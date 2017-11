Tùy tiện thay đổi công năng nhà ở xã hội

Nhiều chung cư bị "biến hình"

Chị Trịnh Thị Thu An (ngụ tầng 7 chung cư An Gia Star, quận Bình Tân, TP HCM) cho biết ban đầu, cư dân được sử dụng tiện ích hồ bơi. Sau đó, hàng rào ngăn cách giữa chung cư An Gia Star với chung cư Tân Mai bị phá bỏ, 2 chung cư sử dụng chung một hồ bơi khiến cư dân bức xúc và khiếu nại nhiều tháng nay.

Còn tại chung cư An Gia Garden (quận Tân Phú, TP HCM), phê duyệt ban đầu có 13 tầng căn hộ và 2 tầng thương mại. Sau khi cư dân nhận nhà vào ở, chủ đầu tư "hô biến" hàng chục căn hộ thương mại thành officetel. Từ đó, số lượng người định cư tăng lên, thang máy và bãi xe bị chia sẻ bớt.

Riêng dự án NƠXH Tân Bình Apartment chỉ được phê duyệt xây 14 tầng nhưng chủ đầu tư cho xây thêm 2 tầng và 7 căn penthouse.

Theo kế hoạch, tháng 3-2016, đơn vị này phải bàn giao nhưng do những vi phạm trên, Thanh tra Sở Xây dựng đã đề nghị chủ đầu tư đóng phạt, khắc phục sai phạm mới cho tiến hành xây dựng tiếp. Hiện tại, việc "gọt" phần sai phép đã được thực hiện gần xong, dự kiến trong vài tháng tới sẽ giao nhà cho cư dân.