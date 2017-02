Lực lượng công an quận 2 đông mà để tội phạm tăng?

07/02/2017 12:58

Ngày 7-2, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng dẫn đầu đoàn công tác TP làm việc với Quận ủy quận 2 về tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội trong năm 2016.

Bí thư Đinh La Thăng phát biểu tại buổi làm việc với Quận ủy quận 2 ngày 7-2

Theo báo cáo của quận 2, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tăng cả về số vụ, số người bị thương, số người chết. Trên địa bàn xảy ra 149 vụ phạm pháp hình sự, tăng 18 vụ so với cùng kỳ năm ngoái. Tỉ lệ điều tra, khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 77,8%. Đáng chú ý, số vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tăng cao.

Trả lời Bí thư Đinh La Thăng, Trưởng Công an quận 2 Trần Văn Hiếu cho biết quận có 500 công an, quản lý địa bàn 156.000 dân.

Bí thư Đinh La Thăng cho rằng quận 2 là một trong những quận có dân số thấp nhất TP, trong khi lực lượng công an rất hùng hậu nhưng lại để tai nạn giao thông tăng, tội phạm gia tăng.

“Nếu so với xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh) thì cư dân quận 2 chỉ gấp 1,5 lần. Nếu so sánh lực lượng công an thì quận 2 gấp tới gần 20 lần nhưng lại để tội phạm gia tăng. Vậy vai trò của công an ở đâu?” – Bí thư Đinh La Thăng chất vấn.

Ông Trần Văn Hiếu biện minh rằng án trộm cắp tăng chủ yếu là trộm cắp vặt trong các công trình. Tính trên số dân thì án không còn. Quận 2 có nhiều người nhập cư, địa bàn lại trống nên các đối tượng lợi dụng gây án.

Bí thư Đinh La Thăng hỏi: “Nếu địa bàn quận 2 phát triển dân cư theo đúng quy hoạch là 700.000 người thì lực lượng công an có đảm bảo được an ninh trật tự không?”. Ông Trần Văn Hiếu khẳng định lực lượng đảm bảo quản lý địa bàn.

Giải thích thêm về việc sang tải, Phó Chủ tịch UBND quận 2 Huỳnh Thanh Khiết cho biết trước đây trên địa bàn quận có 11 điểm sang tải. Việc sang tải diễn ra trong đất người dân cho thuê nên chưa thể “xóa” được mà chỉ xử phạt phương tiện ra vào.

“Quận đã cho chắn bê tông lối ra vào ở 3 bãi sang tải, còn việc xử phạt bên trong thì không được vì container là tài sản nằm trên đất. Chỉ có thể xử phạt ra vào mà thôi chứ không thể vào bên trong phạm vi đất” - ông Huỳnh Thanh Khiết giải thích.

Bí thư Đinh La Thăng cho rằng nếu công an vào cuộc quyết liệt thì không ai dám sang tải trên địa bàn. Phải xử lý rốt ráo.

Bí thư Đinh La Thăng cho rằng nếu công an vào cuộc quyết liệt thì không ai dám sang tải trên địa bàn. Ông Thăng chỉ đạo phải xử lý triệt để các vụ san tải.

Tin- ảnh: Trường Hoàng