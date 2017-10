Giúp công nhân khỏi phải vay nặng lãi

31/10/2017 22:04

Các chương trình thi đổ bánh xèo, bán hàng giảm giá, trang điểm, soi da miễn phí… trong Ngày hội CNVC-LĐ do LĐLĐ quận 3, TP HCM tổ chức mới đây đã thu hút hơn 1.000 đoàn viên, người lao động tham gia. Đây là hoạt động nằm trong chương trình "Năm vì lợi ích đoàn viên" do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.



Hỗ trợ vốn cho CNVC-LĐ

Mỗi đoàn viên tham gia ngày hội được LĐLĐ quận 3 tặng phiếu mua hàng trị giá 100.000 đồng. Bên cạnh đó, 22 gian hàng tham gia chương trình bán quần áo, giày dép, ba lô, túi xách, rau củ quả, bánh mứt… cũng giảm giá 10%-30% cho đoàn viên.

Gian hàng của CEP tư vấn cho người lao động tại Ngày hội CNVC-LĐ do LĐLĐ quận 3, TP HCM tổ chức

Chương trình còn có gian hàng của Tổ chức Tài chính vi mô CEP tư vấn vay để cải thiện kinh tế gia đình cho CNVC-LĐ. Sau khi nghe tư vấn về số tiền vay, tiền lãi và cách trả nợ, chị Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Công ty TNHH Sakos, bộc bạch: "Căn nhà cấp 4 của vợ chồng tôi mua nay đã hơn 10 năm, xuống cấp nặng, dột nhiều chỗ nhưng không có tiền sửa chữa. Hai vợ chồng muốn dành dụm một số tiền sửa nhà nhưng không được vì phải lo 2 con ăn học và gửi về cho cha mẹ già ở quê. Qua tư vấn của nhân viên CEP, vợ chồng tôi quyết định vay 20 triệu đồng để nâng nền, chống dột nhà".

Thực hiện "Năm vì lợi ích đoàn viên", Công đoàn (CĐ) Công ty CP Dệt may Gia Định đã ký liên tịch cùng CEP để hỗ trợ vốn cho công nhân (CN) khó khăn. Từ đầu năm 2017 đến nay, 6 CĐ cơ sở của Công ty CP Dệt may Gia Định đã triển khai chương trình và 200 CN được vay với số tiền hơn 3 tỉ đồng.

Ông Trần Lê Duy Sơn, Chủ tịch CĐ Công ty CP Dệt may Gia Định, cho biết: "Cuộc sống của CN may rất khó khăn, chẳng may đau ốm, thiếu tiền đóng học phí cho con thì họ chỉ còn biết tìm đến những kẻ cho vay nặng lãi. Hậu quả của việc vay nặng lãi rất nặng nề, nhiều gia đình CN ly tán, túng quẫn, nợ nần chồng chất. Vì thế, khi CĐ đứng ra bảo lãnh để được vay của CEP, nhiều CN rất vui vì giải quyết được nhiều khó khăn cấp bách".

Nâng cao tay nghề cho người lao động

Để mang lại lợi ích cho đoàn viên, bảo đảm việc làm cho người lao động, CĐ Tổng Công ty Liksin đã tập trung đào tạo tay nghề, nâng cao kỹ năng của CN.

"Việc đào tạo không chỉ là trách nhiệm của chính quyền mà còn của tổ chức CĐ. CĐ tổng công ty tham gia các chương trình đào tạo: kỹ thuật in, kỹ năng quản lý, ứng xử… cho người lao động vào từng tháng, từng quý. Tay nghề cao, kỹ năng tốt sẽ giúp người lao động giữ được việc làm, nâng cao thu nhập. Không chỉ thế, việc đào tạo còn giúp phát huy thế mạnh của Liksin là các công trình sáng tạo, các sáng kiến kỹ thuật ra đời thường xuyên. Hằng năm, Liksin đều có cá nhân đạt các giải thưởng Tôn Đức Thắng, Nguyễn Văn Trỗi…" - ông Bùi Nguyễn Nam Khai, Chủ tịch CĐ Tổng Công ty Liksin, bày tỏ.

Trong khi đó, CĐ Dệt may TP HCM cũng liên kết cùng Trường Trung cấp nghề Tôn Đức Thắng mở các lớp nâng cao tay nghề miễn phí cho CN may tại các doanh nghiệp. Ông Nguyễn Thái Dương, Chủ tịch CĐ Dệt may TP, cho biết: "CN may cần nhất là có tay nghề cao để tăng năng suất và tăng thu nhập. Đa số CN làm quen tay, người sau học người trước, rất ít người được đào tạo bài bản. Vì vậy, chương trình sẽ chú trọng đến các kỹ năng như cắt, may, làm rập… để CN dễ tiếp thu nhất. Không chỉ miễn phí, CN đi học còn được CĐ hỗ trợ tiền ăn".

Nhiều hoạt động hưởng ứng Hưởng ứng "Năm vì lợi ích đoàn viên", CĐ các KCX-KCN TP HCM phối hợp cùng Tập đoàn Unilever tổ chức truyền thông sức khỏe cho CN, ký kết với Công ty TNHH Sản xuất Nông sản Kim Sáng giảm giá gạo 15% cho CN. LĐLĐ quận Thủ Đức, TP HCM ký kết cùng 15 đơn vị vận tải, thể dục thể thao, siêu thị… giảm giá 10%-50% các sản phẩm dịch vụ cho đoàn viên. LĐLĐ quận 1, TP HCM cũng phối hợp với Trung tâm TDTT dạy bơi miễn phí cho nữ CNVC-LĐ...

Bài và ảnh: Ngân Hà