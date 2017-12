Công tác, du lịch Mỹ - Nhật - Thái - Hàn dùng data roaming Viettel với giá chỉ từ 400 đồng/MB

01/12/2017 12:19

Ngày 1-12, Tổng Công ty Viễn thông Viettel chính thức áp dụng bảng giá cước mới cho dịch vụ data roaming, giảm hơn 99% so với giá cũ, chỉ còn từ 400 đồng tới 3.500 đồng cho 1 MB, áp dụng với các khách hàng roaming đến các nước Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Thái Lan. Đây là tin vui cho tất cả những ai đang có kế hoạch đi nước ngoài để du lịch, công tác, thăm thân nhân vào dịp cuối năm nay.

Cụ thể, khi đi Mỹ và sử dụng dịch vụ data roaming của Viettel, mức phí chỉ còn 400 đồng/MB. Tại Hàn Quốc và Thái Lan, cước phí chỉ còn 2.500 đồng/MB, trong khi tại Nhật Bản thì giá mới sẽ là 3.500 đồng/MB. Các mức giá này đều đã được giảm từ 98% đến 99,8% so với giá cũ, giúp khách hàng có thể thường xuyên "online" với tốc độ 4G trên di động ngay cả khi đang ở nước ngoài mà không lo ngại chi phí tốn kém. Đặc biệt, hiện Viettel là nhà mạng duy nhất cung cấp dịch vụ data roaming 4G tốc độ cao tại các quốc gia này.



Chính sách giá ưu đãi data roaming tại Nhật - Hàn - Thái - Mỹ lần này được áp dụng với tất cả các thuê bao di động Viettel (gồm thuê bao trả trước và thuê bao trả sau) đã đăng ký thành công dịch vụ roaming. Để đăng ký, quý khách soạn "CVQT" gửi 138 hoặc tải ứng dụng "Viettel Roaming" trên Google Play Store hoặc App Store (link tải tại http://roaming.vn/app). Mọi thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng truy cập www.vietteltelecom.vn hoặc gọi 198 (miễn phí).

Khi đi du lịch hoặc công tác, người dùng thường có xu hướng sử dụng internet nhiều hơn để tìm kiếm thông tin, duy trì liên lạc; ví dụ như nhắn tin và chia sẻ ảnh thường xuyên thông qua các ứng dụng như Facebook, Viber, iMessage,... Thế nhưng, do tâm lý lo ngại chi phí data roaming nên người dùng thường tranh thủ dùng wifi tại các quán café, khách sạn hoặc tìm mua SIM bản địa (SIM local). Tuy nhiên, điều này có khá nhiều bất tiện, mất thời gian, không phù hợp với đối tượng khách hàng phải di chuyển liên tục; thậm chí việc sử dụng các tài khoản wifi lạ có thể dẫn đến rủi ro bị đánh cắp thông tin trên máy điện thoại, khiến khách hàng có thể bị mất tiền trong tài khoản tín dụng… Do đó, việc duy trì liên lạc và kết nối internet trên chính số điện thoại đang sử dụng là giải pháp nhanh chóng và tiết kiệm thời gian, an toàn và thuận tiện nhất cho người sử dụng. Chính vì thế, trong suốt thời gian qua, Viettel luôn nỗ lực cung cấp các mức giá cước roaming ưu đãi, đặc biệt chú trọng tới dịch vụ data roaming với mức cước phí thấp, tốc độ cao.

M. Hiền