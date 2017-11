Vụ tông chết 2 cháu bé: Phải khởi tố vụ án!

25/11/2017 06:27

Xe khách tông chết 2 cháu bé, làm bị thương 2 người khác ở Dĩ An (Bình Dương) nhưng Công an Dĩ An nhận định tai nạn xảy ra do "mất phanh" khiến tài xế không giảm được tốc độ xe, đây là nguyên nhân khách quan nên không khởi tố vụ án. Ngoài ra, việc tài xế chưa có bằng lái xe 29 chỗ mà vẫn điều khiển xe không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn, không đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Kết luận này khiến dư luận bức xúc.

"Tài xế chỉ có giấy phép lái ôtô hạng B2 làm sao dám chắc điều khiển được xe khách loại 29 chỗ? Mà cho dù biết lái xe khách 29 chỗ, cũng phải được học Luật Giao thông, được kiểm tra và chứng nhận đủ điều kiện. Nếu không, lâu nay việc sát hạch, cấp giấy phép lái xe để làm gì?"- bạn đọc Nguyên Hưng đặt vấn đề.

Nhiều bạn đọc cũng cho rằng đổ lỗi cho thiết bị mất phanh là ngụy biện bởi không tài xế nào trước khi chạy xe mà không kiểm tra kỹ thuật của xe. "Chỉ có thể nói là tài xế không có kinh nghiệm, thiếu bản lĩnh, không đủ điều kiện lái xe. Người ta đang dừng đèn đỏ mà xe lao đến cướp đi 2 mạng người, làm bị thương 2 người khác. Một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng nhưng không khởi tố, không ai chịu trách nhiệm, cuối cùng là do "ông Trời", do số mệnh? Rồi sau này các tài xế khi gây tai nạn cứ nói là xe mất phanh thì sẽ không bị xử tội. Nếu vậy, sẽ còn bao nhiêu cái chết oan uổng nữa?"- bạn đọc Trần Văn Minh bất bình.

Chiếc xe khách gây tai nạn (ảnh: T.M)

Ngoài ra, việc Công an thị xã Dĩ An cho rằng mới chỉ xác định chủ xe có vi phạm hành chính là mua xe chưa sang tên, kinh doanh vận tải hành khách khi chưa đăng ký cũng làm nhiều bạn đọc không đồng tình."Giao xe cho người không có giấy phép lái xe khách 29 chỗ, chủ xe làm sao thoát trách nhiệm được? Luật có quy định giao xe cho người không đủ điều kiện lái xe cũng bị liên đới trách nhiệm mà. Sao vụ này Công an Dĩ An giải quyết "nhẹ tênh" vậy? Làm vậy sẽ tạo tiền lệ xấu khiến giới tài xế, chủ xe xem thường pháp luật"- Bạn đọc thuyngocle nhận xét.

Phải khởi tố vụ án để điều tra xem lỗi thuộc về ai, từ đó áp dụng quy định pháp luật để xử lý nhằm đem lại công bằng cho gia đình nạn nhân, đồng thời thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Đó là ý kiến của hầu hết bạn đọc theo dõi thông tin này.







Huỳnh Hiếu