Xây chung cư, nhà dân nứt toác

Không được trì hoãn bồi thường

Luật sư (LS) Nguyễn Đức Chánh (Đoàn LS TP HCM) cho biết theo quy định tại điều 605 Bộ Luật Dân sự 2015 về bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra, chủ đầu tư phải bồi thường thiệt hại cho người dân. Khi đơn vị thi công có lỗi , họ phải liên đới bồi thường. Như vậy, chủ đầu tư và đơn vị thi công phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường cho các chủ nhà bị hư hỏng do công trình xây dựng của mình gây ra. Việc đơn vị thi công mua bảo hiểm về xây dựng công trình là quan hệ dân sự giữa đơn vị thi công với doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, không thể lấy lý do này để trì hoãn việc bồi thường cho người dân.