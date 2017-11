Tạo dấu ấn với đoàn viên

10/11/2017 02:50

Khi nhắc đến Công đoàn (CĐ) Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, CNVC-LĐ ấn tượng với các hoạt động chăm lo khi thì túi gạo nếp, khi thì phiếu mua hàng, có khi là phần quà cho người lao động (NLĐ) lúc doanh nghiệp xảy ra sự cố… Đồng hành xuyên suốt trong mọi hoạt động, tổ chức CĐ đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng mỗi đoàn viên.



Có mặt khi khó khăn

Mỗi dịp Xuân về, CĐ tổng công ty đều tổ chức các chương trình "Vui Xuân đón Tết" tại các đơn vị trực thuộc có đông công nhân (CN). Những CN khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết được nhận quà do CĐ tặng. Sau phần trò chơi, CN ngồi lại bên nhau cùng dự một bữa tiệc tất niên trong không khí ấm áp, thân tình. Những CN ở miềnTrung, miền Bắc được tặng vé xe hoặc tổ chức xe đưa về quê. "CN ở xa rất lo việc về quê vào mỗi dịp Tết vì vé tàu xe rất đắt lại phải chịu cảnh chen chúc, chặt chém dọc đường đi. Rất may năm nào CĐ công ty cũng tổ chức xe để đưa gần 800 CN về Tết. Đi xe công ty, chúng tôi vô cùng an tâm" - chị Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, CN Công ty CP Thực phẩm CJ Cầu Tre, bày tỏ.

Công nhân thi gói quà tại Ngày hội người lao động do Công đoàn Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn tổ chức

Năm 2016, 2 xí nghiệp gỗ của Công ty CP Sadaco (đóng tại quận Thủ Đức, TP HCM) bị cháy, 77 CN lo lắng không có tiền thưởng Tết, thu nhập bị giảm sút. Trước khó khăn này, với tinh thần "lá lành đùm lá rách", CĐ tổng công ty đã phát động các CĐ cơ sở quyên góp được 176 triệu đồng chia sẻ khó khăn cùng CN Sadaco. Riêng CĐ tổng công ty đã đến thăm, trao quà Tết cho những CN gặp nạn. Ai cũng xúc động trước tình cảm quý báu này.

Mới đây, anh Trần Văn Tắc (lái xe Công ty CP Sản xuất xuất nhập khẩu Bình Tây) ứa nước mắt khi nhận được "Mái ấm CĐ" do CĐ tổng công ty trao. Thu nhập của anh Tắc và vợ bấp bênh, hai con chưa có việc làm ổn định. Trước đây, căn nhà anh Tắc ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP HCM rất ọp ẹp. Khi được CĐ hỗ trợ 50 triệu đồng cộng với số tiền dành dụm được, gia đình anh Tắc đã xây dựng một mái ấm khang trang.

Đào tạo nghề cho người lao động

Mỗi năm, CĐ tổng công ty đều tổ chức một hội thi tay nghề như chế biến thực phẩm - cuốn chả giò, nghiệp vụ bán hàng, nghề điện công nghiệp - điện dân dụng, kỹ năng gói quà… Tại các hội thi tay nghề, bên cạnh thi lý thuyết, thí sinh còn thực hành chính các công việc đang làm. Đặc biệt, hội thi nghiệp vụ bán hàng, thí sinh còn giải quyết các tình huống phát sinh khi khách hàng trả hàng, khiếu nại, đòi quà tặng… Ông Phùng Đình Dũng, Chủ tịch CĐ Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, cho biết: "Qua các hội thi, kỹ năng tay nghề, nghiệp vụ của NLĐ được nâng lên. Bên cạnh các giải thưởng, những thí sinh đạt thành tích cao được trường dạy nghề cấp chứng chỉ bậc thợ và được doanh nghiệp nâng lương theo đúng trình độ, khả năng".

Song song đó, CĐ tổng công ty còn phát động các phong trào thi đua để khích lệ, động viên đoàn viên, NLĐ tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Trong 5 năm qua, CNVC-LĐ toàn tổng công ty đã thực hiện 446 đề tài, sáng kiến, cải tiến hợp lý hóa sản xuất và giải pháp hữu ích được áp dụng vào công tác quản lý, sản xuất kinh doanh, dịch vụ của doanh nghiệp. Qua các phong trào thi đua, CĐ đã bình chọn và gửi 9 hồ sơ tham gia Giải thưởng Tôn Đức Thắng do LĐLĐ TP HCM phối hợp cùng UBND TP và Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức.

Nhiều hoạt động thiết thực Đại hội CĐ Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn lần thứ V nhiệm kỳ 2017-2022 diễn ra trong ngày 9 và 10-11. Nhiệm kỳ qua, CĐ tổng công ty đã thực hiện chương trình "Satra vì biển đảo quê hương" vận động được gần 9,5 tỉ đồng để hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ, ngư dân các tỉnh ven biển. Chương trình "Vui Xuân đón Tết" đã trao quà Tết cho hơn 25.000 lượt CN với số tiền gần 30 tỉ đồng... Bên cạnh đó, Chương trình "Giờ thứ 9" đã tạo sân chơi cho 10.000 lượt CNVC-LĐ. Gần 8.000 lượt con CNVC-LĐ được nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh và khen thưởng với số tiền gần 1,9 tỉ đồng.

Bài và ảnh: Hồng Đào