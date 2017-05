Công nhân tham gia "Ngày chủ nhật xanh"

28/05/2017 21:23

Với chủ đề "Vệ sinh nhà xưởng - Cải thiện môi trường cảnh quan công ty", hơn 100 đoàn viên của 2 đoàn thể đã cùng nhau vệ sinh khuôn viên, quét vôi cây xanh, dọn dẹp nhà để xe, sắp xếp ngăn nắp bàn ghế, sắt vụn không còn sử dụng và trồng cây...



Công nhân Công ty CP Dệt may Gia Định tham gia “Ngày chủ nhật xanh” Ảnh: HỒNG ĐÀO

Cùng ngày, CĐ và Đoàn Thanh niên Công ty CP Dệt may Gia Định cũng tổ chức "Ngày chủ nhật xanh" tại Xí nghiệp Tân Phú với gần 100 đoàn viên tham gia. Trong Tháng Công nhân lần 9, Công ty CP Dệt may Gia Định đã tổ chức 3 "Ngày chủ nhật xanh" tại Công ty CP Bông Bạch Tuyết, Công ty CP Legamex và Xí nghiệp Tân Phú (Công ty CP Dệt may Gia Định).

Công ty TNHH Nệm Vạn Thành vào sáng 28-5 cũng đã phối hợp cùng LĐLĐ quận Tân Phú, TP HCM phát động "Ngày chủ nhật xanh" với chủ đề "Chung tay xây dựng đơn vị văn minh - sạch đẹp - an toàn". Sau lễ phát động, tập thể công nhân đã ra quân vệ sinh nhà xưởng, máy móc, chăm sóc và và trồng cây xanh trong khuôn viên công ty.

H.Đào - M.Chi