Người mẹ có con nghi bị xâm hại "cầu cứu" Hội bảo vệ quyền trẻ em

13/03/2017 14:28

Tại đây, chị M.C đã trình bày lại toàn bộ sự việc liên quan đến con gái mình là bé P.N, nghi bị xâm hại vùng kín ngay tại trường. Chị M.C khẳng định hoàn toàn không đồng ý với kết luận của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) quận Thủ Đức. Chị M.C cũng cho biết nhiều tình tiết cần phải làm rõ như vì sao camera số 4 là camera có hướng quay trực tiếp vào hiện trường vụ việc lại bị mất dữ liệu trong khoảng thời gian xảy ra sự việc. Kết luận pháp y đã có nhưng không thông báo, nhà trường thiếu trách nhiệm trong sự việc.

Trong khi đó, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Hội Bảo trợ quyền trẻ em TP HCM, cho biết Hội đang làm công văn để gởi các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ sự việc chị M.C nghi con gái bị xâm hại ngay tại trường. Ngay trong sáng nay, Hội sẽ làm công văn gởi Bệnh viện Từ Dũ đề nghị xin kết luận của bệnh viện. Tiếp đó, Hội sẽ làm các công văn gởi Công an quận Thủ Đức, Phòng GD-ĐT quận Thủ Đức, Trường Tiểu học Lương Thế Vinh để tiếp cận các tình tiết liên quan. "Chúng tôi sẽ đeo bám đến cùng sự việc" - bà Nữ nói.

Phụ huynh trình bày lại sự việc

Bà Nữ cũng cho rằng dựa trên các tài liệu, chứng cứ mà chị M.C cung cấp cùng với kết luận được cho là của Phòng GD-ĐT quận Thủ Đức sự việc có nhiều nghi vấn cần làm rõ. Chẳng hạn như cháu bé học bán trú, Phòng GD-ĐT kết luận bị té là điều không thể chấp nhận được. Nếu cháu bé bị té, ra máu nhiều như vậy tại sao nhà trường không đưa cháu đến phòng y tế hay bệnh viện để kiểm tra? Nhà trường cũng không hề có động thái hỏi thăm gia đình cháu. Bên cạnh đó, nếu bị té thì phải có các vết thương kèm theo. Ngoài ra, tại sao dữ liệu camera lại bị xóa đúng vào thời điểm nghi xảy ra vụ việc, kết quả pháp y, kết luận của nhà trường và Phòng GD-ĐT không cho phụ huynh biết....

Trước đó, như Báo Người Lao Động điện tử đã thông tin, chị M.C, phụ huynh có con học lớp 1 tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh tố cáo con mình bị xâm hại tình dục. Theo chị M.C, ngày 14-2, chiều tối khi đón P.N về nhà, gia đình phát hiện vùng kín của bé bị trầy xước, chảy nhiều máu. Khi P.N thay đồ, phụ huynh phát hiện máu vẫn còn chảy và dính trên quần bé đang mặc. Nghi ngờ có điều không lành, gia đình gặng hỏi thì P.N kể rằng ngày 14-2, sau khi ăn trưa xong, bé về lớp để ngủ cùng các bạn thì bị một người đàn ông xâm hại vùng kín ngay tại lớp. Sau đó, gia đình đã đưa P.N tới Bệnh viện Từ Dũ khám. Các bác sĩ đã trực tiếp kiểm tra vết thương và cho biết bé bị vết rách bên trong vùng kín. Ngày 15-2, gia đình đã trình báo Công an phường Bình Thọ. Các vật chứng như quần áo dính máu, tài liệu liên quan đến hồ sơ bệnh án, giấy xét nghiệm của Bệnh viện Từ Dũ đều được gia đình cung cấp cho công an. Tuy nhiên, khi gia đình cùng Đội Cảnh sát điều tra trật tự xã hội Công an quận Thủ Đức và Công an phường Bình Thọ vào phòng làm việc của thầy hiệu trưởng nhà trường xem lại camera ghi hình vào ngày được cho là xảy ra sự việc thì phát hiện camera (số 4) - đặt ở vị trí gần bé N - bị mất dữ liệu từ lúc 11 giờ 18 phút đến 12 giờ 22 phút ngày 14-2.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Phòng GD-ĐT quận Thủ Đức thì không thể có chuyện học sinh bị xâm hại.

Đặng Trinh- Hạ Văn