Tạo sức hút đối với đoàn viên

14/03/2017 23:00

Những ngày tiễn công nhân (CN) về quê ăn Tết nguyên đán Đinh Dậu do LĐLĐ TP HCM tổ chức diễn ra từ tờ mờ sáng nhưng chúng tôi luôn thấy các thành viên ban chấp hành Công đoàn (CĐ) Công ty TNHH Long Rich (KCX Linh Trung 2, TP HCM) có mặt đầy đủ. Đều đặn như thế trong cả 4 ngày tiễn CN về quê. Ai cũng muốn đến tận nơi thăm hỏi, dặn dò và tạo sự yên tâm cho CN.

Thu hút bằng sự chân tình

Cuối năm 2015, Công ty TNHH Long Rich được thành lập bằng cách tách ra từ một xưởng của Công ty TNHH Freetrend A. “Lúc đó, tôi được chỉ định làm chủ tịch ban chấp hành CĐ lâm thời nhưng tôi chưa từng làm CĐ bao giờ nên rất lo lắng. Có thể nói hoạt động CĐ công ty bắt đầu từ con số 0 vì không có tiền, cán bộ không có kỹ năng, không có kinh nghiệm. Thế nhưng, cả ban chấp hành đều quyết tâm không biết thì học, bí chỗ nào hỏi chỗ đó” - chị Nguyễn Thùy Vân, Chủ tịch CĐ Công ty TNHH Long Rich, nhớ lại. Ban chấp hành CĐ chia nhau đến các hội thảo, thậm chí đến các CĐ cơ sở hoạt động tốt để học hỏi kinh nghiệm hay về áp dụng cho CĐ công ty. Chỗ nào không biết thì gọi điện thoại hỏi CĐ cấp trên hoặc CĐ công ty bạn.

Chương trình văn nghệ do Công đoàn Công ty TNHH Long Rich tổ chức thu hút đông đảo công nhân tham gia

Những ngày đầu, từ khoản kinh phí, đoàn phí thu được, CĐ tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho CN như hội thao, hội diễn văn nghệ, tặng quà cho nữ CN vào 8-3, 20-10; thăm hỏi CN bị ốm đau, bị tai nạn… Khi CĐ các KCX-KCN TP tổ chức chương trình “Đưa gạo sạch đến CN”, ban chấp hành CĐ tích cực tuyên truyền, tổ chức để CN được mua gạo sạch, giá ưu đãi. Khi những cơn lũ dữ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của đồng bào miền Trung, miền Bắc, ban chấp hành CĐ kêu gọi CN chung tay chia sẻ và 30 triệu đồng đã được chuyển đến tận tay đồng bào miền Trung. Có một nữ CN bị ung thư, CĐ công ty cũng đã viết thư kêu gọi để giúp chị vượt qua bệnh tật… Những ngày giáp Tết, ban chấp hành CĐ nhận đăng ký mua giùm quà tặng, thực phẩm bảo đảm an toàn - vệ sinh cho CN. Bằng những việc làm thiết thực, chứa đựng tình cảm ấm áp, chân thành như vậy, dần dần CĐ Công ty TNHH Long Rich đã nhận được sự tin cậy, yêu quý của tập thể CN.

Tạo sự công bằng

Để tạo được sức hút đối với đoàn viên, đòi hỏi ban chấp hành CĐ không chỉ có kiến thức mà còn phải năng động, nhạy bén, sáng tạo. Đó là điều mà ban chấp hành CĐ Công ty CP In số 7 (thuộc CĐ Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn) đã thực hiện. Tất cả các hoạt động do CĐ tổ chức đều được tính bằng điểm. Tiêu biểu như CN tham gia các phong trào do CĐ cấp trên tổ chức được 3 điểm; trực tiếp thăm viếng đồng nghiệp khi khó khăn, bệnh tật được 4 điểm; tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai được 2 điểm. Trong xếp loại bình bầu thi đua cuối năm của công ty, nếu đoàn viên được xếp loại A sẽ được cộng 10 điểm, loại B không được tính điểm và loại C thì bị trừ điểm… Ông Trương Hoàng Tâm, chủ tịch CĐ công ty, cho biết: “Cứ 6 tháng, CĐ cộng điểm 1 lần. Do tất cả các hoạt động đều được quy thành điểm nên việc bình bầu đoàn viên diễn ra rất nhanh, rất công tâm và chính xác vì mọi thứ đều rõ ràng, minh bạch. Đoàn viên được xếp loại xuất sắc được thưởng bằng 10% giá trị hiện vật danh hiệu chiến sĩ thi đua của công ty”.

Chính cách tính điểm này của CĐ công ty đã thu hút đoàn viên tích cực tham gia phong trào. Mỗi tháng, đoàn viên chỉ cần biết số điểm của mình mà cố gắng phấn đấu để cải thiện nếu điểm thấp. Anh Trần Võ Công Nhựt nhận xét: “Cách tính điểm thế này đã tạo động lực cho đoàn viên tham gia các hoạt động do CĐ phát động, tạo sự khác biệt giữa đoàn viên tích cực và những đoàn viên ít tham gia hoạt động CĐ”.

Ông Nguyễn Văn Khải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM: Nhân rộng những cách làm hay Tùy vào điều kiện thực tế, mỗi CĐ cơ sở có những sáng tạo, những cách làm hay, hiệu quả, thu hút đông đoàn viên tham gia các hoạt động do CĐ phát động. Những cách làm hay sẽ được LĐLĐ TP nhân rộng để các CĐ cơ sở khác học tập kinh nghiệm, chọn lọc để áp dụng tại đơn vị mình.

Bài và ảnh: Ngân Hà