Tài xế taxi mất tích, trên xe có vết máu

19/11/2017 18:09

Hình ảnh đối tượng nghi vấn được camera ghi lại

Ngày 19-11, phòng CSHS Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, CQĐT đã phát thông báo về truy tìm tung tích nạn nhân và đối tượng liên quan, liên quan đến việc một tài xế taxi được cho là mất tích tại địa bàn huyện Gia Viễn.



Trước đó, ngày 14-11, cơ quan Công an nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện tại khu vực thôn Mưỡu Giáp, xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn, có chiếc xe ô tô Innova mang logo hãng xe taxi Mai Linh Đông Đô, BKS 30A-329.19, bị "vứt" bên đường. Tiến hành xác minh, cơ quan công an nắm được chiếc xe này do anh Lê Hồng Quân (SN 1986, trú tại Sở Thượng, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội) điều khiển. Một ngày trước đó, anh Quân chở khách từ Hà Nội về Ninh Bình, và hiện chưa xác định được anh Quân đang ở đâu.

Cận cảnh hơn đối tượng nghi vấn

Quá trình rà soát tại khu vực hiện trường gần nơi để xe của anh Quân, cơ quan chức năng dựng được diễn biến vào hồi 12 giờ 05 ngày 13-11, có một đối tượng nghi vấn đi bộ, với đặc điểm: mặc quần áo tối màu, đeo khẩu trang và mang 1 chiếc ba lô tối màu.



Thông tin cho biết, qua khám nghiệm ban đầu, lực lượng chức năng tìm thấy trên xe taxi thấy có nhiều vết máu, cùng 1 chiếc kính râm bị vỡ vụn.

Để phục vụ yêu cầu rà soát, xác minh làm rõ, Công an tỉnh Ninh Bình thông báo và đề nghị người dân phát hiện hoặc biết thông tin có liên quan đến anh Quân; vật chứng, đặc điểm về đối tượng có liên quan thì thông báo đến Công an tỉnh Ninh Bình. Địa chỉ liên hệ: Phòng Cảnh sát hình sự; số điện thoại 069.2860398; hoặc đ/c Nguyện, số điện thoại: 0916.806686.

Theo An ninh Thủ đô