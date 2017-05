Bé đạt giải nhất IOE cấp huyện khi trường chưa dạy tiếng Anh

27/05/2017 07:00



Đó là câu chuyện của bé Đào Thiên Như Ý, ngụ huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Mới đây Như Ý đã xuất sắc giành giải nhất kỳ thi Olympic tiếng Anh trên internet cấp huyện. Điều thú vị là cô bé này chưa được học một chữ tiếng Anh nào ở trường, cũng không theo học ở trung tâm ngoại ngữ. Bí quyết của cô bé là được một người cậu là giáo viên sinh học mua tặng cho một chương trình tiếng Anh online.



Học trực tuyến trở thành cứu cánh

Như Ý cho biết em thích học tiếng Anh, nhưng ở quê môn tiếng Anh chưa có trong chương trình giáo dục tiểu học. May mắn, Như Ý có cậu là giáo viên tiếng Anh nên thỉnh thoảng em được học "ké". Ngoài ra, thời gần đây, Như Ý được cậu đăng ký theo học ở Trung tâm Anh ngữ trực tuyến Lucymax. Vì vậy em mới có cơ hội được học bài bản.

Như Ý nhận giải nhất cuộc thi Olympic tiếng Anh trên internet ở huyện Sơn Hoà, Phú Yên ( Ảnh: K.T)

Như Ý dành lời khuyên cho các bạn rằng: Học tiếng Anh không khó, chỉ cần cố gắng. Ước mơ của Ý sau này sẽ trở thành giáo viên dạy tiếng Anh để truyền lại kiến thức cho các bạn nhỏ, vì ở vùng quê học sinh tiểu học chưa được học ngoại ngữ, điều kiện kinh tế cũng hạn hẹp nên các gia đình không có điều kiện đưa con tới trung tâm.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Thoại, cậu của Ý cho biết học ở LucyMax gần 5 tháng nhưng cháu gái anh rất tự tin giao tiếp và trò chuyện bằng ngoại ngữ. Lý giải về điều này, anh Thoại cho rằng đây là sự khác biệt. Dù chỉ học trực tuyến nhưng bé được học theo tuần tự các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Đây là cách dạy khoa học có thể mang lại hiệu quả cho bất kỳ một bé nào.

Câu chuyện của bé Hà An, 8 tuổi, ở Nghệ An là một minh chứng cụ thể. Mới theo học 3 tháng ở LucyMax, nhưng Hà An đã có khả năng nói, đọc và giao tiếp tiếng Anh rất trôi chảy. Chị Nhung, mẹ bé tiết lộ rằng trước đó chị rất muốn cho con học tiếng Anh nhưng lo con học nhiều nơi, mỗi nơi có một cách dạy khác nhau con sẽ không tiếp thu được. Sau khi tìm hiểu về anh ngữ trực tuyến, chị quyết định cho bé An theo học và hiện giờ bé rất thích thú. Chỉ sau vài tháng, con chị đã phát âm rất chuẩn, có khả năng giao lưu với mọi người bằng tiếng Anh mà trước đó dù học ở trường một thời gian khá dài nhưng con không làm được.

Chị Nhung cho biết theo dõi con học hằng ngày, chị nhận ra cách dạy của trung tâm trực tuyến rất khoa học. Con chị được học cách phát âm, sau đó học nghe và phát âm lại. Trong quá trình giảng dạy, cô giáo đưa ra những câu hỏi cùng những hình ảnh rất thú vị, những từ ngữ đơn giản và dễ hiểu. Ngoài ra khi dạy cô cũng giao lưu với các bé, kết hợp với kiểm tra những điều con vừa học, tạo nên sự kết nối, giúp bé tiếp thu rất nhanh.

Hiện nay nhiều bé còn nhỏ nhưng đã thể hiện khả năng ngôn ngữ vượt trội nhờ lựa chọn cách học phù hợp. Trong đó học tiếng Anh trực tuyến đang trở thành "cứu cánh" giúp những học sinh làng quê có cơ hội tiếp cận cách học ngoại ngữ hiện đại mà rẻ chi phí. Người học không cần tới trung tâm, có thể học trên nhiều thiết bị như máy tính, máy tính bảng, điện thoại có sử dụng wifi hoặc 3G, 4G.

"Thử" thay đổi cách học truyền thống

Ông Kyung Young Pyo, CEO của Trung tâm trực tuyến Anh Ngữ LucyMax, cho rằng việc học tiếng Anh sẽ tốn rất nhiều tiền và thời gian của người học nếu không có cách lựa chọn hợp lý. Tại sao người học không thay đổi cách học truyền thống bằng cách học trực tuyến. Học trực tuyến, người học có thể tiết kiệm tiền bạc, thời gian, học rất nhanh và chính xác. "Đặc biệt, nếu trẻ nào đã học từ vựng và ngữ pháp nhưng vẫn chưa thể giao tiếp được thì hãy thay đổi học tiếng Anh với âm thanh và xem các video" - ông Pyo khuyên.

Bé 4 tuổi cũng đang theo học phát âm cùng LucyMax

Ông Kyung Young Pyo cho rằng cách học tiếng Anh cũng giống như tiếng Việt là lắng nghe, xem và nói như những gì người khác nói rồi làm theo. "Trong tiếng Anh cũng như vậy. Nếu trong nhà có người nói tiếng Anh bản xứ thì trẻ sẽ có thể học tiếng Anh rất nhanh. Một em bé người Việt nếu sinh ra và lớn lên tại Bắc Mỹ, em bé đó có thể nói tiếng Anh một cách rất tự nhiên mà không có vấn đề gì trong việc sử dụng tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ, không phân biệt quốc tịch của cha mẹ vì bé đó được sinh sống trong môi trường giao tiếp bằng tiếng Anh".

Hiện nay chương trình tiếng Anh trực tuyến đang giải quyết vấn đề này. Các chương trình đều có giáo viên giỏi, có kinh nghiệm dạy. Những giáo viên này sẽ đóng vai trò như những người bản xứ trong gia đình bạn, trò chuyện với con bạn hằng ngày.

Ông Kyung Young Pyo khuyên rằng trẻ em mà ở lứa tuổi nào cũng có thể theo học tiếng Anh trực tuyến. Vì tiếng Anh trực tuyến có thể tiết kiệm thời gian, chi phí và luôn có sẵn. Tất nhiên không phải tất cả các chương trình trực tuyến là tốt, nhưng một số chương trình đó đã làm tốt vai trò của mình.

