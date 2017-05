Xử lý nghiêm các vi phạm an toàn lao động

25/05/2017 21:49

Theo báo cáo thống kê của Cục An toàn lao động - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong năm 2016, cả nước xảy ra 7.981 vụ tai nạn lao động làm 862 người chết và gần 2.000 người bị thương nặng. Xây dựng là lĩnh vực xảy ra tai nạn lao động nhiều nhất trong những năm qua. Nguyên nhân chủ yếu là do người sử dụng lao động không xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn; không huấn luyện ATLĐ cho người lao động; thiết bị không bảo đảm an toàn; người lao động không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân...



Công nhân xây dựng thi công công trình metro tại TP HCM Ảnh: BẠCH ĐẰNG

Ông Phạm Minh Hà, Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, nhấn mạnh hội thảo nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực xây dựng đối với công tác quản lý ATLĐ trong thi công xây dựng. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động về an toàn - vệ sinh lao động". Bên cạnh việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác ATLĐ, Bộ Xây dựng sẽ đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về ATLĐ trong thi công xây dựng.





V.Duẩn