Vui Tết cùng công nhân

27/01/2017 08:08

“Ngày 13-12-2016, công ty đã xảy ra sự cố cháy nhỏ. Rất may mắn là các nhân viên bảo vệ, bảo trì và bộ phận mạng đã phát hiện sớm và xử lý kịp thời. Nhờ vậy mà vụ cháy không để lại hậu quả nghiêm trọng nào. Thay mặt ban giám đốc, tôi bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả các anh chị ở các bộ phận này, nhất là anh Lê Nguyễn Quốc Thắng (bộ phận bảo trì). Hành động đẹp của các anh, chị rất đáng trân trọng, biểu dương”- ông Damien Desurmont, Tổng giám đốc Công ty TNHH D.I (100% vốn Pháp, sản xuất nữ trang; đóng tại KCX Linh Trung 2, quận Thủ Đức, TP HCM) đã gởi lời cảm ơn chân thành đến tất cả công nhân (CN), nhất là những người đã tham gia xử lý sự cố đáng tiếc xảy ra cuối năm 2016, tại buổi họp mặt tất niên mừng Xuân Đinh Dậu tổ chức mới đây.

Trân trọng mồ hôi công sức của CN

Ghi nhận tinh thần trách nhiệm của họ, ông Desurmont cũng tận tay trao những phần quà cho đại diện các bộ phận trên. Ông cũng không quên gửi lời cảm ơn đến toàn thể hơn 1.000 nhân viên, người lao động tham gia buổi tiệc, cảm ơn sự nỗ lực, mồ hôi, công sức họ bỏ ra suốt một năm qua cho công ty. Sự chân tình của ông khiến không khí đêm tiệc tất niên trở nên gần gũi, vui vẻ và ấm cúng hơn bao giờ hết.

Giám đốc Công ty TNHH D.I gửi lời cảm ơn CN tại buổi tiệc tất niên

Công nhân hào hứng khi tham gia tiệc tất niên do Công ty TNHH D.I tổ chức

Hầu hết CN đều thích thú tham gia các hoạt động trong chương trình, nhất là chương trình giao lưu văn nghệ và quay số trúng thưởng. Khi tên mình được xướng lên trong danh sách những người có thâm niên trên 10 năm được nhận quà may mắn, chị Nguyễn Thị Ngọc Dung vỡ òa trong niềm vui sướng. Đây là lần thứ hai chị được nhận quà may mắn, lần trước là dịp kỷ niệm ngày chị làm việc tại công ty tròn 10 năm. “Tôi cảm thấy mình rất may mắn, không chỉ vì phần quà này mà còn vì bản thân đã chọn đúng nơi làm việc. Môi trường làm việc ở đây rất tốt và phù hợp với tôi”- chị Dung nói.

Công nhân may mắn trong phần rút thăm trúng thưởng

Cũng là một trong những CN may mắn được nhận giải thưởng (là một chiếc tivi 32 inch) trong chương trình quay số trúng thưởng, chị Nguyễn Thị Thúy Vân (nhân viên phòng cung cấp) vô cùng bất ngờ. Lúc chị lên nhận giải, bạn bè, đồng nghiệp của chị nồng nhiệt cổ vũ, chúc mừng. Chị phấn khởi: “Tôi cũng không ngờ mình được nhận giải thưởng. 14 năm làm việc tại D.I, tôi đã được nhận quà trong chương trình này vài lần và lần nào cũng thấy hạnh phúc. Cảm ơn D.I đã đem đến mùa Xuân cho tôi”. Không riêng gì chị Dung, chị Vân, rất nhiều CN khác cũng sở hữu được những phần quà có giá trị khác tại chương trình.

Cùng với các hoạt động ẩm thực, giải trí, quay số trúng thưởng, tặng quà cho CN làm việc tròn 10 năm và 20 năm…, nhằm khích lệ CN, Công đoàn công ty còn tổ chức khen thưởng 20 cá nhân, 4 tập thể lao động xuất sắc trong năm 2016. Bà Lê Thị Mỹ Liên, Chủ tịch Công đoàn Công ty D.I, cho biết: “Năm nào cũng vậy, vì muốn tạo niềm vui cho anh em CN vào dịp Xuân mới, dù khó khăn hay thuận lợi, ngoài thưởng Tết, ban giám đốc cũng tổ chức tiệc tất niên cho CN với tiêu chí vui tươi, cởi mở. Đây là hoạt động được CN chờ mong nhất vào dịp cuối năm nên số lượng CN tham dự rất đông”. Bà cũng nói thêm công ty sẽ chính thức nghỉ từ ngày 28 Tết và đi làm trở lại vào mùng 10 Tết.

Tết đến sớm với công nhân

Không khí Tết sớm cũng đã đến với hơn 1.200 CN Công ty Domex - KCX Linh Trung 1 (quận Thủ Đức – TP HCM) qua chương trình “Tết sum vầy Xuân Đinh Dậu 2017” do Công đoàn (CĐ) công ty vừa tổ chức. Sau giờ tan ca, rất đông CN đã đến vui chơi. Nhiều anh chị em còn tranh thủ về nhà đưa con đến tham gia.

Công nhân Công ty TNHH Domex vui mừng khi nhận phần thưởng may mắn

Năm nay, chương trình diễn ra sớm hơn mọi năm, từ 16 giờ với nhiều trò chơi có thưởng, các tiết mục “cây nhà lá vườn” thương hiệu CN Domex sôi động, hấp dẫn cả trẻ em và nam nữ CN cùng lên sân khấu hát, múa phụ họa. CN còn được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa khác như tham gia trả lời đúng các câu hỏi về pháp luật lao động để có cơ hội hái lộc Xuân, chương trình xổ số may mắn với hơn 106 giải thưởng, trong đó giải đặc biệt là một tivi 43 inch.

Là một trong những CN may mắn nhận giải thưởng ngay trong lần bốc thăm đầu tiên, chị Lê Thị Thùy Nhung nở nụ cười tươi rói bước lên sân khấu. Chị bảo: “Số tôi đỏ, năm nào có bốc thăm là có giải, có năm tôi còn nhận được một chiếc máy chụp hình. Chương trình rất vui. Công việc ở đây cũng khá ổn, vì vậy mà dù đi làm ở đâu, cuối cùng tôi cũng trở lại Domex”.

Công nhân Công ty TNHH Domex tham gia phần thi trả lời đúng rút lộc Xuân

Tại đêm văn nghệ, ông Nguyễn Văn Phê, Chủ tịch CĐ công ty, thay mặt ban chấp hành CĐ gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể CN. Ông cho biết Tết Đinh Dậu năm nay, ngoài thưởng Tết cho mỗi CN là 1 tháng lương, công ty còn hỗ trợ 100% vé xe cho 60 CN khó khăn về quê theo chương trình “Tấm vé nghĩa tình” của LĐLĐ TP. Mặt khác, việc điều chỉnh lương tối thiểu tại công ty đã sớm hoàn tất (tăng từ 250.000 đồng trở lên) nên anh chị em CN có thể yên tâm đón Tết.

Bài và ảnh: THANH NGA