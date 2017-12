Đủ chiêu trốn nợ BHXH

10/12/2017 11:48

"Ốm đau không dám đi điều trị vì không có BHYT, nghỉ việc không được nhận trợ cấp thất nghiệp vì công ty nợ BHXH… Người lao động (NLĐ) làm việc ở công ty nợ BHXH bị thiệt hại đủ đường. Tuy nhiên, điều mà chúng tôi lo lắng nhất khi công ty không đóng BHXH thì việc hưởng chế độ hưu trí sau này khi chúng tôi hết tuổi lao động sẽ bị ảnh hưởng" - chị Nguyễn Thị Ánh, làm việc tại Công ty may Vạn Hà, xưởng sản xuất ở quận Gò Vấp (TP HCM) nói.

Hồn một nơi, xác một nẻo!

Theo hướng dẫn của NLĐ cung cấp, chúng tôi liên hệ làm việc tại địa chỉ xí nghiệp mà NLĐ cung cấp tại quận Gò Vấp. Tuy nhiên, bảo vệ nơi đây cho biết ở Gò Vấp chỉ là xưởng sản xuất, trụ sở chính đăng ký tại quận 1, các lãnh đạo ở bên đó. Tại trụ sở Công ty TNHH May Vạn Hà ở số 9 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM chỉ xuất hiện duy nhất một nữ nhân viên lễ tân.

Sau khi ghi nhận lại các phản ánh của phóng viên về bức xúc của công nhân (CN) khi công ty không đóng BHXH, BHYT nhân viên này cho biết sẽ báo cáo ban giám đốc trả lời, tuy nhiên sau đó thì bắt vô âm tín! Ông Trần Ngọc Thương – Phó giám đốc BHXH quận 1, xác nhận đúng là Công ty TNHH May Vạn Hà trây ỳ đóng BHXH cho CN từ lâu. Trước đây công ty này hoạt động bên Gò Vấp, không hiểu sao sau đó công ty này về quận 1 nhưng chỉ mở chi nhánh hoạt động lèo tèo vài người ở văn phòng, còn xưởng sản xuất vẫn đặt tại quận Gò Vấp. Tại quận 1, Công ty Vạn Hà đăng ký đóng BHXH, BHYT cho 127 lao động, nhưng ngay từ tháng 8-2016, công ty này đã trây ỳ không đóng cho NLĐ. BHXH quận 1 đã nhiều lần đến trụ sở làm việc nhưng lần có người tiếp, lần thì không. Từ đó đến nay riêng công ty này BHXH quận 1 đã lập 3-4 biên bản làm việc nhưng rồi đâu lại vào đấy, công ty không thực hiện đóng BHXH cho NLĐ. Hiện, công ty đang để nợ BHXH, BHYT gần 2 tỉ đồng. BHXH quận 1 đã đề nghị BHXH TP thanh kiểm tra, đồng thời tập hợp hồ sơ đề nghị LĐLĐ khởi kiện. Theo ông Thương, cái khó nhất là việc doanh nghiệp (DN) "đăng ký một nơi nhưng hoạt động một nẻo" như trường hợp Công ty Vạn Hà là khi cơ quan BHXH thực hiện đốc thu, kiểm tra, giám sát, theo dõi tình hình cũng như phối hợp với các cơ quan khác xử lý rất khó khăn.

Tương tự trường hợp Công ty may Vạn Hà là Công ty CP may Minh Hoàng. Công ty này hàng tháng vẫn trích trừ tiền lương của CN đóng BHXH, BHYT nhưng thực chất không đóng. Tuy nhiên khi liên hệ làm việc thì trụ sở chính đăng ký kinh doanh của Công ty CP may Minh Hoàng cũng chính là văn phòng của May Vạn Hà là số 9 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1. Tiếp nhận thông tin về Công ty CP may Minh Hoàng phóng viên để làm việc về trường hợp của may Minh Hoàng cũng chính là nhân viên từng tiếp nhận thông tin về may Vạn Hà!

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Ngọc Thương cho biết Công ty CP may Minh Hoàng hoạt động giống hệt như Công ty may Vạn Hà (đều đặt nhà xưởng ở Gò Vấp), tính đến tháng 11-2017, Công ty CP may Minh Hoàng đã để nợ đọng BHXH, BHYT kéo dài của NLĐ lên tới 4,5 tỉ đồng. Cơ quan chức năng gần như… bó tay, vì trụ sở giao dịch tại quận 1 chỉ là văn phòng bé tẹo, hoạt động lèo tèo vài người!

Về trường hợp của 2 DN có nhà xưởng trên địa bàn quận Gò Vấp, ông Hồ Hải Luận – giám đốc BHXH quận Gò Vấp cho biết, trước đây khi Công ty may Vạn Hà còn trú đóng trên địa bàn do trây ỳ BHXH quận Gò Vấp đã khởi kiện công ty này ra tòa. Ngay sau đó công ty đã thực hiện đóng BHXH, BHYT cho NLĐ. Đến khi công ty này mở chi nhánh và chuyển toàn bộ việc đóng BHXH qua quận 1 thì công ty này không còn quan hệ với BHXH Gò Vấp nữa dù nhà xưởng vẫn còn ở Gò Vấp. Tuy nhiên, theo ông Luận mới đây vào cuối tháng 10.2017, CN Công ty may Vạn Hà ở Gò Vấp đình công, cơ quan chức năng quận đến giải quyết nhưng không có số liệu BHXH. Phía LĐLĐ quận đã phải làm công văn mời BHXH (nhưng là BHXH quận 1) qua Gò Vấp tham dự giải quyết!

Nợ BHXH nhưng vẫn tuyển lao động rầm rộ

Quyền lợi NLĐ từng gắn bó với công ty thì bị xâm phạm, không được giải quyết dù nghỉ việc đã lâu thế nhưng công đăng tuyển lao động rầm rộ, mở rộng sản xuất, khiến những NLĐ không khỏi ấm ức.

Tiêu biểu là NLĐ Công ty TNHH H AND K Việt Nam, địa chỉ số 2697/3A, quốc lộ 1A, phường An Phú Đông, quận 12 TP HCM chuyên về may mặc. Đi vào hoạt động từ năm 2012, là DN có vốn đầu tư nước ngoài nhưng lại trây ỳ không đóng BHXH, BHYT cho NLĐ phục vụ ý đồ riêng. Theo hồ sơ lao động, bắt đầu từ tháng 4-2016 công ty H AND K đã để nợ BHXH, BHYT. Đến tháng 5-2017, tức sau gần 1 năm công ty này đã vi phạm số tiền lên đến 5,2 tỉ đồng không đóng cho NLĐ. Những tháng vừa qua trước sự vào cuộc gắt gao của BHXH quận 12 với nhiều lần đôn đốc, nhắc nhở phía công ty cũng chịu khắc phục một phần nhỏ. Ông Nguyễn Văn Hết – Giám đốc BHXH quận 12, cho biết: Tính đến thời điểm hiện nay Công ty H AND K vẫn đang để nợ đọng hơn 4,6 tỉ đồng BHXH, BHYT của NLĐ.

"Nhiều NLĐ bức xúc, khi CN khiếu nại việc không đóng BHXH, cơ quan chức năng kiểm tra thì DN đưa ra lý do hoạt động khó khăn, đơn hàng không có… Thế nhưng khó khăn mà hàng trăm CN vẫn làm việc là không đúng. CN vẫn thường xuyên tăng ca thì không thể nói thiếu đơn hàng sản xuất được? DN luôn đăng tuyển dụng hàng trăm CN như H AND K thì sao gọi là thiếu đơn hàng… Có chăng thì đó chính là sự thiếu trách nhiệm với NLĐ, cố tình trốn tránh nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT vì pháp luật chưa nghiêm" – Một NLĐ từng làm việc tại Công ty H AND K, bức xúc.







