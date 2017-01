Du học sinh Việt Nam rưng rưng đón tết

27/01/2017 12:05

Trần Xuân Hưng, học viên thạc sĩ tại Trường ĐH Southern Cross (Úc) cho hay vì mọi người vẫn phải làm việc vào thứ 6 (30 tết) nên tận tối giao thừa các du học sinh Việt Nam tại Lismore, Goonellabah, Ballina và các khu vực lân cận mới tổ chức gói bánh chưng, bánh tét như ở Việt Nam.

Đậm hương vị Việt

Không có lá dong thì dùng lá chuối, các nguyên liệu khác được các lưu học sinh mua tại chợ của người Việt. Sáng mùng một mọi người sẽ tập trung để nấu bánh (bằng bếp ga), gói quà cho trẻ nhỏ, trang trí, đi chợ và chuẩn bị đồ ăn. Hưng cho hay tiệc đón năm mới của các du học sinh được tổ chức theo tiêu chí nhanh gọn, đơn giản nhưng vẫn giữ được các nghi lễ chính và món ăn mang đậm hương vị Tết Việt Nam. Du học sinh cũng tổ chức phát quà lì xì đầu năm và dĩ nhiên là không thể thiếu …. hát karaoke.

“Vì khoảng cách xa xôi không thể về đoàn tụ cùng gia đình nên mọi người muốn ngồi lại với nhau để bớt nhớ nhà. Các anh chị làm nghiên cứu sinh lớn tuổi hơn thì muốn con cái biết tết của Việt Nam thế nào nên bọn em tổ chức đón tết đúng truyền thống nhất. Đêm giao thừa em vừa trông bánh trưng vừa gọi điện về nhà cho gia đình, nhớ tết Việt Nam lắm” – Hưng chia sẻ.

Du học sinh Việt Nam tại Úc cũng gói bánh chưng bánh tét để có một cái tết thật sự truyền thống

Nguyễn Thị Thùy Phương, nghiên cứu sinh tại Trường ĐH Southern Cross, cho hay do chồng cô làm việc tại Melbourne nên năm nay hai vợ chồng cô đón tết tại thành phố này. Vì người Việt tại Melbourne rất đông nên không tổ chức ăn ăn tết cho cả cộng đồng như ở Lismore mà ăn tết theo các nhóm nhỏ gồm 3-5 gia đình tập trung lại gói bánh chưng, làm giò và các món cổ truyền khác. Do hai vợ chồng Phương mới có em bé nên không tham gia nhóm nào mà chỉ làm một mâm cơm nhỏ cúng tất niên và mời một số bạn bè đến ăn uống. Sáng mồng một, nghiên cứu sinh này cùng gia đình đi lễ một số chùa lớn ở Melbourne để cầu mong một năm nhiều sức khỏe, bình an cho gia đình và người thân.

TNCS Nguyễn Thuỳ Phương (ngoài cùng bên trái) chia sẻ ước nguyện đón một năm mới hạnh phúc bên chồng con.

Nguyễn Hiếu, nghiên cứu sinh tại Trường ĐH Ohio, Mỹ, tâm sự dù đã 7 năm ăn tết xa nhà tâm sự tâm trạng của cô những ngày này là rất nhớ nhà, nhớ cái đầm ấm của cả gia đình bên mâm cỗ tất niên, đón giao thừa, và đi chúc tết người thân bạn bè. “Hội sinh viên và cộng đông người Việt bên này thường hay tụ tập gói bánh chưng và nấu ăn cơm tất niên cùng nhau, cùng nhau xem táo quân và lên chùa của người Việt đêm giao thừa và đầu năm mới. Nhưng năm nay em bận viết đề tài tốt nghiệp và đang có em bé nên sẽ không có thời gian và sức lực để tự gói bánh chưng, làm chả giò, làm giò lua đón tết, mà chắc sẽ đặt mua thức ăn truyền thống đón têt. Hi vọng năm sau sẽ được cùng cả nhà đón tết cổ truyền” – nghiên cứu sinh chuyên ngành sinh học tâm sự. Cô cũng cho hay bước sang năm con gà, mong ước lớn nhất của cô là bản thân, gia đình và bạn bè sức khoẻ, nhiều niềm vui, và gặp nhiều may mắn thuận lợi trong năm mới.

Nguyễn Hiếu cùng chồng đã 7 năm đón tết xã nhà

Vấn vương nỗi nhớ nhà

Với Nguyễn Hồng Ngọc, sinh viên Trường Điều dưỡng Yomiuririkou, Nhật Bản, càng gần đến tết thì nỗi nhớ nhà càng rõ nét. “Em nhớ không khí tấp nập dòng người qua lại, bận rộn dọn dẹp, mua đồ ăn ngày tết, rồi cảnh chợ hoa tấp nấp. Khi chẳng còn những hình ảnh quen thuộc ở đây thì đêm 30 bọn em hẹn nhau ăn uống và nói chuyện về gia đình. Bước sang thời khắc mới ai cũng cầm điện thoại lên và gọi cho gia đình, người thương và bạn bè. Nhiều người yếu lòng lại rơm rớm nước mắt” – Ngọc xúc động cho hay. Cô sinh viên này cũng nghẹn ngào khi đón thêm một cái tết xa nhà nữa, “ Em mong sớm ngày đoàn viên với gia đình. Chúc mọi người bình an, mạnh khoẻ, cố gắng trên con đường mình đã chọn. Sang đến mùng một, mùng hai là mọi người lại đi làm bình thường, bọn em muốn ăn với nhau một bữa cơm có khi phải lên lịch cả tháng” – Ngọc nói .

Bánh chưng và giò lụa truyền thống được Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc trao tặng các du học sinh VN tại Hàn.

Để vơi bớt nỗi nhớ quê nhà cũng như làm ấm lòng du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc, BCH Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (VSAK) tổ chức “Tết xa quê” cho các lưu học sinh. Nguyễn Trung Kiên, nghiên cứu sinh tại ĐH Quốc gia Incheon, Phó chủ tịch VSAK, tâm sự từ 23 đến 26-1, những món quà mang hương vị Tết cổ truyền là bánh chưng, giò lụa truyền thống được VSAK lần lượt chuyển đến từng chi hội sinh viên Việt Nam tại các trường trên toàn Hàn Quốc. “Đây là hoạt động nhân văn và mang đậm tình người của Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc nhằm chia sẻ nỗi nhớ quê nhà với các bạn du học sinh. Nó cũng thể hiện tinh thần đoàn kết của người Việt Nam nói chung và sinh viên Việt Nam nói riêng đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài” – Phó chủ tịch VSAK tâm sự. Nghiên cứu sinh này cũng cho hay thêm chương trình đã là một phần không thể thiếu trong hoạt động thường niên của cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc mỗi dịp Tết đến xuân về. Hiện đã có gần 3500 du học sinh từ 87 trường đại học trên toàn Hàn Quốc đăng ký đón Tết Nguyên Đán với hội.

Bên cạnh “Tết xa quê”, sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc cũng có nhiều hoạt động đón tết cổ truyền khá phong phú. Ngoài đêm giao thừa ấm cúng bên nhau, các lưu học sinh còn có những buổi liên hoan tân niên với nhiều ước nguyện đầu xuân cho gia đình, người thân, bạn bè. “Ngoài ra, để tranh thủ những ngày nghỉ ngắn ngủi, các bạn còn tổ chức những buổi tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của Hàn Quốc để có cơ hội trải nghiệm một nền văn hóa lâu đời và rất tương đồng với văn hóa Việt Nam” – Trung Kiên chia sẻ.

Yến Anh