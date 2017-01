Say rượu, cướp bông tai rồi hiếp dâm phụ nữ

28/01/2017 11:52

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 21-1, Kha Văn Thìn (SN 1988, trú bản bản Tam Bông, xã Tam Quang, huyện Tương Dương) sau khi uống rượu say rồi dùng dao nhọn chặn các phương tiện đi đường.

Đối tượng Kha Văn Thìn. Ảnh: Huyền Lục

Thìn còn đập phá một số tài sản của người dân và gây thương tích cho một số người đi đường. Sau đó, đối tượng bỏ chạy lên rừng, cách nhà khoảng 400 m thì gặp chị Lương Thị T. (SN 1980, trú cùng địa phương) đang trên đường đi lấy củi về.

Thấy chị T. đeo đôi khuyên tai bằng vàng, Thìn dùng dao khống chế cướp đôi khuyên tai. Không dừng lại ở đó, đối tượng dùng vũ lực ép chị T. để thực hiện hành vi đồi bại. Khi có người phát hiện, đối tượng bỏ trốn.

Sau khi nắm bắt được thông tin, Công an huyện Tương Dương đã huy động lực lượng cùng với công an xã, phòng PA71 Công an tỉnh và sự giúp sức của Công an huyện Quan hóa (Thanh Hóa) bắt gọn khi đối tượng đang tìm cách lẩn trốn tại huyện Quan Hóa.

Hiện Công an huyện Tương Dương đang tiếp tục hoàn tất xử lý đối tượng trước pháp luật.

Theo May Huyền – Mạnh Lục (Nghệ An Online)