Đùa giỡn, ép xe, đâm một phụ nữ gây tàn tật cả đời

07/01/2017 14:43

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định vừa kết thúc điều tra vụ án giết người có nhiều tình tiết phức tạp xảy ra từ tháng 2-2016 tại huyện An Lão.

Tối 12.2.2016, sau khi đã uống nhiều rượu tại một quán nhậu ở thị trấn An Lão, huyện An Lão, Trần Văn Hùng (SN 1988, ở xã An Tân, huyện An Lão) lái mô tô đi về nhà theo tỉnh lộ 629. Khi đến vòng xuyến trên cầu Sông Vố, thuộc thị trấn An Lão, Hùng cho xe chạy nhanh, lạng lách.

Lúc này, đi cùng chiều phía trước Hùng là anh Bùi Lê Tín (SN 1976, ở xã Ân Sơn, huyện Hoài Ân) điều khiển xe máy chở 2 con, vợ anh Tín là chị Đinh Thị Đa (SN 1979) điều khiển xe máy khác chở con gái. Thấy Hùng lạng lách lại ép xe chị Đa, nên anh Tín vượt xe đi ngang Hùng nói “Đàn ông gì mà đi cứ ép xe đàn bà con gái vậy?”. Hùng quay lại trả lời: “Mày là con nhà ai?”.

Bị can Trần Văn Hùng.

Thấy hai bên căng thẳng nên chị Đa khuyên chồng nên bỏ qua và đi tiếp. Thế nhưng Hùng không bỏ qua. Khi anh Tín và chị Đa đi gần hết cầu Sông Vố thì Hùng chặn xe anh Tín, rút dao ra, đâm anh Tín 3 nhát trúng mặt và tay trái. Thấy anh Tín máu chảy nhiều, ngã xuống đường, chị Đa và các con chạy lại kéo Hùng ra. Hùng tiếp tục vung dao đâm chị Đa trúng vai phải. Lúc này các con anh Tín, chị Đa hoảng loạn, khóc lóc, kêu gào. Sau khi gây án, bỏ mặc các nạn nhân đang bị thương nặng, Trần Văn Hùng điều khiển xe về nhà, sau đó bỏ trốn rồi ra đầu thú tại Công an huyện An Lão.

Sau khi điều trị và giám định thương tật, anh Tín bị thương tật 10%, chị Đa bị thương tật 97%. Hiện chị Đa nằm một chỗ, tất cả các sinh hoạt thường ngày đều phải nhờ người thân. Gia đình mất đi một chỗ dựa trong khi các con chị Đa còn rất nhỏ.

Ban đầu, công an và các cơ quan tố tụng huyện An Lão khởi tố, truy tố Trần Văn Hùng về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, khi gần đến giai đoạn xét xử, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phối hợp Viện KSND, TAND tỉnh xem xét lại vụ án và thống nhất khởi tố Trần Văn Hùng thêm tội giết người.

Ông Đỗ Tấn Phước, Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra xét xử sơ thẩm án trị an - an ninh, ma túy, Viện KSND tỉnh, nói về quan điểm xử lý vụ án: “Khi dùng hung khí nguy hiểm, tấn công khiến nạn nhân bị thương nặng nhưng may mắn không chết thì đối tượng đã phạm tội giết người. Trong trường hợp này, sau khi đâm 2 người bị thương nặng, các con anh chị Tín, Đa gào khóc can ngăn, hoảng loạn và kêu cứu nhưng Trần Văn Hùng vẫn lạnh lùng bỏ đi. Kết hợp các tình tiết khác thì đó là tội giết người”.

Với các tình tiết của vụ án, sau khi phân tích về hung khí, động cơ cũng như hậu quả vụ án, mới đây, cơ quan điều tra và các ngành chức năng tỉnh đã thống nhất bổ sung thêm tội giết người đối với bị can Trần Văn Hùng. Như vậy Trần Văn Hùng sẽ bị truy tố, xét xử 2 tội là giết người và cố ý gây thương tích.

Theo THÀNH LONG (Bình Định Online)