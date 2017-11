iPhone X về Việt Nam: 50-100 triệu đồng/ chiếc?

02/11/2017 18:51

Mức giá iPhone X xách tay vào giữa tháng 10 được "hét" lên tới 50 triệu đồng.

Ngày mai, 3-11, những chiếc iPhone X đầu tiên sẽ được bán ra tại một số quốc gia trên thế giới và hàng xách tay cũng sẽ về Việt Nam ngay trong ngày. Tại Việt Nam, gần sát với ngày mở bán chính thức, những chiếc smartphone iPhone X được rao giá từ 40-50 triệu đồng và có thể tăng lên đến 100 triệu đồng do nguồn hàng được dự báo sẽ khan hiếm.

Loạn giá iPhone X

Từ đầu tháng 10, ghi nhận tại TP HCM cho thấy nhiều cửa hàng bán iPhone đã đưa ra mức giá 35 – 40 triệu đồng cho 1 chiếc iPhone X xách tay về Việt Nam sau khi được bán ra từ đầu tháng 11 tại một số quốc gia. Cụ thể, giá của phiên bản iPhone X 64GB xách tay được rao bán khoảng 35 triệu đồng (giá chính hãng được công bố khoảng 30 triệu đồng). Phiên bản 256GB của iPhone X xách tay được rao bán khoảng 40 triệu đồng (giá chính hãng được công bố khoảng 35 triệu đồng).

Tuy nhiên, từ giữa 10 đến cuối tháng 10, mức giá iPhone X đã tăng lên nhanh chóng. Cụ thể, phiên bản iPhone X 64GB đã tăng lên 40 triệu đồng, còn phiên bản iPhone X 256GB lên đến 50 triệu đồng.

Đến gần cuối tháng 10, nhiều cửa hàng đã xóa bảng giá iPhone X xách tay trên website của mình và yêu cầu người dùng liên hệ để có giá iPhone X chính thức. Thời điểm này, nhiều chủ cửa hàng cho biết giá iPhone X các phiên bản có thể lên đến 70, thậm chí 100 triệu đồng. Do nguồn hàng khan hiếm nên dù có số tiền này, người dùng vẫn chưa chắc có thể sở hữu được iPhone X. Sự loạn giá của iPhone X đã khiến không ít người dùng hoang mang.

iPhone X phiên bản 64GB có giá là 999 USD, phiên bản 256GB có giá là 1149 USD theo công bố chính thức của Apple. Apple cho người dùng bắt đầu đặt hàng online iPhone X mới từ ngày 23-10 và đến ngày 3-11-2017 khách hàng sẽ bắt đầu nhận được máy. Tuy nhiên chỉ 15 phút sau khi cho đặt hàng thì Apple đã công bố hết hàng và người dùng phải chờ đợi từ nửa tháng đến 1 tháng sau nữa mới có thể đặt hàng tiếp tục. Nguồn hàng khan hiếm cộng với sức thu hút mạnh của chiếc iPhone X mới đã khiến cho giá chiếc iPhone X đang tăng lên nhanh chóng, các chuyên gia cho hay.

Ghi nhận của chúng tôi tại TP HCM vào ngày 1 và 2-11-2017, nhiều cửa hàng kinh doanh ĐTDĐ cho biết đã từ chối đặt hàng iPhone X và sẽ công bố mức giá cụ thể sau ngày mở bán chính thức.

Không nên mua vào thời điểm này

Ngày mai 3-11, iPhone X sẽ bắt đầu được bán ra tại những quốc gia đầu tiên trên thế giới. Mặc dù Việt Nam không nằm trong danh sách mở bán đợt đầu của Apple, tuy nhiên nhiều đại lý cho biết iPhone X sẽ vẫn xuất hiện tại nước ta vào đúng ngày 3-11. Như truyền thống nhiều năm qua, các cửa hàng sẽ mua iPhone X tại các quốc gia khác (chủ yếu là Singapore) và xách tay về Việt Nam để bán kiếm lời. Mức giá gốc của iPhone X tại Singapore là 1648 SGD (đô la Singapore) cho phiên bản 64GB, 1888 SGD cho phiên bản 256GB tương đương với khoảng 27,5 triệu đồng và 31,5 triệu đồng. Với việc mua rồi bán lại giá gấp đôi, thậm chí gấp ba lần so với giá mua gốc thì hàng loạt cửa hàng đã rục rịch sang Singapore từ cách đây cả tuần để xếp hàng chờ mua iPhone X mới để mang về Việt Nam bán lại giá cao.

Ông Lê Dũng, chủ một cửa hàng kinh doanh ĐTDĐ tại đường Hùng Vương, Quận 5 TP HCM cho biết năm nay iPhone X thu hút mạnh so với các phiên bản iPhone trước đây. Thêm vào đó iPhone X mới có nhiều cải tiến đột phá, có các công nghệ, tính năng thu hút, nguồn hàng lại khan hiếm (do khó, phức tạp trong khâu sản xuất) nên giá iPhone X đã tăng không thể kiểm soát. Hiện chỉ có những fan cuồng iPhone hoặc những người "lắm tiền" mới dám mua iPhone X. Do đó hiện nay người dùng nếu muốn sở hữu iPhone X thì nên chờ đến khi hãng bán chính thức hoặc chờ đến khi nguồn hàng dồi dào, giá bán được ổn định thì mới nên mua.

Các chuyên gia công nghệ cũng cho biết vào thời điểm hiện thời người dùng không nên mua iPhone X vì mức giá quá cao và còn có thể tăng bất cứ lúc nào.

Các quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tiên bán iPhone X iPhone X sẽ bắt đầu mở bán sớm nhất vào ngày 3-11-2017 tại các quốc gia và vùng lãnh thổ sau đây: Andorra, Anh, Australia, Arập Xêút, Áo, Ấn Độ, Ba Lan, Bahrain, Bỉ, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Canada, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), Croatia, Cyprus, CH Séc, Đài Loan, Đan Mạch, Đảo Man, Đức, Estonia, Greenland, Guernsey, Hà Lan, Hong Kong, Hungary, Hy Lạp, Iceland, Ireland, Italy, Jersey, Kuwait, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mexico, Monaco, Mỹ, Na Uy, New Zealand, Phần Lan, Pháp, Nhật, Nga, Puerto Rico, Qatar, Quần đảo Virgin thuộc Mỹ, Romania, Singapore, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sỹ và Trung Quốc. Các quốc gia và vùng lãnh thổ khác sẽ phải chờ đợi từ nay cho đến cuối năm 2017 thậm chí sang đầu 2018 thì iPhone X mới được bán chính thức.





Chánh Trung