Bị dọa "kêu công an", 5 thanh niên đánh chết người

07/02/2017 10:02

Đại tá Phạm Văn Ngân- Phó Giám đốc Công an tỉnh làm việc bước đầu với đối tượng ra đầu thú.

Qua làm việc bước đầu được biết, chiều 31-1 (mùng 4 tết), nhóm thanh niên này đến dự tiệc sinh nhật của người bạn ngụ tại ấp Hòa Hiệp, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm.

Khi ra về, đến trước nhà anh Nguyễn Văn So (39 tuổi) và Nguyễn Văn Chính (49 tuổi) cùng ngụ ấp Hòa Hiệp thì 2 đối tượng trong nhóm xô xát với nhau. Lúc này, anh Chính và anh So đứng ra ngăn cản và dọa sẽ báo công an thì 2 người này bỏ đi. Khoảng 30 phút sau, cả nhóm trên kéo lại gây sự và dùng dao, gạch, cây hành hung anh Chính và anh So.

Hậu quả: anh So chết tại chỗ, còn anh Chính bị nhiều vết thương vào đầu phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vũng Liêm.

Đây là nhóm thanh niên thường xuyên tụ tập ăn nhậu và gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo HUỲNH TIẾN- SƠN TRƯỜNG (Vĩnh Long Online)