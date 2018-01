Cách mạng 4.0 đến là công nhân mất việc hết?

01/01/2018 14:17

Cuộc họp xóm đang vui vì bàn chuyện cái Nga nhỏ tuổi nhất xóm có người yêu, tự dưng chị Lan hỏi một câu ngang hông làm cả nhóm chưng hửng. Chưng hửng nhưng ai cũng chột dạ rồi không biết trả lời chị Lan làm sao.

Chị Lan năm nay 45 tuổi, làm công nhân (CN) khi mới 18 tuổi. Xa quê vào đây, gắn bó với nhà máy, xí nghiệp hết cả tuổi thanh xuân, giờ nghe nói về cách mạng 4.0, CN bị sa thải hết, chị lấy làm lo. Nhưng khổ nỗi là lo nhưng không biết làm thế nào. Mấy nay chị nghe các chị trong xưởng bàn nhiều về cách mạng 4.0, nào là rô-bốt thay thế con người, nào là nhà máy chỉ cần vài CN kỹ thuật điều khiển máy móc… Chị nghe ù hết cả tai nên tối nay, nhân tiện xóm trọ đông đủ, chị hỏi để tìm câu giải đáp!

Công nhân dệt may đối diện với nguy cơ bị thay thế bởi máy móc thông minh trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 - Ảnh: L.T

Cái Nga sử dụng điện thoại giỏi nhất nên xung phong tìm kiếm: "Để em tìm trên mạng xem, gần đây em cũng nghe nhiều nhưng thực sự không hiểu lắm". Sau mấy giây tìm trên mạng, Nga đọc: "Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất; nhấn mạnh những công nghệ đang và sẽ có tác động lớn nhất là công nghệ in 3D, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa, người máy,... Cuộc Cách mạng lần thứ 4 hay Công nghiệp 4.0, là xu hướng hiện tại của tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản xuất. Nó bao gồm các hệ thống mạng vật lý, mạng Internet kết nối vạn vật và điện toán đám mây…".

Nga đọc một mạch, mấy chị em chúng tôi mặt nghệch ra bởi đọc xong lại càng không hiểu bởi những từ như "Kế nối vạn vật", "điện toán đám mây"… mới lần đầu nghe thấy. Nga tiếp tục tìm kiếm và đọc thêm vài trang nữa, rồi kết luận: "Cách mạng 4.0 tức là máy móc sẽ rất thông minh và hiện đại".

Nghe Nga kết luận, chị Lan cười tươi rói: "Ra là thế. Nếu vậy, chị cũng mong công ty chị đầu tư mấy cái máy để cho CN khỏe, chứ máy móc cũ kỹ quá, năng suất lao động không cao". Nghe chị Lan nói, Nga cười to hơn: "Công ty em cũng vậy, máy móc bây giờ cũ mèm. Nghe đến dây chuyền hiện đại, rô-bốt làm được việc hết cứ như trong phim Mỹ ấy".

Một người trong nhóm tên Hiền vẻ trầm ngâm, lên tiếng: "Một công ty may, bỏ máy cũ, thay máy mới hiện đại nhưng CN vẫn ngồi may thì không phải là cách mạng công nghiệp 4.0. Tôi có đọc báo thì thấy là nhà máy đầu tư rô-bốt may luôn CN không phải làm nữa. Một xưởng cả trăm người, giờ chỉ còn vài người thôi. Mình làm việc ở những công ty nhỏ nên không thấy chứ công ty lớn chắc là sẽ mất việc". Nói rồi, Hiền tìm mấy bài báo, đọc to cho mọi người cùng nghe.

"Nếu vậy thì không sớm thì muộn CN sẽ mất việc. Mà chị nghĩ cũng đúng, máy móc hiện đại sẽ thay thế cho sức của con người là chuyện đương nhiên, như trước đây muốn đưa vật nặng lên cao, con người phải dùng sức, sau đó có ròng-rọc, rồi máy nâng, máy cẩu… Mọi thứ phải hiện đại lên thôi. Chị em mình muốn tồn tại phải thay đổi. Chị già rồi, sắp nghỉ hưu, chắc đến lúc chị nghỉ hưu nhà máy của chị cũng chưa dùng rô-bốt. Nhưng các em, cỡ như cái Nga còn trẻ là có nguy cơ. Chị nghĩ Nga chịu khó đi học thêm để phòng thân, đừng chờ đến khi bị sa thải rồi mới chạy" – Chị Lan kết luận.

Tôi thấy chị Lan nói phải, nếu mình không chịu học, sau này mất việc thì biết trách ai!

TRẦN THỊ HUYỀN (Báo Lao Động)