công tác dời các chậu cây chặn hẻm nhưng mọi việc đến nay vẫn không có gì thay đổi. "Công an huyện Bình Chánh cũng nói sớm xử lý nhưng có thấy làm gì đâu? Chẳng lẽ chính quyền chịu thua ông Hiền?" - bà Anh bức xúc.

Cơ quan chức năng tiếp tục "hứa"

Vụ việc quán cà phê Mục Đồng liên tục bị giang hồ quậy phá cũng như vụ "Chí Phèo" ngang nhiên độc chiếm hẻm ở Bình Chánh nhưng các đối tượng vi phạm không bị xử lý khiến nhiều bạn đọc bức xúc. Câu hỏi: "Đây là việc của công an, chính quyền, vì sao không xử lý mà để sự việc tái diễn năm này qua năm khác? Không lẽ bó tay để côn đồ lộng hành, ngang ngược?" được lặp đi lặp lại trong vô số bình luận gửi đến tòa soạn. Bạn đọc cho rằng nếu công an, chính quyền không vào cuộc xử lý thì còn ai tin vào pháp luật?

Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi ngày 12-6, chủ tịch UBND xã An Phú Tây vẫn lại tiếp tục hứa sẽ sớm tổ chức di dời các chậu cây chặn hẻm 164B Tân Nhiễu, còn cụ thể ngày nào thì… chưa biết (!). Trả lời câu hỏi: "Vì sao công an không ngăn chặn hành vi côn đồ của ông Hiền?", đại diện Công an huyện Bình Chánh cho biết: "Đã chuyển cho công an và UBND cấp xã có biện pháp xử lý!".

Cùng ngày, trao đổi về vụ việc quán cà phê Mục Đồng, đại úy Thái Quốc Khánh, Phó trưởng Công an phường 3, cho biết: "Hai lần xảy ra vụ đánh người, phá hoại tài sản trong năm 2016, Công an phường 3 đã mời 2 bên lên làm việc và cam kết không tái phạm. Riêng vụ nhóm đối tượng đập phá tài sản quán cà phê Mục Đồng vào ngày 22-10-2016, hiện công an phường đang phối hợp với Công an quận Bình Thạnh điều tra, truy xét các đối tượng liên quan. Đến nay chưa đủ cơ sở chứng minh quán cà phê Anh và Em thuê giang hồ đe dọa, hành hung nhân viên quán Mục Đồng. Thời gian tới, công an phường sẽ thường xuyên tuần tra, còn công an khu vực sẽ nắm tình hình, nếu tình trạng tiếp diễn sẽ lập hồ sơ xử lý nghiêm".

Xử lý thế nào? Theo luật sư Nguyễn Anh Minh (Đoàn Luật sư TP HCM), vụ côn đồ liên tục quấy rối quán cà phê Mục Đồng đủ căn cứ để xử lý hình sự về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản và cố ý gây thương tích. Với yếu tố băng nhóm, liên tục trấn áp tinh thần, sức khỏe nạn nhân thì đó được xem là hành vi có tổ chức. Không có cơ sở xử lý ai đã đứng ra thuê băng nhóm đánh nhưng vẫn có thể xử lý những người trực tiếp tham gia vụ việc. Với trường hợp hẻm 164B Tân Nhiễu liên tục bị ông Hiền khủng bố tinh thần, chắn lối đi mà cơ quan chức năng không có biện pháp can thiệp, theo luật sư Minh, đó là hành động vô cảm của chính quyền. "Theo lý giải của UBND xã An Phú Tây, sở dĩ không dời các chậu cây của ông Hiền vì các hộ dân đã khởi kiện ra tòa nên phải giữ nguyên hiện trạng. Tuy nhiên, xét về quyền đi lại của người dân, chính quyền phải di dời các chậu cây chứ không thể đùn đẩy trách nhiệm. Vụ việc cứ để kéo dài sẽ gây thêm phức tạp, không loại trừ vì bức xúc quá mà dẫn đến đánh nhau gây trọng thương".L.Phong

Lê Phong - Sỹ Hưng